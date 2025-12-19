לימור מזרחי צפויה להפוך למנכ"לית נתניה

אליצור נתניה ביצעה השבוע שינויים גדולים, כאשר בתחילתו של השבוע עזב המנהל המקצועי עידן אבשלום וביום חמישי הודיע יושב ראש הקבוצה, אבידן נגר, שהוא "נאלץ לעזוב את תפקידו ", לדבריו.

מי שאמורה להחליף את נגר כמנהלת הקבוצה היא שחקנית העבר לימור מזרחי, שצפויה להתמנות בקרוב לתפקיד המנכ"לית.

מזרחי בת ה-55, מי שנבחרה לשחקנית העשור של ישראל בשנות התשעים, פרשה ממשחק פעיל בסוף שנת 2008. בעונת 2010/11 שימשה כעוזרת מאמן אליצור מכבי נתניה מליגת העל. בשנים 2016 ו-2017 מונתה למאמנת נבחרת הקדטיות.

היום הפסידה הקבוצה בפעם השמינית ברציפות, כאשר נוצחה 80:71 במשחק התחתית מול מכבי ראשל״צ בבית מכבי והסתבכה עוד יותר בתחתית. במועדון מקווים כי השינויים שנעשו יוציאו את הקבוצה לדרך חדשה.