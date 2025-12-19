יום שבת, 20.12.2025 שעה 00:11
כדורגל ישראלי

90 דקות לנחמיאס בניצחון 0:4 של לודוגורץ

הבלם סייע לקבוצתו לגבור על ברואה במשחקו הרביעי ברציפות בליגה ובגביע. ספורי בישל בהפסד 2:1 של אנטליהספור שקרובה לתחתית, 90 דקות גם לקניקובסקי

|
עידן נחמיאס וסוכנו דודו דהאן במעמד החתימה (סקאוטפוש)
עידן נחמיאס וסוכנו דודו דהאן במעמד החתימה (סקאוטפוש)

# עידן נחמיאס שיחק היום (שישי) 90 דקות במדי לודוגורץ שניצחה 0:4 את ברואה בליגה הבולגרית.

היה זה משחקו הרביעי ברציפות בליגה ובגביע של הבלם שהגיע הקיץ ממכבי תל אביב למועדון הבולגרי.

לודוגורץ נמצאת במקום השלישי בליגה לאחר 19 משחקים, כשבמאזנה 37 נקודות, 7 פחות מלבסקי סופיה הראשונה. הקבוצה של נחמיאס ניצחה בארבעה מחמשת המחזורים האחרונים.

# בהונגריה, גבי קניקובסקי שיחק 90 דקות (הוחלף בתוספת הזמן) בניצחון 0:1 של פרנצווארוש על DVTK, במסגרת המחזור ה-18 בליגה. הישראלי וקבוצתו ראשונים בטבלה כעת עם 34 קודות, אבל זה לפני שגיור שיחקה ולא יש 32 נקודות. הקבוצה של הישראלי התאוששה לאחר ההפסד 1:0 לדברצן במחזור הקודם.

# בטורקיה, רמזי ספורי בישל בהפסד 2:1 של קבוצתו אנטליהספור לקוצ'ליספור. הקשר וקבוצתו במקום ה-15 בליגה, נקודה בלבד מהקו האדום, כשאם לא די בכך יש להם משחק עודף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */