פליק: פשוט לא נתפס שראפיניה לא בהרכב השנה

לקראת המשחק של ברצלונה מול ויאריאל, אחד הנושאים המרכזיים שמרחפים מעל ההכנות של האלופה הוא מצבו של פדרי. הקשר לא התאמן עם הקבוצה בשל עומס, ובמועדון החליטו לנהוג בזהירות ולא לקחת סיכונים מיותרים, גם במחיר מנוחה במשחק הקרוב בלה סרמיקה מחר (ראשון, 17:15 בשידור חי בערוץ ONE), כשהמאמן האנזי פליק אישר במסיבת העיתונאים שהקשר לא ישחק, וסיים אותה בביקורת קשה על פיפ”א.

"ויאריאל קבוצה נהדרת עם הרבה איכות ושחקנים מוכשרים. אני אוהב לראות אותם משחקים. המאמן שלהם מדהים והם עושים עבודה מצוינת", אמר פליק לקראת המשחק. פדרי לא זמין. זה חלק מהכדורגל. הוא פצוע, ואנחנו מקווים שהוא יהיה מוכן למשחק הבא, נקווה שהוא יהיה מוכן לאספניול. הסיכון גבוה מאוד. הוא יכול לשחק, אבל הסיכון גבוה מאוד”.

האם תיתן לפרנקי דה יונג הזדמנות?

”מבחינתי חשוב שתהיה לקבוצה שליטה ויציבות. דה יונג שיחק כקשר אחורי ועשה עבודה נהדרת. הוא שחקן גדול, מאוד חשוב. הוא מעלה את הרמה של הקבוצה. יש לו את הגישה ואת המנטליות”.

פרנקי דה יונג (IMAGO)

אתה תחתום על חידוש חוזה עד 2028?

“שנה היא זמן ארוך עבור מאמן בברצלונה. אנחנו מרגישים את האמון, וזה טוב להרגיש את זה. מבחינתי נהדר להיות כאן עוד שנה, אבל זה גם תלוי בנשיא. זה כל מה שאני יכול לומר. אני אוהב לעבוד במועדון הזה”.

ז'ואן לאפורטה והאנזי פליק (רויטרס)

האם רוברט לבנדובסקי כשיר?

“לבדובסקי מוכן לשחק. הוא מרגיש טוב מאוד. אנחנו לא לוקחים סיכונים בגביע. הוא יכול לשחק, ואלה חדשות טובות”.

זו הייתה השנה הכי שמחה שלכם?

“זו הייתה שנה מדהימה, מלאה בהצלחות. התארים היו נהדרים, אבל אנחנו חייבים לשמור על הרמה הזו. זה מה שעלינו לעשות”.

עדיף לשחק בוויאריאל מאשר במיאמי?

“לא חשבתי על זה. אני שמח לשחק בוויאריאל. זו החלטה של הליגה ואני מקבל אותה”.

פליק סיכם את דבריו והפתיע: “יש משהו שרציתי לדבר עליו. נבחרת השנה של פיפ"א היא בדיחה. זה לא ייאמן שראפיניה לא נמצא בה. ההשפעה שלו הייתה אדירה. הוא היה מלך השערים של ליגת האלופות. זה פשוט לא ייאמן. והכי חשוב, ההשפעה שלו על המשחק. זו בדיחה. אני לא יכול להאמין שהוא לא שם. אחרי העונה הזו, הוא היה ראוי לכך. זה בלתי נתפס”.