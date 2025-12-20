יום שבת, 20.12.2025 שעה 10:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

הצטרפו לשידור באתר: לאזטיץ' מדבר לפני נתניה

מכבי ת"א תנסה לשוב למסלול הניצחונות מחר ב-20:15 בחוץ נגד היהלומים, המאמן הסרבי שלה התיישב מול המיקרופונים כדי לענות על השאלות. שידור חי באתר

|
ז'רקו לאזטיץ' במסיבת עיתונאים (חגי מיכאלי)
ז'רקו לאזטיץ' במסיבת עיתונאים (חגי מיכאלי)

כשיש לא מעט לחץ מהקהל, לא מעט תוצאות רעות ולא מעט אכזבה במכבי תל אביב, הצהובים יצטרכו לשים הכל בצד כדי לחזור למסלול הניצחונות לאחר ה-2:2 נגד הפועל פ”ת, כשהם יתארחו לאחד המשחקים הכי קשים שיש בליגה, אצל מכבי נתניה מחר (ראשון, 20:15). לקראת המפגש, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ מדבר במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר ONE.

ישיר: מסע"ת מבכי תל אביב לקראת נתניה

רוי רביבו דיבר ראשון ושיתף על התקופה האחרונה: “אנחנו ברצף לא טוב, ואנחנו רוצים להחזיר את הניצחונות ולצאת לרצף של ניצחונות, אפשר לומר לצאת מהתקופה הזו כדי להמשיך לנצח כמו שאנחנו רגילים. אנחנו מאוד מתגעגעים לאוהדים, בשנתיים שאני בבוגרים ולקחנו אליפות האוהדים יש להם משמעות גדולה מאוד, כל משחק דוחפים, זו אווירה ואנרגיה, לא משנה איפה, מתגעגעים אליהם ובטוחים שזה יסתדר”.

עוד אמר המגן: “אני אוהב להבין דברים, ללמוד להתמודד איתם, זו גדולה של שחקן, להבין מה קורה בסיטואציה ולדעת להוציא ממנה את הכי טוב. מכבי נתניה מאוד טובה, יוסי אבוקסיס מאמן מאוד טוב, אבל הצוות הכין אותנו בצורה הכי טובה שיש ואנחנו מוכנים. הפער בטבלה? זה יושב בראש, לא אשקר, תמיד רוצים להיות מקום ראשון, אבל יש עוד המון משחקים והמון מפגשים”.

לסיום אמר: “אין לי תשובה לאיפה הכל השתבש, זה כדורגל, הכל יכול ללכת לכאן או לכאן. לא יוצא לי לדבר עם אבא שלי יותר מידי על זה, אין איזה טיפ כזה או אחר, פשוט להיות אני. אני אוהב להתמודד עם הדברים לבד, אני עובד קשה, הכל אותו דבר, וזהו”. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */