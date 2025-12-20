חזרה למאבק: יובנטוס גברה 1:2 על רומא

השחקן המצטיין
פרנסיסקו קונססאו, ציון: 7
כבש את השער הראשון והיה פעלתן ואיכותי
השחקן המאכזב
בראיין כריסטנטה, ציון: 4
בקושי הורגש
יש לא מעט משחקים גדולים באיטליה, אך אחד הגדולים שבהם התקיים הערב (שבת) באליאנץ סטדיום. בתום קרב ענק במסגרת המחזור ה-16 בסריה א’, יובנטוס ניצחה 1:2 את רומא וצימקה זמנית את הפער מהפסגה לארבע נקודות.
השער הראשון בהתמודדות הגיע בדקה ה-44, קנאן יילדיז החל התקפה קבוצתית נהדרת, אנדרטה קמביאסו בישל יפה ופרנסיסקו קונססאו דאג לנעוץ את הכדור ברשת ולתת את היתרון לאורחת. בדקה ה-70, לואיס אופנדה הכפיל את היתרון של יובה. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה על ידי ותמאסו בלדנזי שהבקיע מקרוב.
חוזרת למרוץ: יובה מנצחת את רומא
במחזור הבא, יובנטוס תנסה למנף את המומנטום ולעשות צעד נוסף לעבר קבוצות הצמרת כשתתארח אצל פיזה. לעומתה, רומא תרצה לחזור למסלול כשתארח את גנואה.
מחצית שניה
-
'80
- קנאן יילדיז ביצע פעולה נהדרת ובעט מסף הרחבה אל הקורה
-
'75
- דקה 75, שער! רומא צימקה ל-2:1: אוון פרגוסון בעט לעבר השער, די גרגוריו עצר ותומאסו בלדנזי קיבל את הריבאונד ובעט אל הרשת מול שער ריק
-
'73
- לאון ביילי שעלה בתור מחליף במהלך המחצית השנייה, פינה את מקומו לסטפן אל שערוואי
-
'70
- דקה 70, שער! יובנטוס עלתה ל-0:2: הגבהה מהאגף הימני הגיעה לווסטון מקני שנגח לכיוון השער, תחילה סבילאר עצר, אך האמריקאי עט על הריבאונד ומסר ללואיס אופנדה שגלגל מול שער ריק
-
'61
- אדון ז'גרובה נכנס במקומו של כובש השער פרנסיסקו קונססאו
-
'61
- גם ספאלטי ביצע חילוף כפול, ברמר פינה את מקומו לדניאלה רוגאני
-
'56
- פאולו דיבאלה יצא ותומאסו בלדנצי נכנס
-
'56
- שלוש דקות לאחר החילוף הראשון, גאספריני ביצע חילוף כפול. תחילה, מתיאס סולה ירד לספסל ואוון פרגוסון עלה במקומו
-
'53
- חילוף ראשון בהתמודדות, ליאון ביילי נכנס על חשבונו של לורנצו פלגריני
-
'52
- קנאן יילדיז ולואיס אופנדה השלימו דאבל-פס והטורקי כמעט מצא את הרשת
מחצית ראשונה
-
'44
- דקה 44, שער! יובנטוס עלתה ליתרון 0:1: מהלך קבוצתי נהדר החל אצל קנאן יילדיז שהעביר את הכדור לאנדראה קמביאסו בתוך הרחבה והוא החליק בעקב נהדר לפרנינסקו קונססאו שהפעם סיים נהדר אל הרשת
-
'43
- המהלך התחיל אצל קנאן יילדיז שמסר בתור הרחבה לפרנסיסקו קונססאו שביצע מהלך אדיר, אך לא כבש
-
'39
- לורנצו פלגריני ניסה להפתיע, אך בעט חלש למרכז השער
-
'24
- פרנסיסקו קונססאו ראה כרטיס צהוב לאחר שביצע עבירה על ג'יאנלוקה מנצ'יני
-
'21
- כרטיס צהוב ראשון בהתמודדות נשלף לעבר מתיאס סולה שביצע עבירה על פייר קלולו
-
'11
- פאולו דיבאלה החל מהלך וגם סיים אותו מתוך הרחבה, אך הבעיטה נעצרה על ידי מיקלה די גרגוריו
-
'7
- הזדמנות ראשונה, מנואל לוקאטלי בעט כדור חופשי שעבר את החומה, אך הבעיטה הייתה חלשה ולא סיכנה את מילה סבילאר בין הקורות
-
'1
- סימונה סוזה שרק לפתיחת ההתמודדות