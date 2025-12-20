יום שבת, 20.12.2025 שעה 20:15
יום שבת, 20/12/2025, 18:30אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 15
מ.ס אשדוד
דקה 86
3 0
שופט: יוני קלז
שער ג'בייר בושנאק (2)
בישול בישול: מארון גנטוס
שער ארתור מירניאן (12)
שער מתיו קוג'ו (30)
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1824-2215הפועל חיפה7
1826-2214מ.ס אשדוד8
1719-1614בני סכנין9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 20/12/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
איברהים דיאקיטה עם הכדור (עמרי שטיין)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון דוחא, שם בני סכנין מארחת את מ.ס אשדוד.

משחק על המקום השביעי, כך אפשר להגיד זאת. בני סכנין במקום השמיני עם 17 נקודות והצליחה לברוח מהתחתית, כשהיא תנסה לעקוף את היריבה שלה הערב ומעל הכל להתאושש מההפסד הכואב לבית”ר ירושלים, כשהיא נכנעה בטדי עם 2:1 בתוספת הזמן מצמד של עדי יונה.

בצד השני, חיים סילבס והשחקנים שלו רוצים להיצמד שוב למכבי נתניה והפועל תל אביב, ובעיקר לא לאבד גם את המקום השביעי. הדרומיים לא ניצחו ארבעה משחקים, אך כן יש לציין ששניים מהם הסתיימו בתיקו נגד הפועל ב”ש ומכבי ת”א, רק שיש גם לציין הפסד להפועל ירושלים במחזור הקודם.

שתי הקבוצות נפגשו העונה בליגה במסגרת המחזור השני, שם דווקא באצטדיון הי”א בני סכנין חגגה עם 1:2. ארתור מריניאן כבש כבר אחרי שלוש דקות ועדן שמיר הכפיל בדקה ה-13, כשז’אן באטום צימק את התוצאה בדקה ה-39, אך שם הגולים נגמרו ושרון מימר אסף שלוש בעיר הנמל.

מחצית שניה
  • '67
  • חילוף
  • חיים סילבס ביצע חילוף נוסף, נהוראי דבוש עלה על חשבונו של קארים קימבידי
  • '62
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב נשלף לעברו של קארים קימבידי שביצע עבירה על סף הרחבה
  • '56
  • חילוף
  • שרון מימר ביצע חילוף ראשון, בו הוא הוציא את כובש השער הראשון, ג'בייר בושנאק והכניס במקומו את מוסטפא שייח יוסף
ג'בייר בושנאק בדרכו לכדור (עמרי שטיין)
  • '46
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, שלו הרוש פינה את מקומו לסתיו נחמני
  • '46
  • חילוף
  • חיים סילבס ביצע חילוף כפול בפתיחת המחצית השנייה כשהוציא את השוער, קרול נימצ'יסקי והכניס במקומו את רז כרמי
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב השני במשחק נשלף לעבר מארון גנטוס
עילאי טמם בועט (עמרי שטיין)
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • יוני קלז שלף את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות לעברו של לני נאנג'יס שביצע עבירה במרכז המגרש
שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו מאושר עם חבריו (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו מאושר עם חבריו (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו מאושר (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו מאושר (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו חוגג (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו חוגג (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו רץ לחגוג (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו רץ לחגוג (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו בועט (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו בועט (עמרי שטיין)
  • '30
  • שער
  • דקה 30, שער! בני סכנין עלתה ל-0:3: מתיו קוג'ו לקח את הכדור, בעט ממרחק רב והכניע את קרול נימצ'יסקי ששוב שגא והוציא כדור שלישי מהרשת
ארתור מירניאן חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)
ארתור מירניאן מאושר (עמרי שטיין)ארתור מירניאן מאושר (עמרי שטיין)
ארתור מירניאן חוגג (עמרי שטיין)ארתור מירניאן חוגג (עמרי שטיין)
ארתור מירניאן שמח (עמרי שטיין)ארתור מירניאן שמח (עמרי שטיין)
  • '12
  • שער
  • דקה 12, שער! בני סכנין עלתה ל-0:2: אלון אזוגי העביר כדור רוחב עוצמתי לעבר הרחבה, קרול נימצ'יסקי השמיט את הכדור וארתור מירניאן ניצל את טעותו של השוער על מנת להכניעו מקרוב
חיים סילבס (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)
  • '8
  • החמצה
  • בעיטה חופשית של רועי גורדנה פגעה בקורת השער ויצאה לקרן לאחר שמוחמד אבו ניל עצר
  • '5
  • החמצה
  • המארחת המשיכה ללחוץ על הגז וארתור מירניאן כמעט וכבש שער שני לקבוצתו תוך 5 דקות
שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)
ג'בייר בושנאק חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)ג'בייר בושנאק חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)
ג'בייר בושנאק שמח (עמרי שטיין)ג'בייר בושנאק שמח (עמרי שטיין)
ג'בייר בושנאק מאושר (עמרי שטיין)ג'בייר בושנאק מאושר (עמרי שטיין)
ג'בייר בושנאק חוגג (עמרי שטיין)ג'בייר בושנאק חוגג (עמרי שטיין)
  • '2
  • שער
  • דקה 2, שער! בני סכנין עלתה ליתרון 0:1: מארון גנטוס חילץ כדור ופרץ נהדר עם תנועת עומק שבסופה מסר לג'בייר בושנאק שבעט מדויק אל הפינה הרחוקה
  • '1
  • החלטת שופט
  • יוני קלז שרק לפתיחת ההתמודדות בדוחא
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
