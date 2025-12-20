יום שבת, 20.12.2025 שעה 20:17
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
3811-5114באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2916-2914לייפציג3
2720-2915הופנהיים4
2619-3014באייר לברקוזן5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1126-1314סט. פאולי16
1130-1314היידנהיים17
726-1314מיינץ18

ארבע תוצאות תיקו בבונדסליגה, לצד 3:4 משוגע

שלושה משחקים במקביל הסתיימו בחלוקת נקודות. שניים מהמפגשים נגמרו ב-0:0, וולפסבורג ופרייבורג היו אחראיות על שבעה שערים, בסיום האורחת ניצחה

|
שחקני פרייבורג מרוצים (IMAGO)
שחקני פרייבורג מרוצים (IMAGO)

משחקי המחזור ה-15 בבונדסליגה המשיכו היום (שבת). אחרי הניצחון 0:2 של בורוסיה דורטמונד על בורוסיה מנשנגלדבאך שהתרחש אתמול, חמישה משחקים במקביל התקיימו כששניים מהם הסתיימו ב-0:0. במפגשים הנוספים, המבורג ואיינטרכט פרנקפורט סיימו ב-1:1, כשוולפסבורג הפסידה בביתה 4:3 משוגע לפרייבורג ואוניון ברלין הצליחה לגבור 0:1 על קלן. בהמשך, יתקיים המשחק בין ר.ב לייפציג לבאייר לברקוזן.

וולפסבורג - פרייבורג 4:3

משחק אחד כיפר על כל שאר הקבוצות שהשתתפו במקביל, ומעבר לשבעת השערים שנכבשו, סיפק דרמות, מהפכים וגם גול עצמי אומלל. פיליפ טראו (5’) מצא את הרשת ראשון לזכות האורחת, דז’נאן פייצ’ינוביץ’ השווה אחרי שמונה דקות, ובהמשך השלים צמד ואף שלושער (49’, 69’), כשבתווך וינצ’נזו גריפו (56’) איזן זמנית. המהפך הגיע בזכות ינסון סילט (71’) שמצא את הרשת של קבוצתו בטעות, ודרי סחרהאנט (78’), השלים בדרך לשלוש נקודות מטורפות.

המבורג - איינטרכט פרנקפורט 1:1

נקודה יקרה לקבוצתו של דניאל פרץ, שפתח פעם נוספת על הספסל, במאבקי התחתית מול הנשרים. המארחת הצליחה לעלות ליתרון בשלב די מוקדם במשחק, כשאלברט סאמבי לוקונגה כבש בדקה ה-19, אלא שהוגו לארסון כיבה את שבע הדקות בגן עדן עם שוויון בדקה ה-26. גול של פאביו ויירה לזכות הקבוצה הביתית נפסל בדקה ה-80, במה שהסתיים כאמור, בחלוקת נקודות.

קלן - אוניון ברלין 1:0

כשזה היה נראה שגם המשחק הזה יסתיים בחלוקת נקודות אחרי 0:0 במשך יותר משמונים דקות במשחק די שקול, ראב ון דן ברח שינה את פני המשחק כשהורחק והותיר את התיישים בעשרה שחקנים. מי שניצל זאת היה אנדראס שכראפר, שהבטיח שלוש נקודות לקבוצה מהבירה בדקה הראשונה של תוספת הזמן.

תוצאות נוספות:

אוגסבורג - ורדר ברמן 0:0
שטוטגרט - הופנהיים 0:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */