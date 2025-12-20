חוזר לאירופה: טיאגו סילבה חתם בפורטו

טיאגו סילבה חוזר לאירופה. זמן קצר לאחר שעזב את פלומיננזה, הבלם הוותיק ששיחק בעברו במילאן, פאריס סן ז’רמן וצ’לסי יצטרף לפורטו מהליגה הפורטוגלית.

במועדון כבר הודיעו רשמית על החתימה בין הצדדים והבלם הברזילאי יגיע בחוזה עד תום העונה הנוכחית עם אופציית הארכה לעונה נוספת.

מאמן פורטו אנדרה וילאש בואש דחף להחתמת סילבה והצליח לנצח במרוץ לאחר שגם מילאן קושרה אליו, אך הפורטוגלים סגרו את העניין במהרה.

טיאגו סילבה חוזר לאירופה כשהוא בן 41, זאת במטרה להתכונן למונדיאל הכנראה אחרון בקריירה שלו ולהגיע בשיא כושרו עם נבחרת ברזיל של קרלו אנצ’לוטי.