יום שבת, 20.12.2025 שעה 00:09
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
3811-5114באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2916-2914לייפציג3
2619-3014באייר לברקוזן4
2620-2914הופנהיים5
2522-2514שטוטגרט6
2429-2914איינטרכט פרנקפורט7
1823-1914אוניון ברלין8
1723-2114פרייבורג9
1623-2214פ.צ. קלן10
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך11
1628-1814ורדר ברמן12
1524-2014וולפסבורג13
1524-1514המבורג14
1328-1714אוגסבורג15
1126-1314סט. פאולי16
1130-1314היידנהיים17
726-1314מיינץ18

מתקרבת לפסגה: דורטמונד גברה 0:2 על גלדבאך

מפעילה לחץ על באיירן: השוורצגלבן לא הרשימו, אבל יוליאן בראנדט (10) ומקסימיליאן באייר (97) וקירב את קבוצתו 6 נקודות מהצמרת, כשלאלופה משחק חסר

|
שחקני דורטמונד (IMAGO)
שחקני דורטמונד (IMAGO)

דורטמונד פתחה את המחזור ה-15 בבונדסליגה והמשיכה במומנטום החיובי שלה הערב (שישי) עם ניצחון 0:2 על מנשנגלדבאך. זה היה הניצחון השלישי של הצהובים בארבעת המחזורים האחרונים, תוצאה שמקרבת אותם עד כדי 6 נקודות מבאיירן מינכן המוליכה, שלה משחק חסר. בעקבות הניצחון דורטמונד עלתה לפחות זמנית למקום השני בטבלה.

השער הראשון הגיע מוקדם, כבר בדקה ה-10. ניקלאס זולה הגביה כדור מדויק לרחבה, יוליאן בראנדט השתלט עליו ובעט חד לפינה הימנית פנימה. בדקה ה-97 הצהובים סגרו עניין כאשר מקסימיליאן באייר מצא את הרשת וקבע את תוצאת המשחק.

לאחר 15 מחזורים דורטמונד עומדת על 32 נקודות מ-15 משחקים, בעוד באיירן מינכן מחזיקה ב-38 נקודות מ-14 משחקים. הניצחון משאיר את דורטמונד חזק במאבק הצמרת וממשיך לצמצם את הפער מהפסגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */