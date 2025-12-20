דקה 50: מנ. סיטי - ווסטהאם 0:2

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה האנגלית, כאשר בשעה זו נמשך לו המחזור ה-17. במוקד, מנצ’סטר סיטי מארחת את ווסטהאם, כשבנוסף בורנמות’ פוגשת את ברנלי, סנדרלנד מתארחת אצל ברייטון וברנטפורד יצאה למשחק חוץ נגד וולבס.

מנצ’סטר סיטי – ווסטהאם 0:2

אם היה נראה בשלב מסוים שארסנל תשייט לאליפות, אז לפפ גווארדיולה היו תוכניות אחרות והמאבק חי וקיים. התכולים עם רצף מרשים בליגה של ארבעה ניצחונות ולא רוצים לעצור, כשניצחון יעלה אותם, גם אם רק זמנית לכל הפחות, אל המקום הראשון בטבלה על חשבון התותחנים. האורחת מנגד, מתחת לקו האדום ולא ניצחה כבר חמישה משחקים עם שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים, והיא רוצה לייצר נס באיתיחאד.

דקה 6, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: כדור רוחב של פיל פודן מצא את מי אם לא ארלינג הולאנד, שתחילה בעט לא טוב על השוער, אך הריבאונד חזר אליו והפעם הוא כבש.

ארלינג הולאנד כובש את הריבאונד (IMAGO)

ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)

דקה 39, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: הסיטיזנס לחצו ולחצו, עד שחטפו. הולאנד העביר כדור לטיג’אני ריינדרס ששלח פצצה לרשת הגבוהה מקרוב.

טיג'אני ריינדרס כובש (IMAGO)

טיג'אני ריינדרס. שער גדול (IMAGO)

שלקני מנצ'סטר סיטי מאושרים (IMAGO)

ברייטון – סנדרלנד 0:0

העולה החדשה אמנם איבדה קצת גובה מאז פתיחת העונה המדהימה שלה, אך החזירה בענק עם ניצחון שאין מתוק כמוהו בדרבי נגד ניוקאסל הודות לשער עצמי של ניק וולטמאדה. סנדרלנד עם 26 נקודות ועדיין לא רחוקה בכלל מהמקום הרביעי שמוביל לליגת האלופות, ובטח ובטח שלא מהמקום החמישי שמוביל לליגה האירופית. מנגד, ניצחון של השחפים והם יאזנו את מאזן הנקודות שלהם לזה של היריבה על הדשא.

בורנמות’ – ברנלי 0:0

גם המארחת החלה טוב את העונה ולאט לאט ירדה אל התחתית, כשהיא קרובה לקו האדום כמעט כמו שהיא קרובה למקומות שמובילים לאירופה. עם זאת, במחזור הקודם היא סיפקה את אחד המשחקים הכי גדולים שנראו באנגליה בשנים האחרונות עם 4:4 מטורף נגד מנצ’סטר יונייטד באולד טראפורד, וכעת היא תנסה לשוב לנצח, דבר שלא עשתה בליגה כבר שבעה מחזורים. מנגד, האורחים בצרות עם עשר נקודות בלבד ומתחת לקו האדום, כשניצחון ייתן המון אוויר לנשימה.

וולבס – ברנטפורד 0:0

עוד קרב תחתית, רק שכאן בין קבוצה שרוצה להישאר לבין קבוצה שקשה לדמיין מצב שבו היא נשארת. המארחת עם שתי נקודות בלבד ב-16 מחזורים, עם 0 ניצחונות ואפשר כבר להכריז עליה כיורדת לצ’מפיונשיפ, כשהיא עם תשעה הפסדים רצופים בפרמייר ליג. בצד השני, גם ברנטפורד ברצף רע של שלושה משחקים ללא ניצחון, ו-3 נקודות היום ייתנו לה מקפצה גדולה לחלק העליון בטבלה, כשהפסד יסבך אותה בחלק התחתון.