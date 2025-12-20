"אין במועדון שלנו כסף מתחת לשולחן, הכל חוקי"

חנא פרהוד, מאמן הפועל טירת הכרמל מליגה א’, התפטר אתמול מתפקידו לאחר הפסד נוסף של הקבוצה, 4:0 להפועל מגדל העמק. פרהוד עזב את הקבוצה יחד עם עוזרו, כמיל בראנסי, וכעת בשיחה עם ONE הוא מתאר את המציאות המתרחשת מאחורי הקלעים בליגה השלישית.

“בתחילת השנה בנינו קבוצה מצליחה, הייתה קבוצה חזקה, אבל בגלל שעלינו לליגה א’, שבה יש מגבלות בקרה תקציבית, ואנחנו המועדון הכי מסודר שיש בליגה א’, כל השחקנים המשמעותיים עזבו את הקבוצה. נאלצנו לשחק עם סגל של ליגה ב’. אמרנו שתוך כדי תנועה נחזק את הקבוצה, אבל טירת הכרמל היא מועדון מסודר, אין כסף מתחת לשולחן. היינו צריכים לשחרר שחקנים בגלל תקציב מוגבל. אם אתה רוצה להביא שחקנים, צריך לשחרר שחקנים אחרים”.

“כל השחקנים הטובים כבר היו חתומים במקומות אחרים. עזוב את חנא, כל מאמן שיבוא, אם לא יביא 3–4 שחקנים, יהיה קשה לקבוצה לשרוד בליגה. אמרתי את זה גם אחרי שניצחנו: הקבוצה בליגה ב’ הייתה יותר טובה מהקבוצה בליגה א’. יש שחקנים צעירים ומוכשרים ששיחקו, אבל אתה מצפה שהוותיקים ימשכו אותם, ואצלנו זה היה הפוך, הצעירים סוחבים את הוותיקים”, הוסיף.

חנא פרהוד (צילום ועיבוד PERSPECTIVE)

למעשה, אתה טוען שיש מקומות שמשלמים בהם כסף מתחת לשולחן?

“אני רואה שחקנים שנמצאים בקבוצות אחרות, ניהלתי מולם משא ומתן, יודע מה הם מרוויחים, ומתפלא שקבוצות אחרות מצליחות להביא את אותם שחקנים. היו לי שלושה שחקנים שבכלל לא רצו לשמוע וחתמו במקום אחר. איך הפועל טירת הכרמל לא יכולה וקבוצות אחרות יכולות?”

“הפועל טירת הכרמל לא מביאה שחקנים לא בגלל שאין לה כסף, אלא כי היא משלמת בתלוש שכר, כולל כל הרכיבים, ולא מתחת לשולחן. מה אני צריך את זה? אני מאחל לכל שחקן לשחק במועדון מסודר כמו טירת הכרמל. יותר ממה שחושבים, אולי בגלל שיותר מסודר זה יעלה להם ביוקר. כששחקן סוגר 10,000 שקל נטו, הוא רוצה את הכסף. לא מעניין אותו. מצידו תלך לגנוב, הפועל טירת הכרמל לא שם. היא עובדת לפי המגבלות”.