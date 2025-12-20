הרכבים וציונים



פלוריאן וירץ מוסר (IMAGO) פלוריאן וירץ מוסר (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה ולהתקרב למאני טיים, וכך גם הליגה האנגלית. המחזור ה-17 בפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון טוטנהאם הוטספר, שם התרנגולים המקומיים מארחים את ליברפול.

שתי הקבוצות די צמודות בטבלה אפשר אולי לומר, אבל מה שבטוח אפשר לומר זה שהן לא במקום שבו הן שאפו להיות בתחילת העונה. האדומים עם 26 נקודות ורחוקים מאוד מהמקום הראשון, מה שלגמרי גם אפשר לומר על טוטנהאם שעם 22 נקודות.

האלופה שמה בצד את משבר מוחמד סלאח וגם ראתה אותו מבשל כשנכנס כחילוף ראשון ב-0:2 על ברייטון, אך עכשיו ארנה סלוט נאלץ להסתדר בלעדיו כשהוא נסע לאליפות אפריקה, ובלעדיו המייטי רדס ינסו לרשום ניצחון שני ברציפות בליגה האנגלית.

מהצד השני של המתרס, שחקניו של תומאס פרנק עם ניצחון אחד בלבד בשבעת המחזורים האחרונים בפרמייר ליג, ובמחזור האחרון היא הובכה בגדול עם 3:0 נגד נוטינגהאם פורסט. כעת, אין כמו ניצחון על אלופת הליגה כדי להחזיר אותך למסלול, וזה מה שינסו לעשות בטוטנהאם.