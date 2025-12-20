היום בו ג'וקוביץ' פנה למאפיה כדי לנסוע לטורניר

מעטים הספורטאים שמגיעים לרמה של נובאק ג’וקוביץ’, גם כשכוללים את כל ענפי הספורט במשוואה הזו. בגיל 38 הוא עדיין נהנה מהענף שעשה אותו מאושר, זה שהביא לו את ההצלחה. בזכות האיכות, בזכות הרעב שהפגין לאורך כל השנים, אבל גם בזכות ההבנה כמה קשה להגיע לפסגה, במיוחד כשאתה למטה ונדרש להקריב הקרבות משמעותיות.

הטניסאי בלט כבר מגיל צעיר, והרמה שלו הובילה אותו לנסוע ברחבי העולם כדי להתחרות ברמות מקצועיות יותר ויותר. למרות זאת, הנטל הכלכלי היה לעיתים כבד מדי. לכן אביו של נולה נאלץ לקבל החלטה כדי שבנו יוכל להמשיך בדרכו בטניס, לפנות למאפיה המקומית.

"הנסיעה כולה עלתה בערך 5,000 דולר, אי אפשר היה להשיג סכום כזה באותם ימים. אבא שלי נאלץ לפנות למלווים בריבית, למאפיה. הוא הסביר להם את המצב, והם קבעו ריבית של 30% כי היינו בלחץ זמן גדול. אבא שלי הסכים. היו לנו הרבה בעיות, הם אפילו גרמו לו לתאונת דרכים, אבל בסוף הוא הצליח לשלם", הודה ג'וקוביץ'.

נובאק ג'וקוביץ' מרוכז (IMAGO)

הסרבי נזכר גם באנקדוטה נוספת שחווה כשהיה ילד. "אני זוכר לילה אחד שבו הוא הניח 10 מארקים על השולחן ואמר לי שזה כל הכסף שיש לנו. הוא אמר לי שאם אני באמת רוצה להקדיש את עצמי לטניס, ניצור דרך כדי להגיע לזה, שנמצא את הדרך להשיג את הכסף שיידרש", סיפר.

"גם הוא וגם אמא שלי נתנו לי את האפשרות לבחור. טניס היה ספורט יקר בצורה בלתי רגילה, והוא עדיין כזה. הבנתי את המסר שלהם, וידעתי שאני צריך להתבגר מהר מאוד", סיכם. זה לא היה קל עבור ג'וקוביץ', אך בסופו של דבר המאמצים שלו השתלמו, ועוד עם ריבית. 24 תארי גראנד סלאם בארון ו-101 תארי ATP בסך הכל.

ג'וקוביץ' עדיין לא אמר את המילה האחרונה בעולם הטניס. הוא עצמו הודה שהיה רוצה להגיע לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 כנושא הדגל של ארצו. אחד היעדים הגדולים שלו הוא לזכות בגראנד סלאם ה-25, הישג שאף טניסאי, גבר או אישה, לא הצליח להשיג. אנקדוטת המאפיה רק מעצימה עוד יותר את המאבק שלו.