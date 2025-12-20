יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:10

שחקני יובנטוס חוגגים (IMAGO)

חזרה למאבק: יובנטוס גברה 1:2 על רומא

המארחת ניצחה את הקבוצה מהבירה וצימקה זמנית את הפער מהפסגה לארבע נקודות. קונססאו פתח ואופנדה הכפיל את היתרון (70'), בלדנזי צימק לזכות האורחת

מערכת ONE | 20/12/2025 21:45
יום שבת, 20/12/2025, 21:45אצטדיון אליאנץליגה איטלקית - מחזור 16
רומא
הסתיים
2 1
שופט: סימונה סוזה (ציון: 7)
יובנטוס
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
3010-1716רומא4
2915-2116יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2311-1716לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2118-1816קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
פרנסיסקו קונססאו, ציון: 7
כבש את השער הראשון והיה פעלתן ואיכותי
השחקן המאכזב
בראיין כריסטנטה, ציון: 4
בקושי הורגש
הרכבים וציונים
 
 

יש לא מעט משחקים גדולים באיטליה, אך אחד הגדולים שבהם התקיים הערב (שבת) באליאנץ סטדיום. בתום קרב ענק במסגרת המחזור ה-16 בסריה א’, יובנטוס ניצחה 1:2 את רומא וצימקה זמנית את הפער מהפסגה לארבע נקודות. 

השער הראשון בהתמודדות הגיע בדקה ה-44, קנאן יילדיז החל התקפה קבוצתית נהדרת, אנדרטה קמביאסו בישל יפה ופרנסיסקו קונססאו דאג לנעוץ את הכדור ברשת ולתת את היתרון לאורחת. בדקה ה-70, לואיס אופנדה הכפיל את היתרון של יובה. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה על ידי ותמאסו בלדנזי שהבקיע מקרוב.

חוזרת למרוץ: יובה מנצחת את רומא

במחזור הבא, יובנטוס תנסה למנף את המומנטום ולעשות צעד נוסף לעבר קבוצות הצמרת כשתתארח אצל פיזה. לעומתה, רומא תרצה לחזור למסלול כשתארח את גנואה.   

מחצית שניה
  • '80
  • החמצה
  • קנאן יילדיז ביצע פעולה נהדרת ובעט מסף הרחבה אל הקורה
  • '75
  • שער
  • דקה 75, שער! רומא צימקה ל-2:1: אוון פרגוסון בעט לעבר השער, די גרגוריו עצר ותומאסו בלדנזי קיבל את הריבאונד ובעט אל הרשת מול שער ריק
  • '73
  • חילוף
  • לאון ביילי שעלה בתור מחליף במהלך המחצית השנייה, פינה את מקומו לסטפן אל שערוואי
  • '70
  • שער
  • דקה 70, שער! יובנטוס עלתה ל-0:2: הגבהה מהאגף הימני הגיעה לווסטון מקני שנגח לכיוון השער, תחילה סבילאר עצר, אך האמריקאי עט על הריבאונד ומסר ללואיס אופנדה שגלגל מול שער ריק
  • '61
  • חילוף
  • אדון ז'גרובה נכנס במקומו של כובש השער פרנסיסקו קונססאו
  • '61
  • חילוף
  • גם ספאלטי ביצע חילוף כפול, ברמר פינה את מקומו לדניאלה רוגאני
  • '56
  • חילוף
  • פאולו דיבאלה יצא ותומאסו בלדנצי נכנס
  • '56
  • חילוף
  • שלוש דקות לאחר החילוף הראשון, גאספריני ביצע חילוף כפול. תחילה, מתיאס סולה ירד לספסל ואוון פרגוסון עלה במקומו
  • '53
  • חילוף
  • חילוף ראשון בהתמודדות, ליאון ביילי נכנס על חשבונו של לורנצו פלגריני
  • '52
  • החמצה
  • קנאן יילדיז ולואיס אופנדה השלימו דאבל-פס והטורקי כמעט מצא את הרשת
מחצית ראשונה
פרנסיסקו קונססאו מאושר (IMAGO)פרנסיסקו קונססאו מאושר (IMAGO)
פרנסיסקו קונססאו יוצא מגדרו (IMAGO)פרנסיסקו קונססאו יוצא מגדרו (IMAGO)
פרנסיסקו קונססאו רץ לחגוג (IMAGO)פרנסיסקו קונססאו רץ לחגוג (IMAGO)
פרנסיסקו קונססאו בועט, הכדור בדרך לשער (IMAGO)פרנסיסקו קונססאו בועט, הכדור בדרך לשער (IMAGO)
פרנסיסקו קונססאו ברגע הבעיטה (IMAGO)פרנסיסקו קונססאו ברגע הבעיטה (IMAGO)
  • '44
  • שער
  • דקה 44, שער! יובנטוס עלתה ליתרון 0:1: מהלך קבוצתי נהדר החל אצל קנאן יילדיז שהעביר את הכדור לאנדראה קמביאסו בתוך הרחבה והוא החליק בעקב נהדר לפרנינסקו קונססאו שהפעם סיים נהדר אל הרשת
  • '43
  • החמצה
  • המהלך התחיל אצל קנאן יילדיז שמסר בתור הרחבה לפרנסיסקו קונססאו שביצע מהלך אדיר, אך לא כבש
יאן זיולקובסקי מחלץ את הכדור (IMAGO)יאן זיולקובסקי מחלץ את הכדור (IMAGO)
מתיאס סולה עם הכדור מול אנדראה קמביאסו (IMAGO)מתיאס סולה מתמודד עם אנדראה קמביאסו (IMAGO)
  • '39
  • החמצה
  • לורנצו פלגריני ניסה להפתיע, אך בעט חלש למרכז השער
כרטיס צהוב נשלף לעבר פרנסיסקו קונססאו (IMAGO)כרטיס צהוב נשלף לעבר פרנסיסקו קונססאו (IMAGO)
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • פרנסיסקו קונססאו ראה כרטיס צהוב לאחר שביצע עבירה על ג'יאנלוקה מנצ'יני
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון בהתמודדות נשלף לעבר מתיאס סולה שביצע עבירה על פייר קלולו
לויד קלי ופאולו דיבאלה במאבק על הכדור (IMAGO)לויד קלי ופאולו דיבאלה במאבק על הכדור (IMAGO)
  • '11
  • החמצה
  • פאולו דיבאלה החל מהלך וגם סיים אותו מתוך הרחבה, אך הבעיטה נעצרה על ידי מיקלה די גרגוריו
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה, מנואל לוקאטלי בעט כדור חופשי שעבר את החומה, אך הבעיטה הייתה חלשה ולא סיכנה את מילה סבילאר בין הקורות
  • '1
  • החלטת שופט
  • סימונה סוזה שרק לפתיחת ההתמודדות
לוצ'אנו ספאלטי וג'אן פיירו גאספריני (IMAGO)לוצ'יאנו ספאלטי וג'אן פיירו גאספריני (IMAGO)
שחקני רומא (IMAGO)שחקני רומא (IMAGO)
שחקני יובנטוס (IMAGO)שחקני יובנטוס (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי