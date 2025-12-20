יום שבת, 20.12.2025 שעה 22:15
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

לאחר 50 משחקים: השיא השלילי של הפועל ב"ש

הדרומיים נותרו בהלם לאחר שהובסו 3:0 על ידי טבריה ונכנעו בפעם השנייה העונה. זה ההפסד הגדול ביותר שלהם בליגה מאז מחזור הסיום של עונת 2023/24

|
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

הפועל באר שבע לא ציפתה לערב כמו זה שקיבלה היום (שבת) כשהיא יצאה למשחק חוץ אצל עירוני טבריה וחזרה הביתה לאחר שחטפה תבוסה 3:0.

המשחק הזה היה חריג מאוד עבור הדרומיים. למעשה, זה היה ההפסד הגדול ביותר של הקבוצה במסגרת ליגת העל מזה 50 משחקים, מאז מחזור הסיום של עונת 2023/24 אז הפסידו 4:1 לבני סכנין.

בעונה הנוכחית הקבוצה הפסידה רק פעם אחת ב-1:0 מול קריית שמונה, ובעונה שעברה רק פעם אחת היא נכנעה בהפרש של יותר משער, כשאז זה היה ב-3:1 מול מכבי תל אביב בפלייאוף העליון.

בעקבות ההפסד, ב”ש נותרה עם 35 נקודות בראשות הטבלה וההפרש עשוי לרדת משמעותית. ניצחון של בית”ר ירושלים מול מכבי חיפה בהמשך המחזור יוריד את הפער בפסגה לשתי נקודות בלבד.

