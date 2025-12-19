מתקרבת לפסגה: דורטמונד גברה 0:2 על גלדבאך

דורטמונד פתחה את המחזור ה-15 בבונדסליגה והמשיכה במומנטום החיובי שלה הערב (שישי) עם ניצחון 0:2 על מנשנגלדבאך. זה היה הניצחון השלישי של הצהובים בארבעת המחזורים האחרונים, תוצאה שמקרבת אותם עד כדי 6 נקודות מבאיירן מינכן המוליכה, שלה משחק חסר. בעקבות הניצחון דורטמונד עלתה לפחות זמנית למקום השני בטבלה.

השער הראשון הגיע מוקדם, כבר בדקה ה-10. ניקלאס זולה הגביה כדור מדויק לרחבה, יוליאן בראנדט השתלט עליו ובעט חד לפינה הימנית פנימה. בדקה ה-97 הצהובים סגרו עניין כאשר מקסימיליאן באייר מצא את הרשת וקבע את תוצאת המשחק.

לאחר 15 מחזורים דורטמונד עומדת על 32 נקודות מ-15 משחקים, בעוד באיירן מינכן מחזיקה ב-38 נקודות מ-14 משחקים. הניצחון משאיר את דורטמונד חזק במאבק הצמרת וממשיך לצמצם את הפער מהפסגה.