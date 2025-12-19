יום שישי, 19.12.2025 שעה 18:00
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

טבריה נערכת לב"ש, חודדה: הם הכי טובים בארץ

במועדון נחושים לפני המפגש מחר ב-19:30, המאמן: "יש פערים", שבירו: "מה שהיה נגדם במשחק הקודם זה לא מה שיקרה עכשיו". קלטינס או גוטליב יפתחו

|
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 19:30, גרין) את הפועל באר שבע, במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל. לטבריה עדיין יושבת חזק בראש השביעייה שחטפה בסיבוב הראשון בטרנר ובקבוצה חוששים מאוד, לאור התבוסות שהקבוצה סופגת העונה מול הגדולות, מהתפרקות נוספת. 

הלחץ גדול יותר כמובן, בעקבות ההפסד בשבוע שעבר, 2:0, להפועל חיפה, שסיבך את הקבוצה של אלירן חודדה בתחתית וקירב אותה מרחק שלוש נקודות בלבד מהקו האדום. 

בנוסף לצרות של המצב בטבלה, טבריה גם תחסר את מחמד אוסמן המורחק, שאת מקומו בהרכב ימלא יונתן טפר ואת סטניסלב בילנקי והארון שפסו, שעדיין לא החלימו מהפציעות: הבלם מהמתיחה בשריר הירך האחורי והחלוץ האוקראיני מהשבר ברגלו. בילנקי כן חזר השבוע לאימונים חלקיים, אך לא הצליח להשלים אימון מלא.

שי בן דוד מול סטניסלב בילנקי (חגשי בן דוד מול סטניסלב בילנקי (חג'אג' רחאל)

ההרכב של חודדה די מגובש, כשההתלבטות היא בכנף הימנית, בין דוד קלטינס לניב גוטליב, כשגם ווהיב חביבאללה, שהחלים השבוע מקרע במפשעה, עשוי לפתוח בעמדה.

חודדה אמר לקראת המשחק: "כולם יודעים שהפועל באר שבע היא מוליכת הטבלה והקבוצה הטובה בארץ. ברור שיש פערי איכות במגרש. יש לנו משוכה מאוד קשה ונצטרך להיות מוכנים מאוד למשחק".

אלירן חודדה לקראת הפועל ב"ש

איתמר שבירו הוסיף: "אנחנו בהחלט מחכים למשחק הקרוב. משחק מאוד קשה נגד קבוצה טובה מאוד. מה שהיה נגדם במשחק הקודם זה לא מה שהולך להיות עכשיו. אנחנו יודעים מה הטעויות שעשינו, הפעם זה בבית שלנו, עם הקהל שלנו. עבדנו קשה מאוד באימונים השבוע ואנחנו כבר מחכים". 

איתמר שבירו עם הכדור (עמרי שטיין)איתמר שבירו עם הכדור (עמרי שטיין)

שבירו גם התייחס לעובדה שבמשחק כזה הוא קודם כל יתרכז במשימות הגנתיות וענה: "יש סגנון לקבוצה. עבדנו קשה מאוד מבחינה טקטית. כולנו נתרכז גם בהגנה וגם בהתקפה". 

ההרכב המשוער: עידו שרון, דוד קלטינס (ניב גוטליב), רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, יונתן טפר, גיא חדידה: איתמר שבירו ופיטר מייקל.

