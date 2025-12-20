יום שבת, 20.12.2025 שעה 20:15
ליגה הולנדית 25-26
4320-5016פ.ס.וו. איינדהובן1
3420-4116פיינורד2
2920-3016אייאקס3
2827-4116ניימיכן4
2621-2416כרונינגן5
2524-2815אלקמאר6
2420-2516טוונטה אנסחדה7
2321-2716אוטרכט8
2326-2917הירנביין9
2031-1716ספרטה רוטרדם10
1936-2016זוולה11
1828-2516גו אהד איגלס12
1826-2116פורטונה סיטארד13
1626-1415אקסלסיור רוטרדם14
1430-1916וולנדם15
1444-2617הראקלס אלמלו16
1325-1616נאק ברדה17
1227-1916טלסטאר18

גלוך בהרכב אייאקס, דסה ושרי יפתחו בניימיכן

המחזור ה-17 בהולנד יביא לנו הערב ב-21:00 משחק מסקרן על המקום השלישי, לצד נציגות ישראלית מכובדת וגם את אקס מכבי חיפה. כולם ב-11 משני הצדדים

|
אלי דסה ואוסקר גלוך (IMAGO)
אלי דסה ואוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס וניימיכן ייפגשו הערב (שבת) ב-21:00 למשחק על המקום השלישי בליגה ההולנדית, במסגרת המחזור ה-17, כאשר על המגרש ישחק ישראל אחד בכל צד ועוד שחקן עם קשר ישראלי. מדובר כמובן על אוסקר גלוך, שפותח במדי אייאקס כשמולו יעמדו אלי דסה ואקס מכבי חיפה צ’ארון שרי, אשר שניהם ב-11 של ניימיכן.

מעבר לרוח הישראלית על כר הדשא, יש כאן קרב ישיר כאמור על המקום השלישי בטבלה. אייאקס עם 29 נקודות, ניימיכן עם נקודה אחת מתחת ומי שתנצח תסיים את המחזור במקום שמוביל בסיום העונה למוקדמות ליגת האלופות.

אחרי פתיחת עונה נוראית, מועדון הפאר מאמסטרדם התאושש ועם שלושה ניצחונות רצופים במפעל המקומי, רק שבצד השני הוא פוגש קבוצה לוהטת עוד יותר – ניימיכן, שעם חמישה ניצחונות ותיקו אחד בששת המשחקים האחרונים שלה בליגה.

