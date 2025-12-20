יום שבת, 20.12.2025 שעה 20:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1824-2215הפועל חיפה7
1826-2214מ.ס אשדוד8
1719-1614בני סכנין9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אחרי שבוע סוער הפועל ת"א פגשה יריבה בהזמנה

פודקאסט האדומים חוזר לאחר הניצחון מול ריינה: פרשת החולצות ומה יהיה בהמשך, הרעננות של בוסקילה, המופע של אלטמן והאופטימיות סביב דאפה. האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

אחרי התיקו המכעיס מול קריית שמונה ובצל השבוע הסוער סביב חולצת המחאה, הפועל תל אביב קיבלה יריבה בהזמנה כדי לחזור למסלול הניצחונות. החבורה של אליניב ברדה ניצחה היום (שבת) 1:3 את מכבי בני ריינה החלשה והיא נשארת מושלמת באצטדיון בלומפילד במשחקים ששוחקו.

איציק כלפי ועמית לוונטל מסכמים את הניצחון החשוב של הפועל תל אביב עם פרק חדש בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, אחרי שבוע סוער במיוחד סביב פרשת החולצות והנקודות שנלקחו גם בגלל החלטות השיפוט נגד קריית שמונה.

מה לוונטל חושב על פרשת החולצות והאם זה סוף הסיפור, הרעננות של מור בוסקילה, ההתאקלמות של שיקו, הריקוד של לויזוס לויזו, המופע הנהדר של עמרי אלטמן, החשיבות של לוקאס פלקאו ואיך לא, הבצורת של דניאל דאפה נמשכת, אך עם אופטימיות. עוד בפרק: עתידו של סתיו טוריאל, העתירה הצפויה לבית הדין והכנות לגביע נגד מ.ס. אשדוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */