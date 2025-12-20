דורון בן דור
20/12/2025 18:30
איברהים דיאקיטה עם הכדור (עמרי שטיין)
ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון דוחא, שם בני סכנין מארחת את מ.ס אשדוד.
משחק על המקום השביעי, כך אפשר להגיד זאת. בני סכנין במקום השמיני עם 17 נקודות והצליחה לברוח מהתחתית, כשהיא תנסה לעקוף את היריבה שלה הערב ומעל הכל להתאושש מההפסד הכואב לבית”ר ירושלים, כשהיא נכנעה בטדי עם 2:1 בתוספת הזמן מצמד של עדי יונה.
בצד השני, חיים סילבס והשחקנים שלו רוצים להיצמד שוב למכבי נתניה והפועל תל אביב, ובעיקר לא לאבד גם את המקום השביעי. הדרומיים לא ניצחו ארבעה משחקים, אך כן יש לציין ששניים מהם הסתיימו בתיקו נגד הפועל ב”ש ומכבי ת”א, רק שיש גם לציין הפסד להפועל ירושלים במחזור הקודם.
שתי הקבוצות נפגשו העונה בליגה במסגרת המחזור השני, שם דווקא באצטדיון הי”א בני סכנין חגגה עם 1:2. ארתור מריניאן כבש כבר אחרי שלוש דקות ועדן שמיר הכפיל בדקה ה-13, כשז’אן באטום צימק את התוצאה בדקה ה-39, אך שם הגולים נגמרו ושרון מימר אסף שלוש בעיר הנמל.
מחצית שניה
-
'67
- חיים סילבס ביצע חילוף נוסף, נהוראי דבוש עלה על חשבונו של קארים קימבידי
-
'62
- כרטיס צהוב נשלף לעברו של קארים קימבידי שביצע עבירה על סף הרחבה
-
'56
- שרון מימר ביצע חילוף ראשון, בו הוא הוציא את כובש השער הראשון, ג'בייר בושנאק והכניס במקומו את מוסטפא שייח יוסף
-
'46
- בחילוף הנוסף, שלו הרוש פינה את מקומו לסתיו נחמני
-
'46
- חיים סילבס ביצע חילוף כפול בפתיחת המחצית השנייה כשהוציא את השוער, קרול נימצ'יסקי והכניס במקומו את רז כרמי
מחצית ראשונה
-
'45+1
- הצהוב השני במשחק נשלף לעבר מארון גנטוס
-
'34
- יוני קלז שלף את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות לעברו של לני נאנג'יס שביצע עבירה במרכז המגרש
-
'30
- דקה 30, שער! בני סכנין עלתה ל-0:3: מתיו קוג'ו לקח את הכדור, בעט ממרחק רב והכניע את קרול נימצ'יסקי ששוב שגא והוציא כדור שלישי מהרשת
-
'12
- דקה 12, שער! בני סכנין עלתה ל-0:2: אלון אזוגי העביר כדור רוחב עוצמתי לעבר הרחבה, קרול נימצ'יסקי השמיט את הכדור וארתור מירניאן ניצל את טעותו של השוער על מנת להכניעו מקרוב
-
'8
- בעיטה חופשית של רועי גורדנה פגעה בקורת השער ויצאה לקרן לאחר שמוחמד אבו ניל עצר
-
'5
- המארחת המשיכה ללחוץ על הגז וארתור מירניאן כמעט וכבש שער שני לקבוצתו תוך 5 דקות
-
'2
- דקה 2, שער! בני סכנין עלתה ליתרון 0:1: מארון גנטוס חילץ כדור ופרץ נהדר עם תנועת עומק שבסופה מסר לג'בייר בושנאק שבעט מדויק אל הפינה הרחוקה
-
'1
- יוני קלז שרק לפתיחת ההתמודדות בדוחא