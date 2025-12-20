איציק כלפי
|
20/12/2025 15:00
לוקאס פלקאו עם הכדור (רדאד ג'בארה)
הסיבוב השני בליגת העל כבר החל לו ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים, כאשר גם המחזור ה-15 הוזנק לו לדרך כשהפועל תל אביב מארחת באצטדיון בלומפילד את מכבי בני ריינה בשעה זו למשחק מסקרן במיוחד בין אליניב ברדה לאדהם האדיה.
לא מעט רעש מסביב לאדומים בכל הקשור למשטרה והקהל, כאשר בסופו של דבר בבית המשפט הגבוה לצדק החליטו בצו ביניים שאין על המשטרה לאסור על האוהדים להגיע עם החולצה המדוברת למשחקים, ועל כן האצטדיון ביפו מאוכלס היטב אחרי שבמשחק הקודם נגד הפועל פ”ת המון לא נכנסו.
מבחינה מקצועית, ברדה נאלץ להסתדר ללא הכוכב הגדול סתיו טוריאל, כמו גם עם היעדרויות משמעותיות נוספות כמו יזן נאסר, דורון ליידנר ורועי אלקוקין, וחניכיו ינסו להתאושש מה-2:2 נגד קריית שמונה, משחק בו בוועדת השופטים טעו שהפועל ת”א קופחה פעמיים.
אפשר לומר שהאדומים קיבלו יריבה בהזמנה, כאשר מכבי בני ריינה נראית בדרך הבטוחה לירידת ליגה ולהגיע ללאומית בעונה הבאה. הצפוניים עם ניצחון אחד ותיקו אחד בלבד ב-14 מחזורים, אבל מקור לאופטימיות הוא שהתיקו הזה היה דווקא נגד הפועל ת”א, במחזור השני, עם 2:2 דרמטי במיוחד.
מחצית ראשונה
-
'40
- כרטיס צהוב שלישי תוך דקה בלבד. גם לוקאס פלקאו הצטרף לרשימה
-
'40
- עמנואל בנדה ספג כרטיס צהוב
-
'39
- לויזוס לויזו ספג כרטיס צהוב
-
'32
- שוב קוובנה ניסה את מזלו, עם בעיטה טובה למסגרת, אך אסף צור היה במקום והדף
-
'26
- דניאל דאפה ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה גסה על השוער ליאור גליקליך. בוואר בדקו האם הגיע לחלוץ אדום, אך לבסוף נותרו עם ההחלטה המקורית
-
'25
- קוובנה שלח בעיטה חופשית לכיוון השער, אך פספס את המסגרת
-
'21
- שער! הפועל תל אביב עלתה ל-1:2: הגבהה נהדרת של צ׳יקו לתוך הרחבה, הגיעה לראשו של אלטמן, שהסתנן נהדר ומקרוב נגח פנימה
-
'9
- כדור קרן הוגבה לרחבה, קרייב הגיע ראשון ונגח לבד לגמרי, אך פספס את המסגרת
-
'5
- שער! בני ריינה איזנה ל-1:1: פתיחה מטורפת. איבוד כדור של פיבן סידר לקוואבנה מצב טוב, האחרון בעט חזק והכניע את אסף צור
-
'2
- שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. פחות משתי דקות משריקת הפתיחה, אלטמן הוריד כדור טוב ללויזו, שבעט בנגיעה לרשת
-
'1
- השופט אוראל גרינפלד הוציא את המשחק לדרך!