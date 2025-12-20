מכבי חיפה מתכוונת להציע חוזה חדש לגולדברג

מכבי חיפה תחדש היום (שבת) את אימוניה לקראת המשחק מול בית"ר ירושלים בשני הקרוב מתוך ידיעה שניצחון במשחק הזה יקבע את מקומה של הקבוצה בצמרת הגבוהה אחרי שלאורך העונה הייתה באזור של הקבוצות שמשתייכות לפלייאוף העליון.

המאמן בכר בכר יצטרך להסתדר ללא שניים מהשחקנים הטובים שלו בהגנה, עבדולאי סק ויילה בטאיי, מה שגורם לו להתלבט בכל מה שנוגע למערך שיעלה ביום שני, כאשר כרגע לפחות נראה שהעדיפות תהיה לשחק בקו של חמישה שחקנים מאחור שכולל את ליסב עיסאת שחוזר להרכב בכל מקרה אחרי מספר משחקים, שון גולדברג וינון פיינגזיכט הצעיר שסופסל בשני המשחקים האחרונים.

עלי מוחמד בקישור ימשיך להיות הברומטר של הקבוצה. במכבי חיפה יש שביעות רצון גדולה מאוד מהקשר שמעבר ליכולת שלו על המגרש מפגין כושר מנהיגות ראוי לציון. הרצון הגדול יהיה לראות מהקישור גם את איתן אזולאי מאיים הרבה יותר על השער מהקו השני.

איתן אזולאי (רדאד ג'בארה)

לגבי שון גולדברג, יש כוונה בקרוב מאוד להציע לבלם הארכת חוזה. גולדברג חזר בחודש האחרון למרכז ההגנה אחרי פציעה לא פשוטה שעבר ובמכבי חיפה מודעים לכך שכבר בינואר הקרוב הבלם יהיה חופשי לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפוץ לקראת העונה הבאה, וזאת השעה כדי להתחיל במגעים על מנת להאריך את חוזהו של השחקן שהגיע לכרמל בקיץ 2021 ונחשב לאחד הנכסים הישראלים החשובים של הקבוצה בשנים האחרונות.

אחד השחקנים שפתחו את העונה בהרכב ולא מוצא את עצמו בסגל הוא הקשר גוני נאור, שיחד עם מתיאס נהואל אמור לעזוב בינואר, כמו גם עומר דהן שיושאל לקבוצה בליגה הלאומית.