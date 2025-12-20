בראיינט לא הגיע לארץ שוב, יחבור לקבוצה במינכן

אחרי חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, הפועל תל אביב שוב טעמה את טעם ההפסד כשלא הצליחה לנצח באואקה את פנאתינייקוס. למרות זאת, האדומים שמרו על פסגת היורוליג והערב (שבת, 19:10) הם ינסו לעשות את אותו הדבר בליגת ווינר סל כשהם יתארחו אצל בני הרצליה למשחק צמרת מסקרן במיוחד.

מחזיקת היורוקאפ היא היחידה בליגה עם מאזן מושלם והיא תשמח שזה יישאר כך גם אחרי הביקור באולם היובל, אך מנגד חניכיו של יהוא אורלנד מגיעים להתמודדות עם שישה ניצחונות רצופים רק בליגה, לא כולל שניים באירופה, כולל גם ניצחון מרשים במיוחד על הפועל ירושלים במחזור הקודם, קבוצה שהפועל ת”א לא הצליחה לנצח העונה.

הקבוצה המשיכה בהכנות שלה כשהגיעה אתמול לישראל וערכה אימון אחד בלבד לקראת ההתמודדות, כשהיא תסיים שבוע עמוס מאוד הלילה עם משחק בראשון, בשלישי, בחמישי ובשבת, רק אחד מהם בבית כשגם הוא היה בארנה, שם הקבוצה ישנה לילה במלון. אחרי הרצליה, המשחק הבא של דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו יהיה נגד באיירן מינכן בחוץ ביום שלישי.

דימיטריס איטודיס (מרטין גוטדאמק)

הקבוצה הגיעה לארץ אתמול ללא אלייז’ה בראיינט, שקיבל פעם נוספת אישור ללכת לשהות לצד משפחתו שבסופיה. בקרוב מאוד, כפי שסיפר השחקן, המשפחה שלו תבוא לגור איתו בישראל, ולאחר מכן הוא לא יצטרך ללכת לסופיה. האדומים ימריאו כבר מחר למינכן והוא יחבור אליהם שם, כאשר גם כך איטודיס לא תכנן להשתמש בו מול הרצליה, כשהוא שיחק 38 דק’ נגד הכוכב.

מבחינה מקצועית, איטודיס בחר את חמשת הזרים שייקחו חלק באולם היובל וינסו לשמור על המאזן המושלם של הפועל תל אביב, כשהוא בחר בג’ונתן מוטלי, טאי אודיאסי, אנטוניו בלייקני, טיילר אניס וקולין מלקולם. מעבר אליהם יש גם את הישראלים, כשתומר גינת וים מדר שלא שותפו ביורוליג אמורים להוביל את השלד הישראלי במפגש, יחד עם בר טימור.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, לקראת ההתמודדות: "הרצליה מתחרה ברמה הגבוהה ביותר ובקצב משחק טוב, ומצפה לנו משחק קשה. עלינו להתמודד עם העייפות ועם העובדה שעמד לרשותנו יום אחד בלבד להתכונן, אך אנחנו מנוסים ומלאי מוטיבציה כדי להגיע למשחק ברצינות מלאה, כפי שעשינו עד כה, והקבוצה מודעת לכך היטב. מעבר לכך, אנחנו צריכים לחזור ולהמשיך את היכולת הטובה ורצף הניצחונות שיש לנו בליגה הישראלית".