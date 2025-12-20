הרכבים וציונים



סדריק דון (אורן בן חקון) סדריק דון (אורן בן חקון)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון טדי, שם הפועל ירושלים מארחת את הפועל חיפה.

אם לפני תקופה לא ארוכה היה נראה שזיו אריה והשחקנים שלו בדרך לירידת ליגה, כמו כמעט בכל שנה המאמן ביצע את השינוי ולפתע יש אווירה אחרת במועדון. תיקו בדרבי וניצחון על אשדוד נתנו בוסט, כעת המארחת תנסה להשיג שלוש נקודות שיעלו אותה, גם אם רק זמנית, לראשונה העונה מעל הקו האדום.

מנגד, הצפוניים פתחו טוב את העונה וקצת איבדו גובה, אך במחזור הקודם הגיעו למשחק שהוא על גדר חובה מבחינתם ויצאו עם מלוא שלוש הנקודות עם המון אופי, כשרשמו 0:2 חשוב מאוד על עירוני טבריה ובכך גל אראל נשם, כשכבר הייתה תחושה שמעמדו מעורער.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה בליגה במסגרת המחזור השני בליגה, ושם זה נגמר עם 1:2 של הפועל חיפה. נאור סבג כבש ראשון כבר אחרי שמונה דקות ואנדרו אידוקו עוד השווה בדקה ה-30 לקבוצה מהבירה, אך המועדון מהכרמל אסף את כל הנקודות בזכות שער של ג’בון איסט לפני הירידה להפסקה.