יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:08
יום שבת, 20/12/2025, 17:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 15
הפועל חיפה
שער יונתן פרבר (1)
בישול בישול: ג'ייבון איסט
דקה 38
0 1
שופט: אביאל לוי
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 20/12/2025 17:30
הרכבים וציונים
 
 
סדריק דון (אורן בן חקון)
סדריק דון (אורן בן חקון)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון טדי, שם הפועל ירושלים מארחת את הפועל חיפה.

אם לפני תקופה לא ארוכה היה נראה שזיו אריה והשחקנים שלו בדרך לירידת ליגה, כמו כמעט בכל שנה המאמן ביצע את השינוי ולפתע יש אווירה אחרת במועדון. תיקו בדרבי וניצחון על אשדוד נתנו בוסט, כעת המארחת תנסה להשיג שלוש נקודות שיעלו אותה, גם אם רק זמנית, לראשונה העונה מעל הקו האדום.

מנגד, הצפוניים פתחו טוב את העונה וקצת איבדו גובה, אך במחזור הקודם הגיעו למשחק שהוא על גדר חובה מבחינתם ויצאו עם מלוא שלוש הנקודות עם המון אופי, כשרשמו 0:2 חשוב מאוד על עירוני טבריה ובכך גל אראל נשם, כשכבר הייתה תחושה שמעמדו מעורער.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה בליגה במסגרת המחזור השני בליגה, ושם זה נגמר עם 1:2 של הפועל חיפה. נאור סבג כבש ראשון כבר אחרי שמונה דקות ואנדרו אידוקו עוד השווה בדקה ה-30 לקבוצה מהבירה, אך המועדון מהכרמל אסף את כל הנקודות בזכות שער של ג’בון איסט לפני הירידה להפסקה.

מחצית ראשונה
דוד דומג'וני רואה את הכרטיס הצהוב (אורן בן חקון)דוד דומג'וני רואה את הכרטיס הצהוב (אורן בן חקון)
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • דויד דומג'וני ספג כרטיס צהוב ויחמיץ את המשחק הקרוב של הפועל ירושלים, שייערך במסגרת הגביע נגד הפועל אום אל פאחם
  • '13
  • החמצה
  • מתן חוזז ניסה להחזיר את הירושלמים למשחק עם תגובה מהירה בבעיטה מרחוק, אבל בנג'מין מצ'יני קלט את הכדור
שחקני הפועל חיפה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל חיפה חוגגים (אורן בן חקון)
יונתן פרבר חוגג עם ג'בון איסט (אורן בן חקון)יונתן פרבר חוגג עם ג'בון איסט (אורן בן חקון)
יונתן פרבר חוגג (אורן בן חקון)יונתן פרבר חוגג (אורן בן חקון)
  • '1
  • שער
  • שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: יונתן פרבר קיבל את הכדור בקצה השמאלי של הרחבה ושלח בעיטה אדירה אל הרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביאל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי