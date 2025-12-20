בדש ודון בהרכב הפועל י-ם, זיקרי בהפועל חיפה

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 יימשך הערב (שבת, 17:30) עם מפגש מסקרן באצטדיון טדי, שם הפועל ירושלים תארח את הפועל חיפה.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, דויד דומג'וני, יונתן לייש, אופק נדיר, ג’ון אוטמאו, אקווה אשטה, גיא בדש, סדריק דון, מתן חוזז ואוהד אלמגור.

הרכב הפועל חיפה: מייקל מצ'יני, תמיר ארבל, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, נאור סבג, יונתן פרבר, אופק ביטון, רג’יס נדו, רועי זיקרי וג'בון איסט.

זיו אריה (אורן בן חקון)

אם לפני תקופה לא ארוכה היה נראה שזיו אריה והשחקנים שלו בדרך לירידת ליגה, כמו כמעט בכל שנה המאמן ביצע את השינוי ולפתע יש אווירה אחרת במועדון. תיקו בדרבי וניצחון על אשדוד נתנו בוסט, הערב המארחת תנסה להשיג שלוש נקודות שיעלו אותה, גם אם רק זמנית, לראשונה העונה מעל הקו האדום.

מנגד, הצפוניים פתחו טוב את העונה וקצת איבדו גובה, אך במחזור הקודם הגיעו למשחק שהוא על גדר חובה מבחינתם ויצאו עם מלוא שלוש הנקודות עם המון אופי, כשרשמו 0:2 חשוב מאוד על עירוני טבריה ובכך גל אראל נשם, כשכבר הייתה תחושה שמעמדו מעורער.

גל אראל (עמרי שטיין)

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה בליגה במסגרת המחזור השני בליגה, ושם זה נגמר עם 1:2 של הפועל חיפה. נאור סבג כבש ראשון כבר אחרי שמונה דקות ואנדרו אידוקו עוד השווה בדקה ה-30 לקבוצה מהבירה, אך המועדון מהכרמל אסף את כל הנקודות בזכות שער של ג’בון איסט לפני הירידה להפסקה.