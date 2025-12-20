יום שבת, 20.12.2025 שעה 22:14
יום שבת, 20/12/2025, 21:00אצטדיון גופרטסטדיוןליגה הולנדית - מחזור 17
אייאקס
דקה 54
2 2
שופט: אלארד לינדהאוט
ניימיכן
ליגה הולנדית 25-26
4320-5016פ.ס.וו. איינדהובן1
3420-4116פיינורד2
2920-3016אייאקס3
2827-4116ניימיכן4
2621-2416כרונינגן5
2524-2815אלקמאר6
2420-2516טוונטה אנסחדה7
2321-2716אוטרכט8
2326-2917הירנביין9
2031-1716ספרטה רוטרדם10
1927-1616אקסלסיור רוטרדם11
1938-2117זוולה12
1828-2516גו אהד איגלס13
1826-2116פורטונה סיטארד14
1430-1916וולנדם15
1444-2617הראקלס אלמלו16
1325-1616נאק ברדה17
1227-1916טלסטאר18
מערכת ONE | 20/12/2025 21:00
הרכבים וציונים
 
 
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

לא בכל יום שני שחקנים ישראלים נפגשו למשחק בליגה באירופה, אך האירוע הזה קורה כעת. משחק מסקרן מאוד לקהל כאן בישראל מתקיים בשעה זו בליגה ההולנדית במסגרת המחזור ה-17, כאשר ניימיכן של אלי דסה מארחת את אייאקס של אוסקר גלוך.

מעבר לכך ששני ישראלים נפגשים על כר הדשא, יש כאן קרב ישיר על המקום השלישי בטבלה. אייאקס עם 29 נקודות, ניימיכן עם נקודה אחת מתחת ומי שתנצח תסיים את המחזור במקום שמוביל בסיום העונה למוקדמות ליגת האלופות.

אחרי פתיחת עונה נוראית, מועדון הפאר מאמסטרדם התאושש ועם שלושה ניצחונות רצופים במפעל המקומי, רק שבצד השני הוא פוגש קבוצה לוהטת עוד יותר. ניימיכן, בה גם משחק צ’רון שרי שמוכר כאן מאוד לחובבי הענף, עם חמישה ניצחונות ותיקו אחד בששת המשחקים האחרונים שלה בליגה.

מחצית שניה
  • '47
  • שער
  • שער! ניימיכן השוותה ל-2:2: סאמי וועיסא קיבל את הכדור באגף ימין ושלח בעיטה חדה ברגל שמאל אל הפינה הרחוקה
מחצית ראשונה
מיקה חודטס חוגג (IMAGO)מיקה חודטס חוגג (IMAGO)
  • '44
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-1:2: יורי רגיר חטף את הכדור בחצי של ניימיכן מפיליפה סנדלר והוציא כדור רוחב למיקה חודטס, שדחק מול שער ריק פנימה
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
קספר דולברג כובש (IMAGO)קספר דולברג כובש (IMAGO)
  • '38
  • שער
  • שער! אייאקס השוותה ל-1:1: שון שטור מצא בכדור עומק נפלא את אנטון גאאי, שהוציא כדור רוחב טוב אל קספר דולברג, שבעט אל הרשת
אוסקר גלוך וחבריו בתדרוך אצל המאמן (IMAGO)אוסקר גלוך וחבריו בתדרוך אצל המאמן (IMAGO)
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • בראיין לינסן ראה את הכרטיס הצהוב
בראיין לינסן חוגג (IMAGO)בראיין לינסן חוגג (IMAGO)
  • '2
  • שער
  • שער! ניימיכן עלתה ל-0:1: איזו פתיחה של המארחת. יארוש הצליח להדוף שתי נגיחות, אך לבסוף בראיין לינסן דחק פנימה את הכדור מקרוב, ואחרי בדיקה במערכת ה-VAR השופטים אישרו שהכדור עבר את הקו
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלארד לינדהאוט שרק לפתיחת ההתמודדות!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי