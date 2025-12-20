יום שבת, 20.12.2025 שעה 07:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2613-275523דטרויט פיסטונס
67%2337-248521ניו יורק ניקס
64%2533-260622פילדלפיה 76'
61%2540-270823בוסטון סלטיקס
57%2642-266823טורונטו ראפטורס
52%2954-294025אטלנטה הוקס
52%2710-274623מיאמי היט
52%2927-294925קליבלנד קאבלירס
48%2432-245921אורלנדו מג'יק
48%2778-272623שיקגו בולס
38%2820-269524מילווקי באקס
35%2687-265323שארלוט הורנטס
27%2551-242522ברוקלין נטס
22%2758-254623אינדיאנה פייסרס
14%2640-235821וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2229-256321אוקלהומה ת'אנדר
82%2560-278222דנבר נאגטס
71%2467-248121לוס אנג'לס לייקרס
71%2386-251221סן אנטוניו ספרס
70%2241-244420יוסטון רוקטס
65%2659-274623מינסוטה טימברוולבס
55%2505-253122פיניקס סאנס
50%2687-275024גולדן סטייט ווריורס
43%2654-261423ממפיס גריזליס
42%2773-269624דאלאס מאבריקס
41%2778-267722יוטה ג'אז
39%2817-275323פורטלנד בלייזרס
26%2820-258523סקרמנטו קינגס
25%2949-274524ניו אורלינס פליקנס
17%2662-251123לוס אנג'לס קליפרס

הפסד שלישי העונה לאוקלהומה, נכנעה למינסוטה

הת'אנדר ספגו 112:107 והופתעו מול הטימברוולבס שנהנו מהצגה של אדוארדס. ניו יורק הפסידה לפילדלפיה אחרי הזכייה בגביע, ניצחונות לשיקגו והספרס

|
שיי גילג'ס-אלכסנדר (רויטרס)
שיי גילג'ס-אלכסנדר (רויטרס)

מינסוטה (10:17) - אוקלהומה (2:25) 107:112

ניו יורק (8:19) - פילדלפיה (11:15) 116:107

פילדלפיה קיבלה ערב התקפי מצוין מטייריס מקסי שקלע 30 נקודות, לצד תרומה משמעותית של וי ג'יי אדג'קומב עם 23, בדרך לניצחון חוץ יוקרתי במדיסון סקוור גארדן, אחד הבודדים שנרשמו שם העונה. אנדרה דראמונד, שפתח בחמישייה בהיעדרו של ג'ואל אמביד, סיפק דאבל דאבל של 14 נקודות ו-13 ריבאונדים והפתיע גם מחוץ לקשת, כשהאורחים השתלטו על הרבע האחרון עם קצב התקפי גבוה ויעילות טובה יותר מהשדה.

אצל הניקס, ג'יילן ברונסון סיים ערב פחות יעיל התקפית למרות 22 נקודות ו-9 אסיסטים, כשהוא נתקע ללא סל ברבע המכריע, וקארל אנתוני טאונס הוסיף 22 נקודות ו-11 ריבאונדים. מיקל ברידג'ס ומיטשל רובינסון בלטו גם הם, כאשר האחרון רשם את משחקו הטוב ביותר העונה, אך זה לא הספיק כדי להאריך רצף ניצחונות ביתי מרשים. ניו יורק התקשתה במיוחד מחוץ לקשת ברבע האחרון, בערב שבו חגיגות הזכייה בגביע לא תורגמו להמשך מומנטום על הפרקט.

טייריס מקסי (רויטרס)טייריס מקסי (רויטרס)

בוסטון (11:16) - מיאמי (13:15) 116:129

הסלטיקס נהנו ממשחק גדול של דריק ווייט, שקבע שיא עונתי עם 33 נקודות והשווה שיא קריירה עם 9 שלשות, בדרך להשתלטות ברורה במחצית השנייה מול ההיט. ג'יילן בראון הוסיף תרומה רחבה עם 30 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, וסייע לבוסטון לעצור רצף של שני הפסדים. הקבוצה מבוסטון פתחה פער משמעותי ברבע האחרון עם ריצה חדה, וסיימה ערב שבו קלעה 21 שלשות, אחרי שוויון מוחלט במחצית.

