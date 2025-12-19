אינטר עפה מהסופר קאפ בפנדלים, בולוניה בגמר

חצי גמר הסופר קאפ האיטלקי התקיים היום (שישי), וסיפק דרמה גדולה שבסיומה בולוניה העפילה לגמר לאחר ניצחון 2:3 בדו קרב פנדלים על אינטר. המשחק הסתיים ב-1:1 בתום הזמן החוקי, ובהתאם לפורמט המפעל הוכרע ישירות מהנקודה הלבנה, ללא הארכה.

אינטר עלתה ליתרון מוקדם מאוד כאשר מרקוס תוראם כבש כבר בדקה ה-2, והעניק לנראזורי פתיחה מושלמת לחצי הגמר. בולוניה חזרה למשחק בדקה ה-35, אז ריקרדו אורסוליני איזן ל-1:1 מהנקודה הלבנה, תוצאה שנשמרה עד לסיום הזמן החוקי.

השוויון של בולוניה (IMAGO)

הדו קרב עצמו היה מהכאוטיים שנראו, עם לא פחות מ-5 החטאות רצופות מצד שתי הקבוצות. לאוטרו מרטינס היה הראשון שכבש בפנדלים, אך מיד לאחר מכן הגיע רצף פספוסים יוצא דופן, כאשר אלסנדרו באסטוני, ניקולו בארלה ואנג' יואן בוני החמיצו עבור אינטר, ובתווך גם בולוניה פספסה פעמיים משלה.

למרות אחוזי הדיוק הנמוכים, בולוניה הצליחה להישאר בתמונה ולנצל את הטעויות של היריבה. כל החטאה שמרה את המתח בשיאו, והתחושה הייתה שהדו קרב מוכרע בעיקר על עצבים ולא על איכות.

הרגע המכריע הגיע כאשר צ'ירו אימובילה ניגש לבעוט את הפנדל האחרון, לא התבלבל, ושלח את הכדור לרשת. השער הזה קבע 2:3 לבולוניה בדו קרב והעניק לה את הכרטיס לגמר הסופר קאפ האיטלקי.

בולוניה חוגגת (IMAGO)

בזכות הניצחון הדרמטי, בולוניה תפגוש בגמר את נאפולי, ותנסה להשלים הישג מרשים במפעל. אחרי ערב מלא החטאות, לחץ והכרעה מהנקודה הלבנה, היא יכולה לחגוג עלייה יוקרתית לגמר.