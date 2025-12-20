יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:07
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

קוג'ו וסלמן בהרכב סכנין, אג'יי ובאטום באשדוד

מירניאן ישלים את ההתקפה של מימר ב-18:30, בושנאק, אבוהב ושמיר בקישור, אזוגי, חילו, גנטוס וברוצ'יץ' בהגנה. נאנג'יס, גורדנה וקימבידי יפתחו מנגד

|
מתיו קוג'ו (ראובן שוורץ)
מתיו קוג'ו (ראובן שוורץ)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 יימשך הערב (שבת, 18:30) עם מפגש מסקרן באצטדיון דוחא, שם בני סכנין מארחת את מ.ס אשדוד.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, חסן חילו, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, מת’יו קוג’ו וארתור מירניאן.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יסקי, לני נאנג'יס, איברהים דיאקיטה, עמנואל אג'יי, מאור ישילירמק, מוחמד עאמר, שלו הרוש, כרים קימבידי, רועי גורדנה, איליי טמם, וז’אן פלורן באטום.

שרון מימר (חגשרון מימר (חג'אג' רחאל)

משחק על המקום השביעי, כך אפשר להגיד זאת. בני סכנין במקום השמיני עם 17 נקודות והצליחה לברוח מהתחתית, כשהיא תנסה לעקוף את היריבה שלה הערב ומעל הכל להתאושש מההפסד הכואב לבית”ר ירושלים, כשהיא נכנעה בטדי עם 2:1 בתוספת הזמן מצמד של עדי יונה.

בצד השני, חיים סילבס והשחקנים שלו רוצים להיצמד שוב למכבי נתניה והפועל תל אביב, ובעיקר לא לאבד גם את המקום השביעי. הדרומיים לא ניצחו ארבעה משחקים, אך כן יש לציין ששניים מהם הסתיימו בתיקו נגד הפועל ב”ש ומכבי ת”א, רק שיש גם לציין הפסד להפועל ירושלים במחזור הקודם.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)

שתי הקבוצות נפגשו העונה בליגה במסגרת המחזור השני, שם דווקא באצטדיון הי”א בני סכנין חגגה עם 1:2. ארתור מריניאן כבש כבר אחרי שלוש דקות ועדן שמיר הכפיל בדקה ה-13, כשז’אן באטום צימק את התוצאה בדקה ה-39, אך שם הגולים נגמרו ושרון מימר אסף שלוש בעיר הנמל.