מנגד, ההיט נשענו על קל'אל וור שסיפק 24 נקודות ו-14 ריבאונדים, לצד דאבל דאבל של באם אדבאיו ותרומה מפתיעה מהרוקי קאספראס יאקוצ'יוניס, שבלט בחמישייה לראשונה בקריירה. מיאמי נשארה במשחק בזכות ריבאונדים בהתקפה ונקודות מהזדמנות שנייה במחצית הראשונה, אך התקשתה לשחזר זאת בהמשך, בערב שבו שיחקה בסגל חסר במיוחד ועם אחוזי קליעה נמוכים מהשדה.

גג'ו מאזולה ודריק ווייט (רויטרס)

קליבלנד (14:15) - שיקגו (15:12) 136:125

שיקגו קיבלה תרומה התקפית רחבה, כשמטאס בוזליס וניקולה ווצ'ביץ' הובילו עם 24 נקודות כל אחד, והאחרון גם הוסיף 15 ריבאונדים ולקח פיקוד ברבע האחרון. הבולס הכריעו את המשחק בריצה חדה בדקות הסיום, אחרי משחק קבוצתי מרשים שבו 7 שחקנים קלעו בספרות כפולות, כולל ג'וש גידי עם 17 נקודות וטריי ג'ונס עם 16 מהספסל. בכך שיקגו הצליחה לרשום רצף ניצחונות ראשון מזה תקופה.

מנגד, קליבלנד נשענה בעיקר על דריוס גארלנד שקבע שיא עונתי עם 35 נקודות, בערב שבו שיחקה ללא דונובן מיטשל החולה ועם אוון מובלי הפצוע. הקאבס חזרו מפיגור משמעותי במהלך המחצית השנייה ואף השוו, אך שוב התקשו בדקות ההכרעה והמשיכו רצף שלילי שכלל הפסדים ביתיים מרובים. הרוקי טייריס פרוקטור בלט בחמישייה לראשונה בקריירה עם 16 נקודות, אך גם זה לא הספיק כדי לשנות את המומנטום.

שחקני קליבלנד בהלם (רויטרס)שחקני קליבלנד בהלם (רויטרס)

אטלנטה (14:15) - סן אנטוניו (7:20) 126:98

סן אנטוניו קיבלה תצוגה דומיננטית של ויקטור וומבניאמה, שקלע 26 נקודות והוסיף 12 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 2 חסימות וחטיפה אחת, בדרך לדאבל דאבל ראשון שלו מאז אמצע נובמבר. דבון ואסל תרם 18 נקודות עם 4 שלשות, והספרס שלטו במשחק כמעט מהפתיחה ועד הסיום, הובילו כמעט לכל אורכו, פתחו פער דו ספרתי כבר במחצית והמשיכו להגדיל אותו ברבע השלישי, עד שכל שחקני החמישייה ירדו לספסל מוקדם ברבע האחרון.

בצד של אטלנטה, ניקייל אלכסנדר ווקר הוביל את הקלעים עם 23 נקודות בחזרה להרכב, בעוד ג'יילן ג'ונסון הוסיף 17 נקודות ו-11 ריבאונדים לדאבל דאבל נוסף. טריי יאנג המשיך בתהליך חזרה הדרגתי אחרי פציעה ממושכת וקיבל מנוחה, וההוקס שיחקו גם ללא קריסטפס פורזינגיס, שממשיך להיעדר בשל מחלה. הקבוצה התקשתה לעמוד בקצב של האורחים, בערב שפתח רצף משחקי בית אך הדגיש את הפערים על הפרקט.

