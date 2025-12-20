אחרי שבוע סוער הפועל ת"א פגשה יריבה בהזמנה

אחרי התיקו המכעיס מול קריית שמונה ובצל השבוע הסוער סביב חולצת המחאה, הפועל תל אביב קיבלה יריבה בהזמנה כדי לחזור למסלול הניצחונות. החבורה של אליניב ברדה ניצחה היום (שבת) 1:3 את מכבי בני ריינה החלשה והיא נשארת מושלמת באצטדיון בלומפילד במשחקים ששוחקו.

איציק כלפי ועמית לוונטל מסכמים את הניצחון החשוב של הפועל תל אביב עם פרק חדש בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, אחרי שבוע סוער במיוחד סביב פרשת החולצות והנקודות שנלקחו גם בגלל החלטות השיפוט נגד קריית שמונה.

מה לוונטל חושב על פרשת החולצות והאם זה סוף הסיפור, הרעננות של מור בוסקילה, ההתאקלמות של שיקו, הריקוד של לויזוס לויזו, המופע הנהדר של עמרי אלטמן, החשיבות של לוקאס פלקאו ואיך לא, הבצורת של דניאל דאפה נמשכת, אך עם אופטימיות. עוד בפרק: עתידו של סתיו טוריאל, העתירה הצפויה לבית הדין והכנות לגביע נגד מ.ס. אשדוד.