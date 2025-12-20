יום שבת, 20.12.2025 שעה 20:15
יום שבת, 20/12/2025, 19:30אצטדיון טוטנהאםליגה אנגלית - מחזור 17
ליברפול
דקה 46
0 0
שופט: ג'ון ברוקס
טוטנהאם
ליגה אנגלית 25-26
3716-4117מנצ'סטר סיטי1
3610-3016ארסנל2
3317-2516אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2717-1917סנדרלנד5
2615-2016קריסטל פאלאס6
2626-3016מנצ'סטר יונייטד7
2624-2616ליברפול8
2423-2517ברייטון9
2419-1816אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2221-2516טוטנהאם13
2229-2617 בורנמות'14
2026-2316פולהאם15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20
פלוריאן וירץ מוסר (IMAGO)
פלוריאן וירץ מוסר (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה ולהתקרב למאני טיים, וכך גם הליגה האנגלית. המחזור ה-17 בפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון טוטנהאם הוטספר, שם התרנגולים המקומיים מארחים את ליברפול.

שתי הקבוצות די צמודות בטבלה אפשר אולי לומר, אבל מה שבטוח אפשר לומר זה שהן לא במקום שבו הן שאפו להיות בתחילת העונה. האדומים עם 26 נקודות ורחוקים מאוד מהמקום הראשון, מה שלגמרי גם אפשר לומר על טוטנהאם שעם 22 נקודות.

האלופה שמה בצד את משבר מוחמד סלאח וגם ראתה אותו מבשל כשנכנס כחילוף ראשון ב-0:2 על ברייטון, אך עכשיו ארנה סלוט נאלץ להסתדר בלעדיו כשהוא נסע לאליפות אפריקה, ובלעדיו המייטי רדס ינסו לרשום ניצחון שני ברציפות בליגה האנגלית.

מהצד השני של המתרס, שחקניו של תומאס פרנק עם ניצחון אחד בלבד בשבעת המחזורים האחרונים בפרמייר ליג, ובמחזור האחרון היא הובכה בגדול עם 3:0 נגד נוטינגהאם פורסט. כעת, אין כמו ניצחון על אלופת הליגה כדי להחזיר אותך למסלול, וזה מה שינסו לעשות בטוטנהאם.

מחצית ראשונה
  • '33
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום לצ'אבי סימונס! ההולנדי דרך גבוה על ואן דייק, חברו לנבחרת, והשאיר את טוטנהאם בעשרה שחקנים
צ'אבי סימונס נגד אלכסיס מק אליסטר (IMAGO)צ'אבי סימונס נגד אלכסיס מק אליסטר (IMAGO)
  • '27
  • החמצה
  • מצב ראשון גם לטוטנהאם. פדרו פורו העלה כדור מצד ימין, ג'ד ספנס נגח לראשו של רנדל קולו מואני, שמקרוב נגח חלש לידיים של אליסון
  • '13
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לליברפול. כדור חופשי מצא את ראשו של וירג'יל ואן דייק, אך הבלם נגח למרכז השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!
צ'אבי סימונס מתחמם (IMAGO)צ'אבי סימונס מתחמם (IMAGO)
וירג'יל ואן דייק בחימום (IMAGO)וירג'יל ואן דייק בחימום (IMAGO)
