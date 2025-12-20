יום שבת, 20.12.2025 שעה 07:29
71%1456-151517ברצלונה1
71%1418-151117הפועל ת"א2
65%1454-150517פנאתינייקוס3
65%1453-152117ולנסיה4
62%1260-129116פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1399-145217הכוכב האדום7
59%1416-144017ריאל מדריד8
59%1386-147817ז'לגיריס9
56%1344-140716אולימפיאקוס10
53%1421-142917אולימפיה מילאנו11
47%1398-138817וירטוס בולוניה12
47%1485-146317דובאי13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1438-136617אנדולו אפס15
35%1549-149617באסקוניה16
35%1492-136817פרטיזן בלגרד17
29%1440-132317באיירן מינכן18
29%1578-152917פאריס19
24%1475-130917ליון וילרבאן20

"היסטוריה, הלילה שבו היורוליג איבד את ההיגיון"

בספרד המומים מניצחון ברצלונה שקבעה את שיא כל הזמנים בנק' במפעל ב-124:134 על בסקוניה ב-3 הארכות, מחמאות לפאנתר על תצוגת שיא: "משחק שלא יישכח"

|
ברצלונה חוגגת (IMAGO)
ברצלונה חוגגת (IMAGO)

משחק ה-3 הארכות בין ברצלונה לבסקוניה לא הפך לאירוע היסטורי רק בגלל התוצאה החריגה, 124:134, אלא בעיקר בגלל המשמעויות, השיאים, וההדים שעורר בתקשורת הספרדית. הכותרות בקטלוניה ובספרד כולה דיברו על "משחק שלא יישכח", כזה שכבר נכנס לפנתיאון של היורוליג.

ברמה הסטטיסטית, מדובר בשבירת שיאים חסרת תקדים. 134 הנקודות של ברצלונה הן שיא חדש לקבוצה במשחק יורוליג, וגם השיא הגבוה ביותר אי פעם במשחק שהוכרע בהארכות. בנוסף, 258 נקודות סך הכל של שתי הקבוצות הפכו את ההתמודדות לאחת עתירות הנקודות בתולדות המפעל, כשהיא עוקפת משחקים אגדיים מהעבר, כולל כאלה של ריאל מדריד.

גיבור הערב היה קווין פאנתר. 43 הנקודות שלו הציבו אותו במקום ה-4 בכל הזמנים מבחינת נקודות לשחקן במשחק יורוליג, לפני שמות אגדיים, ורק מרחק נגיעה מהשיאים ההיסטוריים של סשה וזנקוב, שיין לארקין ונייג'ל הייז דייויס. "משחק של קריירה", כתבו עליו, "הצלה מתמשכת של קבוצה שסירבה ליפול".

קווין פאנתר (IMAGO)קווין פאנתר (IMAGO)

גם בצד של בסקוניה נרשמה הופעה שנכנסה לדברי הימים. מרקוס הווארד זכה למחמאות אדירות אחרי ערב של קליעה כמעט מושלמת, כולל נתון חריג של 28 נקודות ללא החטאה עד תום הזמן החוקי. למרות ההפסד, בספרד הדגישו כי מדובר באחת מהופעות הקליעה המרשימות של העונה, כזו שבדרך כלל מסתיימת בניצחון.

מעבר לשמות ולמספרים, הפרשנים סימנו את המשחק הזה כנקודת ציון גם בהקשר של ברצלונה כקבוצה. חמישה ניצחונות רצופים ביורוליג והובלה משותפת של הטבלה נתפסים כמהלך כמעט דמיוני ביחס למצב בו הייתה הקבוצה לפני חודש. "אם זה לא שבר אותם, שום דבר כבר לא ישבור", נכתב בספרד, תוך אזכור העובדה שברצלונה הובילה במשך 20 שניות בלבד ברבע האחרון ועדיין יצאה עם ידה על העליונה.

בסיכומו של דבר, זה היה משחק שחרג מהמסגרת הרגילה של כדורסל תחרותי. כמעט 3 שעות של מאבק, שיאים אישיים וקבוצתיים, והרגשה כללית של אירוע חד פעמי. כפי שסיכמה אחת הכותרות בספרד: "מי שהיה שם יוכל להגיד שנים קדימה, הייתי בפלאו, בלילה שבו היורוליג איבדה את ההיגיון".

