יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בדש ודון בהרכב הפועל י-ם, זיקרי בהפועל חיפה

חוזז ואלמגור ישלימו את ההתקפה של אריה ב-17:30, אשטה ואוטמאו בקישור, אגבידיש, דומג'וני, לייש ונדיר בהגנה. איסט, דיבה, מלול וארבל יפתחו מנגד

|
גיא בדש (חג'אג' רחאל)
גיא בדש (חג'אג' רחאל)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 יימשך הערב (שבת, 17:30) עם מפגש מסקרן באצטדיון טדי, שם הפועל ירושלים תארח את הפועל חיפה.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, דויד דומג'וני, יונתן לייש, אופק נדיר, ג’ון אוטמאו, אקווה אשטה, גיא בדש, סדריק דון, מתן חוזז ואוהד אלמגור.

הרכב הפועל חיפה: מייקל מצ'יני, תמיר ארבל, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, נאור סבג, יונתן פרבר, אופק ביטון, רג’יס נדו, רועי זיקרי וג'בון איסט.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

אם לפני תקופה לא ארוכה היה נראה שזיו אריה והשחקנים שלו בדרך לירידת ליגה, כמו כמעט בכל שנה המאמן ביצע את השינוי ולפתע יש אווירה אחרת במועדון. תיקו בדרבי וניצחון על אשדוד נתנו בוסט, הערב המארחת תנסה להשיג שלוש נקודות שיעלו אותה, גם אם רק זמנית, לראשונה העונה מעל הקו האדום.

מנגד, הצפוניים פתחו טוב את העונה וקצת איבדו גובה, אך במחזור הקודם הגיעו למשחק שהוא על גדר חובה מבחינתם ויצאו עם מלוא שלוש הנקודות עם המון אופי, כשרשמו 0:2 חשוב מאוד על עירוני טבריה ובכך גל אראל נשם, כשכבר הייתה תחושה שמעמדו מעורער.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה בליגה במסגרת המחזור השני בליגה, ושם זה נגמר עם 1:2 של הפועל חיפה. נאור סבג כבש ראשון כבר אחרי שמונה דקות ואנדרו אידוקו עוד השווה בדקה ה-30 לקבוצה מהבירה, אך המועדון מהכרמל אסף את כל הנקודות בזכות שער של ג’בון איסט לפני הירידה להפסקה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */