"יש סגל חזק, כל שחקן יצטרך להוכיח שהוא ראוי"

הפועל תל אביב המשיכה גם היום (שבת) בנדנדה שלה בליגת העל, כלומר ניצחון ואז איבוד נקודות, ואז שוב ניצחון. אחרי ה-2:2 הדרמטי מול קריית שמונה, האדומים השיגו ניצחון יקר על בני ריינה ועשו זאת עם 1:3 באצטדיון בלומפילד.

אליניב ברדה אמר בסיום: “התחלנו את המשחק טוב, ואז משום מקום ספגנו את השוויון. הגענו להמון מצבים, זה מעודד. הכדורים קצת פחות נכנסו, אבל מסתפקים במה שנכנס. נצטרך להתמודד עם פציעות והרחקות, בשביל זה בנינו סגל חזק, כל שחקן יצטרך להוכיח שהוא ראוי. דאפה? לא פשוט כשחקן צעיר, המועדון השקיע בו המון, רואים בו הבטחה לעתיד. אפילו עוד לא חייל. הגיע להמון הזדמנויות, עבד קשה, בסוף אני מאמין שהוא יבוא על שכרו”.

“חולצות המחאה? הצוות המקצועי לא מתעסק בזה, תמיד יותר כיף לראות קהל דוחף ומעודד, טוב למוצר שקוראים לו כדורגל ישראלי. קהל, המון צבע, ככה זה צריך להיות”.

עמרי אלטמן מאושר (רדאד ג'בארה)

עומרי אלטמן, גיבור הניצחון, אמר: “ניצחון חשוב מאוד של קבוצה, העדפה על המגרש? אני אוהב להיות על הדשא, שמח שהלך טוב וכמו שצריך היום. צריך להשיג יותר נקודות בחוץ, ניתן על זה דגש. מתחילים בחמישי גביע, מקווה שיהיה לנו מסע מרגש. לראות את הקהל במלואו ביציעים נותן לנו הכי הרבה אנרגיות, לא להתעסק בשטויות כאלה ואחרות”.

אדהם האדיה סיפר: “היינו קרובים ואנחנו כל הזמן ליד במשחקים, גם ב-2:1 כן הגענו ל-30 מטר האחרונים, אבל לא היה לנו מספיק מחץ בהתקפה. בכדורגל כמו בכדורגל אם אתה לא מנצל מצבים, אתה מקבל את הגול. אנחנו כל הזמן ליד, הקבוצה לא מספיק עומדת בסטנדרטים. ברור שהקבוצה צריכה חיזוקים בסגל, לפני זה צריך להביא נקודות לינואר שיהיה על מה להילחם. לא מספיק טוב, אנחנו לא מספיק שם”.