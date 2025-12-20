"לחץ יש רק בעזה, מי שרוצה יכול לעבוד במשרד"

מכבי תל אביב לא בתקופה טובה כל כך, לא על הדשא וגם עם הקהל יש מעט מתיחות. עם כל זאת בראש, אלופת המדינה תגיע למשחק לא פשוט בכלל מחר (ראשון, 20:15) נגד מכבי נתניה במטרה לרשום שלוש נקודות, לחזור למסלול ולא לתת לתואר לחמוק ממנה בשלב כזה מוקדם של העונה.

לקראת המפגש, ז’רקו לאזטיץ’ התיישב אל מול המיקרופונים במסיבת העיתונאים המסורתית, כשהוא דיבר בין היתר על המצב ועל המון נושאים שסובבים את המועדון, אך בין היתר הוא נשאל גם על אושר דוידה ולגבי כך הייתה לו תשובה מעניינת.

“ניתן לו תמיכה, ניתן לו חיבוקים, נראה לו וידאו, נדחוף אותו באימונים, לשפר דברים קטנים, פרטים כאלו ואחרים, זה לא קל”, אמר על הקיצוני. לאחר מכן המשיך לדבר על הלחץ שיש על כל השחקנים: “זה לא קל, אבל דיברנו על הזמן על לחץ, לחץ זה בעזה”.

עוד אמר על זה: “מי שלא רוצה לחץ שיעבוד בעבודה משרדית, תהיה במקום שאי אפשר לראות אותך כשאתה מבצע טעות. לחץ זה פריבילגיה, לחץ זה להיות טוב יותר, זה למה אנחנו כאן”.