90 דקות לנחמיאס בניצחון 0:4 של לודוגורץ

# עידן נחמיאס שיחק היום (שישי) 90 דקות במדי לודוגורץ שניצחה 0:4 את ברואה בליגה הבולגרית.

היה זה משחקו הרביעי ברציפות בליגה ובגביע של הבלם שהגיע הקיץ ממכבי תל אביב למועדון הבולגרי.

לודוגורץ נמצאת במקום השלישי בליגה לאחר 19 משחקים, כשבמאזנה 37 נקודות, 7 פחות מלבסקי סופיה הראשונה. הקבוצה של נחמיאס ניצחה בארבעה מחמשת המחזורים האחרונים.

# בהונגריה, גבי קניקובסקי שיחק 90 דקות (הוחלף בתוספת הזמן) בניצחון 0:1 של פרנצווארוש על DVTK, במסגרת המחזור ה-18 בליגה. הישראלי וקבוצתו ראשונים בטבלה כעת עם 34 קודות, אבל זה לפני שגיור שיחקה ולא יש 32 נקודות. הקבוצה של הישראלי התאוששה לאחר ההפסד 1:0 לדברצן במחזור הקודם.

# בטורקיה, רמזי ספורי בישל בהפסד 2:1 של קבוצתו אנטליהספור לקוצ'ליספור. הקשר וקבוצתו במקום ה-15 בליגה, נקודה בלבד מהקו האדום, כשאם לא די בכך יש להם משחק עודף.