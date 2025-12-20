יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:08
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"יש סגל חזק, כל שחקן יצטרך להוכיח שהוא ראוי"

אליניב ברדה סיכם את ה-1:3 היקר על בני ריינה: "דאפה? המועדון השקיע בו המון, רואים בו הבטחה לעתיד". האדיה: "כל הזמן ליד, לא עומדים בסטנדרטים"

|
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב המשיכה גם היום (שבת) בנדנדה שלה בליגת העל, כלומר ניצחון ואז איבוד נקודות, ואז שוב ניצחון. אחרי ה-2:2 הדרמטי מול קריית שמונה, האדומים השיגו ניצחון יקר על בני ריינה ועשו זאת עם 1:3 באצטדיון בלומפילד.

אליניב ברדה אמר בסיום: “התחלנו את המשחק טוב, ואז משום מקום ספגנו את השוויון. הגענו להמון מצבים, זה מעודד. הכדורים קצת פחות נכנסו, אבל מסתפקים במה שנכנס. נצטרך להתמודד עם פציעות והרחקות, בשביל זה בנינו סגל חזק, כל שחקן יצטרך להוכיח שהוא ראוי. דאפה? לא פשוט כשחקן צעיר, המועדון השקיע בו המון, רואים בו הבטחה לעתיד. אפילו עוד לא חייל. הגיע להמון הזדמנויות, עבד קשה, בסוף אני מאמין שהוא יבוא על שכרו”.

“חולצות המחאה? הצוות המקצועי לא מתעסק בזה, תמיד יותר כיף לראות קהל דוחף ומעודד, טוב למוצר שקוראים לו כדורגל ישראלי. קהל, המון צבע, ככה זה צריך להיות”.

עמרי אלטמן מאושר (רדאד געמרי אלטמן מאושר (רדאד ג'בארה)

עומרי אלטמן, גיבור הניצחוןאמר: “ניצחון חשוב מאוד של קבוצה, העדפה על המגרש? אני אוהב להיות על הדשא, שמח שהלך טוב וכמו שצריך היום. צריך להשיג יותר נקודות בחוץ, ניתן על זה דגש. מתחילים בחמישי גביע, מקווה שיהיה לנו מסע מרגש. לראות את הקהל במלואו ביציעים נותן לנו הכי הרבה אנרגיות, לא להתעסק בשטויות כאלה ואחרות”.

אדהם האדיה סיפר: “היינו קרובים ואנחנו כל הזמן ליד במשחקים, גם ב-2:1 כן הגענו ל-30 מטר האחרונים, אבל לא היה לנו מספיק מחץ בהתקפה. בכדורגל כמו בכדורגל אם אתה לא מנצל מצבים, אתה מקבל את הגול. אנחנו כל הזמן ליד, הקבוצה לא מספיק עומדת בסטנדרטים. ברור שהקבוצה צריכה חיזוקים בסגל, לפני זה צריך להביא נקודות לינואר שיהיה על מה להילחם. לא מספיק טוב, אנחנו לא מספיק שם”.

