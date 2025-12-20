לאחר 50 משחקים: השיא השלילי של הפועל ב"ש

הפועל באר שבע לא ציפתה לערב כמו זה שקיבלה היום (שבת) כשהיא יצאה למשחק חוץ אצל עירוני טבריה וחזרה הביתה לאחר שחטפה תבוסה 3:0.

המשחק הזה היה חריג מאוד עבור הדרומיים. למעשה, זה היה ההפסד הגדול ביותר של הקבוצה במסגרת ליגת העל מזה 50 משחקים, מאז מחזור הסיום של עונת 2023/24 אז הפסידו 4:1 לבני סכנין.

בעונה הנוכחית הקבוצה הפסידה רק פעם אחת ב-1:0 מול קריית שמונה, ובעונה שעברה רק פעם אחת היא נכנעה בהפרש של יותר משער, כשאז זה היה ב-3:1 מול מכבי תל אביב בפלייאוף העליון.

בעקבות ההפסד, ב”ש נותרה עם 35 נקודות בראשות הטבלה וההפרש עשוי לרדת משמעותית. ניצחון של בית”ר ירושלים מול מכבי חיפה בהמשך המחזור יוריד את הפער בפסגה לשתי נקודות בלבד.