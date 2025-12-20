גם היום: שועה, יונה ומורוזוב נעדרו מהאימון

ירדן שועה, עדי יונה וגרגורי מורוזוב עדיין לא חזרו להתאמן, לא הגיעו גם הבוקר לאימון של בית״ר ירושלים ולא השתתפו בהכנות של הקבוצה למשחק מול מכבי חיפה ביום שני.

השלושה חולים ונשארו למנוחה וטיפול בבית של משככי כאבים והורדת חום. רק מחר הצוות המקצועי יידע מי מהשלושה יחזור להתאמן ובהתאם לזה ייקבע הסגל של ברק יצחקי למשחק הכל כך מסקרן וחשוב מול מכבי חיפה.

בבית״ר מסמנים את המשחק מול מכבי חיפה כעוד מבחן של הקבוצה שרוצה להיצמד לבאר שבע בכל שבוע מחדש.

בבית וגן אומרים שמכבי חיפה מגיעה למשחק ביום שני כשהיא קבוצה מאומנת יותר ומחוברת יותר על הדשא. החיסורים של יילה בטאיי ועבדולאי סק לא גורמים לאף בבית״ר לחשוב שזה יקל על ההתקפה מול השער של גאורגי ירמקוב.