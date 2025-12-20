ארבע תוצאות תיקו בבונדסליגה, לצד 3:4 משוגע

משחקי המחזור ה-15 בבונדסליגה המשיכו היום (שבת). אחרי הניצחון 0:2 של בורוסיה דורטמונד על בורוסיה מנשנגלדבאך שהתרחש אתמול, חמישה משחקים במקביל התקיימו כששניים מהם הסתיימו ב-0:0. במפגשים הנוספים, המבורג ואיינטרכט פרנקפורט סיימו ב-1:1, כשוולפסבורג הפסידה בביתה 4:3 משוגע לפרייבורג ואוניון ברלין הצליחה לגבור 0:1 על קלן. בהמשך, יתקיים המשחק בין ר.ב לייפציג לבאייר לברקוזן.

וולפסבורג - פרייבורג 4:3

משחק אחד כיפר על כל שאר הקבוצות שהשתתפו במקביל, ומעבר לשבעת השערים שנכבשו, סיפק דרמות, מהפכים וגם גול עצמי אומלל. פיליפ טראו (5’) מצא את הרשת ראשון לזכות האורחת, דז’נאן פייצ’ינוביץ’ השווה אחרי שמונה דקות, ובהמשך השלים צמד ואף שלושער (49’, 69’), כשבתווך וינצ’נזו גריפו (56’) איזן זמנית. המהפך הגיע בזכות ינסון סילט (71’) שמצא את הרשת של קבוצתו בטעות, ודרי סחרהאנט (78’), השלים בדרך לשלוש נקודות מטורפות.

המבורג - איינטרכט פרנקפורט 1:1

נקודה יקרה לקבוצתו של דניאל פרץ, שפתח פעם נוספת על הספסל, במאבקי התחתית מול הנשרים. המארחת הצליחה לעלות ליתרון בשלב די מוקדם במשחק, כשאלברט סאמבי לוקונגה כבש בדקה ה-19, אלא שהוגו לארסון כיבה את שבע הדקות בגן עדן עם שוויון בדקה ה-26. גול של פאביו ויירה לזכות הקבוצה הביתית נפסל בדקה ה-80, במה שהסתיים כאמור, בחלוקת נקודות.

קלן - אוניון ברלין 1:0

כשזה היה נראה שגם המשחק הזה יסתיים בחלוקת נקודות אחרי 0:0 במשך יותר משמונים דקות במשחק די שקול, ראב ון דן ברח שינה את פני המשחק כשהורחק והותיר את התיישים בעשרה שחקנים. מי שניצל זאת היה אנדראס שכראפר, שהבטיח שלוש נקודות לקבוצה מהבירה בדקה הראשונה של תוספת הזמן.

תוצאות נוספות:

אוגסבורג - ורדר ברמן 0:0

שטוטגרט - הופנהיים 0:0