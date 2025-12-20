יום שבת, 20.12.2025 שעה 12:19
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"לחץ יש רק בעזה, מי שרוצה יכול לעבוד במשרד"

לאזטיץ' התייחס במסע"ת של מכבי ת"א לקראת נתניה לקיצוני ("נחבק אותו, נדחוף אותו") ואז דיבר בהקשר לזה על הלחץ: "פריבילגיה, דוחף להיות טוב יותר"

|
אושר דוידה (שחר גרוס)
אושר דוידה (שחר גרוס)

מכבי תל אביב לא בתקופה טובה כל כך, לא על הדשא וגם עם הקהל יש מעט מתיחות. עם כל זאת בראש, אלופת המדינה תגיע למשחק לא פשוט בכלל מחר (ראשון, 20:15) נגד מכבי נתניה במטרה לרשום שלוש נקודות, לחזור למסלול ולא לתת לתואר לחמוק ממנה בשלב כזה מוקדם של העונה.

לקראת המפגש, ז’רקו לאזטיץ’ התיישב אל מול המיקרופונים במסיבת העיתונאים המסורתית, כשהוא דיבר בין היתר על המצב ועל המון נושאים שסובבים את המועדון, אך בין היתר הוא נשאל גם על אושר דוידה ולגבי כך הייתה לו תשובה מעניינת.

“ניתן לו תמיכה, ניתן לו חיבוקים, נראה לו וידאו, נדחוף אותו באימונים, לשפר דברים קטנים, פרטים כאלו ואחרים, זה לא קל”, אמר על הקיצוני. לאחר מכן המשיך לדבר על הלחץ שיש על כל השחקנים: “זה לא קל, אבל דיברנו על הזמן על לחץ, לחץ זה בעזה”.

לאזטיץ' על אושר דוידה :"נחבק אותו"

עוד אמר על זה: “מי שלא רוצה לחץ שיעבוד בעבודה משרדית, תהיה במקום שאי אפשר לראות אותך כשאתה מבצע טעות. לחץ זה פריבילגיה, לחץ זה להיות טוב יותר, זה למה אנחנו כאן”.

