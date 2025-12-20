יום שבת, 20.12.2025 שעה 20:15
הפועל ב"ש
דקה 45
0 0
שופט: אוהד אסולין
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1824-2215הפועל חיפה7
1826-2214מ.ס אשדוד8
1719-1614בני סכנין9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 20/12/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
דן ביטון בפעולה (חג'אג' רחאל)
דן ביטון בפעולה (חג'אג' רחאל)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון בראל, שם עירוני טבריה מארחת את הפועל באר שבע.

סיבוב שלם המוליכה מעדה רק שלוש פעמים והיא תשמח לשחזר הישג שכזה, כשהיא פתחה את הסיבוב השני עם ניצחון חד וחלק על מכבי נתניה וכעת היא רוצה להמשיך בכושר. עם זאת, רן קוז’וק מנסה להתסדר ללא קינגס קאנגווה, שמפספס כעת משחק ראשון ויחמיץ עוד כמה בגלל אליפות אפריקה.

בצד השני, הצפוניים אמנם כן מעל הקו האדום, אבל בלי הרבה אוויר לנשימה והם צמאים לנקודות כשחוף המבטחים לא מובטח בכלל. במחזור הקודם לאלירן חודדה וחניכיו היה צ’אנס לטפס ולערער את הפועל חיפה, אך הקבוצה מהכרמל חגגה וטבריה הסתבכה מעט.

אי אפשר שלא להזכיר את המשחק בין הפועל באר שבע לעירוני טברייה בסיבוב הראשון, במסגרת המחזור השני. אצטדיון טרנר חווה 0:7 מהדהד של האדומים עם צמד של קינגס קאנגווה, צמד של איגור זלאטנוביץ’ ושערים של דן ביטון, הלדר לופס וזאהי אחמד.

מחצית ראשונה
  • '23
  • החמצה
  • אליאל פרץ הקפיץ כדור טוב לרחבה, זלאטנוביץ׳ ניסה להגיע, אך לא הספיק. עידו שרון קלט
  • '15
  • החמצה
  • ניב גוטליב הגביה לרחבה, אליאסי קלט בלי בעיה
  • '10
  • אחר
  • עשר דקות חלפו מהפתיחה, הקצב איטי ושתי הקבוצות טרם בעטו לשער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!
