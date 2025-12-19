"אעשה מה שאני חושב לנכון, לא טעיתי לגבי ה-11"

בני יהודה שמטה הערב יתרון בפעם השלישית ברציפות, כאשר גם הפעם היא סיימה את המשחק בחיסרון מספרי ולבסוף יצאה עם 1:1 ונקודה מול הפועל ראשון לציון, לה זה היה משחק שני ברציפות ללא ניצחון.

״קודם כל זה שאנחנו מובילים ומאבדים, זה כבר עדיף מלהתחיל במינוס. אני חושב שהיום גם ביתרון וגם לפניו היה ברור מי הקבוצה היותר טובה על המגרש. קיבלנו גול קל מדי, נעבוד ונתקן אבל מגיעה מילה טובה לשחקנים כי היינו בעשרה שחקנים מהדקה ה-60 ולא התבטלנו, אפילו ניסינו לצאת קדימה והגענו למצבים״, התייחס מאמן בני יהודה אלי לוי, לעובדה שקבוצתו שומטת יתרון בפעם השלישית ברציפות.

״אני חושב שהתיקו הזה ברמה המנטלית מאוד חשוב ואם אנחנו מחפשים משהו שיוציא אותנו לדרך חדשה אני שם את האצבע על התיקו הזה והזמן יגיד אם צדקתי״, הוסיף.

אלי לוי ודוד מרטן אחרי המשחק

על העובדה שהקבוצה עשויה לרדת מתחת לקו האדום בתום המחזור: ״כרגע אנחנו אוספים נקודות. לבני יהודה במצבה להיות מקום אחד מתחת או מעל, הלחץ הוא אותו הלחץ. אנחנו יודעים איפה אנחנו צריכים להיות ואנחנו נמצאים רק בחודש דצמבר כך שיש זמן. אני חושב שהמשחק הזה כן יוציא אותנו לדרך חדשה״.

על הספסול של רוחנא ולויטה: ״אמרתי מהיום הראשון שלא אכפת לי מי השחקן, מה השנתון ואיך הוא נראה. שאעשה את מה שאני חושב לנכון לפי הצרכים של אותו המשחק. זה ההרכב שחשבתי שצריך במשחק הזה ואני חושב שלא טעיתי. במשחק הבא יכול להיות הרכב אחר״.

על קריאות הבוז למתן לוי: ״אני ארים אותו, אחבק אותו ונראה אם הטעות בכלל שלו. אנחנו דקה אחרי המשחק וננתח את הגול. מתן הוא חלק מכל הקבוצה : היום הוא טעה ומחר מישהו אחר. המטרה היא להביא את כולם לא לטעות ומתן שחקן טוב וחשוב״.

אלי לוי (ראובן שוורץ)

על הגעת האוהדים לאחד האימונים השבוע: ״היה אירוע של שתי דקות שאין מה להתייחס אליו. הבנתי שגם היום במחצית הקהל קרא לשחקנים ועודד. בני יהודה זה לטוב ולרע: עכשיו אנחנו בתקופה פחות טובה וכשנהיה בתקופה יותר טובה ירימו אותם על הכתפיים. לשם אנחנו שואפים״.

על חלון ההעברות: ״אנחנו בדיוק לפני החלון ומתארגנים. אם חשבתי לפני המשחק על משהו, אז היום דברים משתנים. נחשוב טוב טוב ונעשה את השינויים שאנחנו צריכים כדי להמשיך קדימה״.

מנגד, מאמן הפועל ראשל״צ, דוד מרטן יצא מאוכזב: ״ציפינו ליותר, אנחנו מצפים להיראות הרבה יותר טוב. זה לא מספיק וזו לא היכולת שאנחנו רוצים להציג. אין תירוץ של חיסורים, המשחק לא מספיק שוטף ואנחנו בתקופה בה הדברים הולכים יותר קשה. על הנייר, להוציא 1:1 בשכונת התקווה זה בסדר, אבל במחצית השנייה היינו אנמיים נורא: אף אחד לא לקח אחריות והזזנו את המשחק לאט״.

דוד מרטן (ראובן שוורץ)

״לבני יהודה הייתה תוכנית משחק מההתחלה לשחק על מעברים וזה מה שהם עשו בגול הראשון מאיבוד שלנו. חזרנו למשחק, אמרתי לשחקנים שזו ההזדמנות לעשות מהפך ולהפוך את הגלגל במטרה לצאת לרצף חדש. זה לא קרה, נחבק את הנקודה ונשתפר למשחק הבא״.

על חוסר היציבות: ״אני חושב שאנחנו קבוצה די חדשה שהתחברה תוך כדי תנועה. אי אפשר להיראות פנטסטי בכל משחק והיו משחקים שהיינו בפיק ממש טוב לצד משחקים פחות טובים. גם אצל הקבוצות הגדולות זה קורה ואנחנו צריכים לנצל יותר מצבים. אני לא רואה הרבה קבוצות בליגה הזאת עם יכולת יותר טובה משלנו וזה מה שמתסכל. נצא למיני פגרה הזאת בראש מורם ולהתחיל את הסיבוב השני בצורה יותר טובה״.