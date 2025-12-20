תומר חבז
|
20/12/2025 18:30
אוראל דגני מנסה לעצור את כריסטיאן מרטינס (ראובן שוורץ)
ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר מתחילה להתגבש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון שלמה ביטוח, שם הפועל פתח תקווה מארחת את עירוני קריית שמונה.
שתי הקבוצות צמודות מאוד בטבלה כאשר למלאבסים יש 14 נקודות ולצפוניים 13, כך שמי שתנצח את המשחק תסיים מעל השנייה. חניכיו של עומר פרץ אמנם חוו שברון לב ספורטיבי בדמות ה-2:2 מול מכבי תל אביב אחרי שהובילו 0:2, אבל יודעים שכל נקודה חשובה במאבקם.
אפשר לומר שזה מפגש בין שתי קבוצות שמשחקות כדורגל נהדר, אך קצב צבירת הנקודות לא תואם ליכולת. שי ברדה יודע שהגיע הזמן להביא נקודות, כאשר הפסד יסבך אותו מאוד כשהפועל ירושלים החלה לצבור מומנטום ולהלחיץ את שאר היריבות בתחתית.
שתי הקבוצות נפגשו העונה במסגרת המחזור השני של הליגה, ואמנם מדובר בשני מאמנים שמשחקים כדורגל התקפי, אך ההתמודדות הזו באצטדיון בנתניה נגמרה ב-0:0 מאכזב מאוד וכעת עומר פרץ ושי ברדה מכל צד ינסו לתקן את זה עם שלוש נקודות יקרות מאוד.
מחצית שניה
-
'80
- שער! זו כבר תבוסה, 0:4 להפועל פתח תקווה! שחר רוזן ניצל את החור באגף השמאלי כדי להתקדם באין מפריע והוציא כדור רוחב יפהפה אל שביט מזל, שהוכיח שמעבר למזל יש לו גם יכולות כדי לכבוש את הרביעי
-
'75
- גולן בני עלה לדקות הסיום במקום צ'פיוקה סונגה שירד לספסל
-
'74
- בוני אמיאן ראה את טננבאום מחוץ לשער וממרחק של קצת פחות מחצי מגרש ניסה להקשית, אבל פגש רק את הרשת החיצונית העליונה
-
'67
- מוחמד אבו רומי הוא האחרון לפנות את מקומו, כשעידו וייר נכנס לדשא
-
'67
- חילופים אחרונים בשורות הקבוצה הצפונית, כשיאיר מרדכי הוחלף וג'ואן חלבי נכנס
-
'66
- גם ג'יימס אדניי עלה לכר הדשא, יונתן כהן סיים את חלקו בהתמודדות
-
'66
- חילופים ראשונים אצל הפועל פתח תקווה, כששביט מזל נכנס במקום כובש השער הראשון, מארק קוסטה
-
'65
- אחרי השער שכלל את שניהם, קליי היתל בשני שחקני הגנה לבנים-כחולים, והגביה כדור מדוד לראשו של יונתן כהן, אבל האחרון לא היה מדויק ושלח את הניסיון החוצה
-
'62
- שער! הפועל פתח תקווה חוגגת בבית: שוב קרן, שוב גול! כהן הגביה גם הפעם כשהעביר כדור מעל כל ההגנה, מצא את קליי שבנגיעה גלגל לפינה הרחוקה. זה כבר 0:3
-
'61
- חילוף נוסף אצל שי ברדה, שהחליף את עובדיה דרוויש והכניס את עלי מוסא
-
'58
- כריסטיאן מרטינס חסם בצורה לא חוקית וספג כרטיס צהוב
-
'54
- אחרי השער שספג, מוחמד אבו רומי התלונן על עבירה וראה את הכרטיס הצהוב
-
'54
- שער! הפועל פתח תקווה הכפילה את התוצאה שלה! כדור הקרן של יונתן כהן הוגבה לרחבה של עירוני קריית שמונה, עבר את כל השומרים והגיע אל קליי ששלח רגל קדימה. הראשון להגיע למסירה היה איתי רוטמן שהצליח לגלגל מתחת לגופו של טננבאום את השני
-
'53
- צ'פיוקה סונגה הכניס כדור גובה לרחבה, שהגיע עד לרגלי שחר רוזן שבעט וולה מהאוויר, אלא שדניאל טננבאום היה ערני והדף לקרן
-
'46
- מוחמד אבו רומי ניסה להעיר את חבריו כשהגיע למצב מסוכן כבר בדקה הראשונה של החצי השני, אחרי שחתך למרכז ושלח בעיטה מסובבת שפספסה במעט את המסגרת
-
'46
- גם אביב אברהם בחוץ, כשאריאל שרצקי ישחק את המחצית השנייה במקומו
-
'46
- חילוף כפול בשורות קריית שמונה. איציק שולמייסטר פינה את מקומו כשליאל דרעי נכנס להגנה
מחצית ראשונה
-
'41
- המומנטום הפתח תקוואי המשיך כשיונתן כהן קיבל כדור ברחבה, מסר אחורה אל קוסטה שניסה לכבוש, אבל נבלם כשהניסיון שלו הוליד קרן לזכות קבוצתו
-
'38
- קליי חטף כדור במרכז המגרש ויצא לריצה, הגיע אל הקשת ומ-20 מטרים שלח בעיטה חדה לפינה השמאלית, שלרוע מזלו נעצרה בקורה ויצאה החוצה
-
'35
- כריסטיאן מרטינס הכשיל את צ'פיוקה סונגה והשופט שרק לעבירה. מי שלא אהב את ההחלטה היה קפטן קריית שמונה, יאיר מרדכי, שרץ אל עודה והתלהם, ובעקבות כך ראה את הצהוב
-
'33
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון: בהזדמנות הראשונה של הקבוצה לשער, מארק קוסטה הצליח למצוא את המסגרת ואת הרשת! אביב אברהם ניסה למסור אחורה, פגע ברגלו של שי בן דוד ושלח את הכדור לחלוץ ההונגרי, שמסף הרחבה שלח בעיטה חזקה לשער. 0:1 למארחת
-
'23
- הגיע הזמן. מוחמד אבו רומי יצא להתקפה מתפרצת באגף הימני ועם החלק החיצוני של הנעל הכניס כדור רוחב לרחבה, לשם הגיע כריסטיאן מרטינס ששלח את ההזדמנות מעל השער של הפועל פתח תקווה
-
'20
- עשרים דקות במשחק ועדיין אף קבוצה לא ניסתה לסכן את השער, כשרוב ההתמודדות מתקיימת במרכז השדה. מי תשבור את קיר הזכוכית?
-
'1
- השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תשוב לנצח? האם הפועל פתח תקווה תקטע רצף של עשרה משחקים ללא טעם מתוק בסיום, או שעירוני קריית שמונה תעקוף אותה בטבלה?