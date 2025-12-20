יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:09
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
404-3014פורטו1
357-3814ספורטינג ליסבון2
328-3014בנפיקה ליסבון3
257-1714ז'יל ויסנטה4
2513-2615בראגה5
239-1814פמליקאו6
2117-1514גימראייש7
2024-2114מורירנסה8
1725-2315אשטוריל9
1720-1514אלוורקה10
1622-1714ריו אבה11
1519-1514נסיונאל מדיירה12
1515-1114סנטה קלרה13
1422-1714אמדורה14
1237-1514ארוקה15
1028-1414קאסה פיה16
925-814טונדלה17
337-914איי.וי.אס18

חוזר לאירופה: טיאגו סילבה חתם בפורטו

בגיל 41 הבלם הוותיק עזב את פלומיננזה וחוזר לאירופה כשהוא יצטרף באופן רשמי לקבוצה מהליגה הפורטוגלית בחוזה עד סוף העונה במטרה להתכונן למונדיאל

|
טיאגו סילבה (IMAGO)
טיאגו סילבה (IMAGO)

טיאגו סילבה חוזר לאירופה. זמן קצר לאחר שעזב את פלומיננזה, הבלם הוותיק ששיחק בעברו במילאן, פאריס סן ז’רמן וצ’לסי יצטרף לפורטו מהליגה הפורטוגלית.

במועדון כבר הודיעו רשמית על החתימה בין הצדדים והבלם הברזילאי יגיע בחוזה עד תום העונה הנוכחית עם אופציית הארכה לעונה נוספת.

מאמן פורטו אנדרה וילאש בואש דחף להחתמת סילבה והצליח לנצח במרוץ לאחר שגם מילאן קושרה אליו, אך הפורטוגלים סגרו את העניין במהרה.

טיאגו סילבה חוזר לאירופה כשהוא בן 41, זאת במטרה להתכונן למונדיאל הכנראה אחרון בקריירה שלו ולהגיע בשיא כושרו עם נבחרת ברזיל של קרלו אנצ’לוטי.

