חזרה למאבק: יובנטוס גברה 1:2 על רומא

דעת המבקר

השחקן המצטיין פרנסיסקו קונססאו, ציון: 7

כבש את השער הראשון והיה פעלתן ואיכותי פרנסיסקו קונססאו, ציון: 7 השחקן המאכזב בראיין כריסטנטה, ציון: 4

בקושי הורגש בראיין כריסטנטה, ציון: 4

הרכבים וציונים

יש לא מעט משחקים גדולים באיטליה, אך אחד הגדולים שבהם התקיים הערב (שבת) באליאנץ סטדיום. בתום קרב ענק במסגרת המחזור ה-16 בסריה א’, יובנטוס ניצחה 1:2 את רומא וצימקה זמנית את הפער מהפסגה לארבע נקודות.

השער הראשון בהתמודדות הגיע בדקה ה-44, קנאן יילדיז החל התקפה קבוצתית נהדרת, אנדרטה קמביאסו בישל יפה ופרנסיסקו קונססאו דאג לנעוץ את הכדור ברשת ולתת את היתרון לאורחת. בדקה ה-70, לואיס אופנדה הכפיל את היתרון של יובה. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה על ידי ותמאסו בלדנזי שהבקיע מקרוב.

במחזור הבא, יובנטוס תנסה למנף את המומנטום ולעשות צעד נוסף לעבר קבוצות הצמרת כשתתארח אצל פיזה. לעומתה, רומא תרצה לחזור למסלול כשתארח את גנואה.