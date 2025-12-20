יום שבת, 20.12.2025 שעה 20:15
יום שבת, 20/12/2025, 18:30אצטדיון שלמה ביטוחליגת העל Winner - מחזור 15
עירוני ק"ש
דקה 86
4 0
שופט: נאאל עודה
שער מארק קוסטה (32)
שער איתי רוטמן (53)
בישול בישול: אאוקלידס טבארש
שער אאוקלידס טבארש (62)
בישול בישול: יונתן כהן
שער שביט מזל (80)
בישול בישול: שחר רוזן
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1824-2215הפועל חיפה7
1826-2214מ.ס אשדוד8
1719-1614בני סכנין9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 20/12/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
אוראל דגני מנסה לעצור את כריסטיאן מרטינס (ראובן שוורץ)
אוראל דגני מנסה לעצור את כריסטיאן מרטינס (ראובן שוורץ)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר מתחילה להתגבש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון שלמה ביטוח, שם הפועל פתח תקווה מארחת את עירוני קריית שמונה.

שתי הקבוצות צמודות מאוד בטבלה כאשר למלאבסים יש 14 נקודות ולצפוניים 13, כך שמי שתנצח את המשחק תסיים מעל השנייה. חניכיו של עומר פרץ אמנם חוו שברון לב ספורטיבי בדמות ה-2:2 מול מכבי תל אביב אחרי שהובילו 0:2, אבל יודעים שכל נקודה חשובה במאבקם.

אפשר לומר שזה מפגש בין שתי קבוצות שמשחקות כדורגל נהדר, אך קצב צבירת הנקודות לא תואם ליכולת. שי ברדה יודע שהגיע הזמן להביא נקודות, כאשר הפסד יסבך אותו מאוד כשהפועל ירושלים החלה לצבור מומנטום ולהלחיץ את שאר היריבות בתחתית.

שתי הקבוצות נפגשו העונה במסגרת המחזור השני של הליגה, ואמנם מדובר בשני מאמנים שמשחקים כדורגל התקפי, אך ההתמודדות הזו באצטדיון בנתניה נגמרה ב-0:0 מאכזב מאוד וכעת עומר פרץ ושי ברדה מכל צד ינסו לתקן את זה עם שלוש נקודות יקרות מאוד.

