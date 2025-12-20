הצטרפו לשידור באתר: לאזטיץ' מדבר לפני נתניה

כשיש לא מעט לחץ מהקהל, לא מעט תוצאות רעות ולא מעט אכזבה במכבי תל אביב, הצהובים יצטרכו לשים הכל בצד כדי לחזור למסלול הניצחונות לאחר ה-2:2 נגד הפועל פ”ת, כשהם יתארחו לאחד המשחקים הכי קשים שיש בליגה, אצל מכבי נתניה מחר (ראשון, 20:15). לקראת המפגש, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ מדבר במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר ONE.

ישיר: מסע"ת מבכי תל אביב לקראת נתניה

רוי רביבו דיבר ראשון ושיתף על התקופה האחרונה: “אנחנו ברצף לא טוב, ואנחנו רוצים להחזיר את הניצחונות ולצאת לרצף של ניצחונות, אפשר לומר לצאת מהתקופה הזו כדי להמשיך לנצח כמו שאנחנו רגילים. אנחנו מאוד מתגעגעים לאוהדים, בשנתיים שאני בבוגרים ולקחנו אליפות האוהדים יש להם משמעות גדולה מאוד, כל משחק דוחפים, זו אווירה ואנרגיה, לא משנה איפה, מתגעגעים אליהם ובטוחים שזה יסתדר”.

עוד אמר המגן: “אני אוהב להבין דברים, ללמוד להתמודד איתם, זו גדולה של שחקן, להבין מה קורה בסיטואציה ולדעת להוציא ממנה את הכי טוב. מכבי נתניה מאוד טובה, יוסי אבוקסיס מאמן מאוד טוב, אבל הצוות הכין אותנו בצורה הכי טובה שיש ואנחנו מוכנים. הפער בטבלה? זה יושב בראש, לא אשקר, תמיד רוצים להיות מקום ראשון, אבל יש עוד המון משחקים והמון מפגשים”.

לסיום אמר: “אין לי תשובה לאיפה הכל השתבש, זה כדורגל, הכל יכול ללכת לכאן או לכאן. לא יוצא לי לדבר עם אבא שלי יותר מידי על זה, אין איזה טיפ כזה או אחר, פשוט להיות אני. אני אוהב להתמודד עם הדברים לבד, אני עובד קשה, הכל אותו דבר, וזהו”.