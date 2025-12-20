יום שבת, 20.12.2025 שעה 07:32
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1626-1617ולנסיה16
1520-1416אוססונה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"ברצלונה קרובה מאוד להחתמת איי. ג'יי טבארס"

כישרון בריטי בדרך: המועדון עשוי להשלים את צירופו של שחקן הכנף האנגלי מנוריץ’, שקרוב לחגוג 16, כבר בחלון החורף. יצטרף תחילה לקבוצת המילואים

|
אייג'יי טבארס (נוריץ')
אייג'יי טבארס (נוריץ')

המחלקה המקצועית של ברצלונה פועלת באופן קבוע 365 ימים בשנה, בין אם בסקאוטינג אחר שחקנים, פתיחת שיחות או פשוט במעקב אחר השוק. למעשה, העבודה מתבצעת הן סביב הקבוצה הראשונה והן במחלקות הצעירות, מתוך מטרה להזין מחדש את הכישרון הפנימי של לה מאסיה ולחזק עוד יותר את מה שבעיני רבים נחשבת למחלקת הנוער הטובה בעולם.

בהקשר הזה, השם האחרון שהמועדון עוקב אחריו מקרוב הוא איי. ג'יי טבארס, שחקן כנף בן 15 מנוריץ' סיטי. בתקשורת הקטלונית הצליחו לאשר שברצלונה קרובה מאוד לסגור את החתמתו, שכן על אף שהוא אזרח בריטניה, ברשותו דרכון אירופי, מה שמאפשר את העברתו עם הגיעו לגיל 16 ב-28 בדצמבר, מבלי שיידרש להמתין לגיל בגרות.

שחקן מחלקת הנוער של המועדון האנגלי בלט לאחרונה גם בנבחרות הצעירות של אנגליה. לאחר שעבר בנבחרות עד גיל 15 ועד גיל 16, הוא כבר ערך הופעת בכורה בנבחרת עד גיל 17. בזכות היכולת שהציג הן בזירה הבין-לאומית והן בקבוצתו, עורר עניין מצד מועדונים מהפרמייר ליג וגם מקבוצות מחוץ לליגה האנגלית, אם כי נראה שבסופו של דבר תהיה זו הקבוצה הקטלונית שתצליח לצרף אותו לשורותיה.

אייגאייג'יי טבארס (נוריץ')

טבארס הוא כדורגלן שבעמדתו הטבעית משחק כקיצוני שמאלי, אך בזכות הממדים והעוצמה שלו שיחק גם כחלוץ מרכזי, "9". דווקא היכולת הפיזית שלו אפשרה לו להשתלב בקבוצות עם שחקנים המבוגרים ממנו בשנתיים או שלוש, ולכן, במקרה שיגיע לברצלונה, ייתכן שיוכל להשתלב במהירות בבארסה אתלטיק של ג'וליאנו בלטי, גם אם כיום הוא משתייך לקבוצת הנוער של נוריץ'. למעשה, כבר בעונה הנוכחית הוא הספיק לכבוש שער אחד ב-8 הופעות בקבוצת עד גיל 18 של הכנריות, נתון שממחיש כי קצב ההתקדמות שלו מקדים את גילו.

נותר לראות אם העברתו תושלם כבר בחלון ההעברות החורפי הקרוב, שכן הוא עשוי להוות חיזוק משמעותי לקבוצת המילואים במאבקה על העלייה, גם אם לא מצופה שיעבור ישירות לקבוצה השנייה. עם זאת, זהו אינו המהלך היחיד שעשוי לסייע בהשגת מטרות הקבוצה של בלטי, שכן במועדון עובדים גם על עסקה לצירופו של הצעיר המצרי עבד אל-כרים.