מחצית שניה
  • '80
  • שער
  • שער! זו כבר תבוסה, 0:4 להפועל פתח תקווה! שחר רוזן ניצל את החור באגף השמאלי כדי להתקדם באין מפריע והוציא כדור רוחב יפהפה אל שביט מזל, שהוכיח שמעבר למזל יש לו גם יכולות כדי לכבוש את הרביעי
  • '75
  • חילוף
  • גולן בני עלה לדקות הסיום במקום צ'פיוקה סונגה שירד לספסל
  • '74
  • החמצה
  • בוני אמיאן ראה את טננבאום מחוץ לשער וממרחק של קצת פחות מחצי מגרש ניסה להקשית, אבל פגש רק את הרשת החיצונית העליונה
  • '67
  • חילוף
  • מוחמד אבו רומי הוא האחרון לפנות את מקומו, כשעידו וייר נכנס לדשא
  • '67
  • חילוף
  • חילופים אחרונים בשורות הקבוצה הצפונית, כשיאיר מרדכי הוחלף וג'ואן חלבי נכנס
  • '66
  • חילוף
  • גם ג'יימס אדניי עלה לכר הדשא, יונתן כהן סיים את חלקו בהתמודדות
  • '66
  • חילוף
  • חילופים ראשונים אצל הפועל פתח תקווה, כששביט מזל נכנס במקום כובש השער הראשון, מארק קוסטה
  • '65
  • החמצה
  • אחרי השער שכלל את שניהם, קליי היתל בשני שחקני הגנה לבנים-כחולים, והגביה כדור מדוד לראשו של יונתן כהן, אבל האחרון לא היה מדויק ושלח את הניסיון החוצה
  • '62
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה חוגגת בבית: שוב קרן, שוב גול! כהן הגביה גם הפעם כשהעביר כדור מעל כל ההגנה, מצא את קליי שבנגיעה גלגל לפינה הרחוקה. זה כבר 0:3
  • '61
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל שי ברדה, שהחליף את עובדיה דרוויש והכניס את עלי מוסא
אוראל דגני מחלץ כדור מאדריאן אוגריסה (ראובן שוורץ)
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן מרטינס חסם בצורה לא חוקית וספג כרטיס צהוב
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • אחרי השער שספג, מוחמד אבו רומי התלונן על עבירה וראה את הכרטיס הצהוב
שחקני הפועל פתח תקווה מרוצים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה מברכים את איתי רוטמן (ראובן שוורץ)
איתי רוטמן רץ לחגוג (ראובן שוורץ)
  • '54
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה הכפילה את התוצאה שלה! כדור הקרן של יונתן כהן הוגבה לרחבה של עירוני קריית שמונה, עבר את כל השומרים והגיע אל קליי ששלח רגל קדימה. הראשון להגיע למסירה היה איתי רוטמן שהצליח לגלגל מתחת לגופו של טננבאום את השני
  • '53
  • החמצה
  • צ'פיוקה סונגה הכניס כדור גובה לרחבה, שהגיע עד לרגלי שחר רוזן שבעט וולה מהאוויר, אלא שדניאל טננבאום היה ערני והדף לקרן
מוחמד אבו רומי מנתר מעל שחר רוזן (ראובן שוורץ)
  • '46
  • החמצה
  • מוחמד אבו רומי ניסה להעיר את חבריו כשהגיע למצב מסוכן כבר בדקה הראשונה של החצי השני, אחרי שחתך למרכז ושלח בעיטה מסובבת שפספסה במעט את המסגרת
  • '46
  • חילוף
  • גם אביב אברהם בחוץ, כשאריאל שרצקי ישחק את המחצית השנייה במקומו
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בשורות קריית שמונה. איציק שולמייסטר פינה את מקומו כשליאל דרעי נכנס להגנה
מחצית ראשונה
יונתן כהן מנסה לעבור את איציק שולמייסטר (ראובן שוורץ)
  • '41
  • החמצה
  • המומנטום הפתח תקוואי המשיך כשיונתן כהן קיבל כדור ברחבה, מסר אחורה אל קוסטה שניסה לכבוש, אבל נבלם כשהניסיון שלו הוליד קרן לזכות קבוצתו
קליי נשמר מקרוב על ידי עובדיה דרוויש (ראובן שוורץ)
  • '38
  • החמצה
  • קליי חטף כדור במרכז המגרש ויצא לריצה, הגיע אל הקשת ומ-20 מטרים שלח בעיטה חדה לפינה השמאלית, שלרוע מזלו נעצרה בקורה ויצאה החוצה
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן מרטינס הכשיל את צ'פיוקה סונגה והשופט שרק לעבירה. מי שלא אהב את ההחלטה היה קפטן קריית שמונה, יאיר מרדכי, שרץ אל עודה והתלהם, ובעקבות כך ראה את הצהוב
מארק קוסטה. איש השעה של הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם מארק קוסטה (ראובן שוורץ)
מארק קוסטה מראה אהבה אחרי השער שכבש (ראובן שוורץ)
  • '33
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון: בהזדמנות הראשונה של הקבוצה לשער, מארק קוסטה הצליח למצוא את המסגרת ואת הרשת! אביב אברהם ניסה למסור אחורה, פגע ברגלו של שי בן דוד ושלח את הכדור לחלוץ ההונגרי, שמסף הרחבה שלח בעיטה חזקה לשער. 0:1 למארחת
  • '23
  • החמצה
  • הגיע הזמן. מוחמד אבו רומי יצא להתקפה מתפרצת באגף הימני ועם החלק החיצוני של הנעל הכניס כדור רוחב לרחבה, לשם הגיע כריסטיאן מרטינס ששלח את ההזדמנות מעל השער של הפועל פתח תקווה
עומר כץ מראה יכולות גם כשחקן שדה (ראובן שוורץ)
  • '20
  • אחר
  • עשרים דקות במשחק ועדיין אף קבוצה לא ניסתה לסכן את השער, כשרוב ההתמודדות מתקיימת במרכז השדה. מי תשבור את קיר הזכוכית?
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תשוב לנצח? האם הפועל פתח תקווה תקטע רצף של עשרה משחקים ללא טעם מתוק בסיום, או שעירוני קריית שמונה תעקוף אותה בטבלה?
אוהדי עירוני קריית שמונה הגיעו לתמוך בקבוצתם (ראובן שוורץ)
התפאורה היפה של קהל אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס 



