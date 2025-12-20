הרכבים וציונים



לוקאס פלקאו עם הכדור (רדאד ג'בארה) לוקאס פלקאו עם הכדור (רדאד ג'בארה)

הסיבוב השני בליגת העל כבר החל לו ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים, כאשר גם המחזור ה-15 הוזנק לו לדרך כשהפועל תל אביב מארחת באצטדיון בלומפילד את מכבי בני ריינה בשעה זו למשחק מסקרן במיוחד בין אליניב ברדה לאדהם האדיה.

לא מעט רעש מסביב לאדומים בכל הקשור למשטרה והקהל, כאשר בסופו של דבר בבית המשפט הגבוה לצדק החליטו בצו ביניים שאין על המשטרה לאסור על האוהדים להגיע עם החולצה המדוברת למשחקים, ועל כן האצטדיון ביפו מאוכלס היטב אחרי שבמשחק הקודם נגד הפועל פ”ת המון לא נכנסו.

מבחינה מקצועית, ברדה נאלץ להסתדר ללא הכוכב הגדול סתיו טוריאל, כמו גם עם היעדרויות משמעותיות נוספות כמו יזן נאסר, דורון ליידנר ורועי אלקוקין, וחניכיו ינסו להתאושש מה-2:2 נגד קריית שמונה, משחק בו בוועדת השופטים טעו שהפועל ת”א קופחה פעמיים.

אפשר לומר שהאדומים קיבלו יריבה בהזמנה, כאשר מכבי בני ריינה נראית בדרך הבטוחה לירידת ליגה ולהגיע ללאומית בעונה הבאה. הצפוניים עם ניצחון אחד ותיקו אחד בלבד ב-14 מחזורים, אבל מקור לאופטימיות הוא שהתיקו הזה היה דווקא נגד הפועל ת”א, במחזור השני, עם 2:2 דרמטי במיוחד.