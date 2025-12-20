"מי שמנסה לתפוס טרמפ על הפועל הוא זה שמסית"

לאחר התגובה החריפה של השר לביטחון איתמר בן גביר בנוגע לקריאות מוות של אוהדי הפועל תל אביב כלפיו, כלפי מפכ”ל המשטרה דני לוי ומפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף, כמו גם קריאות “נאו-נאצים” למשטרה לטענת בן גביר, בהפועל הגיבו בנוגע לנושא.

בהודעה נכתב: “כפי שאמרנו לפני המשחק, משטרת ישראל היא לא האויב של הפועל תל אביב ואנו מגנים בתוקף כל גילויי אלימות כלפי המשטרה ובכלל. כולם נהנו היום מאווירה טובה וחוויית כדורגל נהדרת באצטדיון בלומפילד, עם הרבה משפחות ועידוד נהדר.

“כל האנשים שמנסים לתפוס טרמפ על הפועל תל אביב ולצייר את המועדון כמעודד אלימות והסתה, הם אלה שמסיתים באמת ורק מלבים את האש במקום להרגיע. אנחנו כאן בשביל להתעסק בכדורגל”.