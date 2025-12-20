הרכבים וציונים



אוראל דגני מנסה לעצור את כריסטיאן מרטינס (ראובן שוורץ) אוראל דגני מנסה לעצור את כריסטיאן מרטינס (ראובן שוורץ)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר מתחילה להתגבש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון שלמה ביטוח, שם הפועל פתח תקווה מארחת את עירוני קריית שמונה.

שתי הקבוצות צמודות מאוד בטבלה כאשר למלאבסים יש 14 נקודות ולצפוניים 13, כך שמי שתנצח את המשחק תסיים מעל השנייה. חניכיו של עומר פרץ אמנם חוו שברון לב ספורטיבי בדמות ה-2:2 מול מכבי תל אביב אחרי שהובילו 0:2, אבל יודעים שכל נקודה חשובה במאבקם.

אפשר לומר שזה מפגש בין שתי קבוצות שמשחקות כדורגל נהדר, אך קצב צבירת הנקודות לא תואם ליכולת. שי ברדה יודע שהגיע הזמן להביא נקודות, כאשר הפסד יסבך אותו מאוד כשהפועל ירושלים החלה לצבור מומנטום ולהלחיץ את שאר היריבות בתחתית.

שתי הקבוצות נפגשו העונה במסגרת המחזור השני של הליגה, ואמנם מדובר בשני מאמנים שמשחקים כדורגל התקפי, אך ההתמודדות הזו באצטדיון בנתניה נגמרה ב-0:0 מאכזב מאוד וכעת עומר פרץ ושי ברדה מכל צד ינסו לתקן את זה עם שלוש נקודות יקרות מאוד.