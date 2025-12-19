יום שישי, 19.12.2025 שעה 14:22
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

אברהם צפוי לפתוח, התלבטות בין מרדכי למוסא

ק"ש מוכנה להפועל פ"ת מחר ב-18:30, ברדה על בנגורה: "הכי משמעותי, מראה לצעירים איך מתקדמים כאן במועדון". גם שולמייסטר צפוי לפתוח אצל הצפוניים

|
שי ברדה (ראובן שוורץ)
שי ברדה (ראובן שוורץ)

בצל מכירתו הצפויה של סאקו בנגורה לקולומבוס קרו מה-MLS, שנחשפה ב-ONE, עירוני ק"ש תצא מחר (שבת, 18:30) לקרב תחתית חשוב באצטדיון המושבה מול הפועל פ"ת. הקשר הגינאי לא צפוי לשחק למרות שהעסקה עוד לא נחתמה רשמית, כדי לא לסכנו וברדה יצטרך להסתדר גם ללא אנתוני לימבומבה שייעדר וכפי שפורסם ב-ONE באמצע השבוע, הוחלט סופית לשחררו. 

הבשורה המעודדת יותר היא חזרתו לאימונים של עלי מוסא שלא כשיר לחלוטין, כאשר על פי האימון המסכם המאמן מתלבט בינו לבין יאיר מרדכי, כאשר על פי ההערכות האחרון, שנמצא בכושר טוב יותר, יפתח. איציק שולמייסטר צפוי לפתוח בעמדת המגן השמאלי במקומו של הראל גולדנברג, כשבמרכז המגרש, גם אביב אברהם צפוי לקבל את חולצת ההרכב, למרות שגם אריאל שרצקי תורגל לפרקים בהרכב הפותח.

“סאקו הוא השחקן הכי משמעותי וצריך להודות בזה. זה שחקן שחילץ הכי הרבה כדורים בליגה והיה אקס פקטור מאוד מאוד משמעותי במשחק הלחץ שלנו. כשמועדון מקבל סכום כסף לא מבוטל על שחקן, סכום מדהים בעיקר לקבוצה כמו ק"ש, המאמן צריך להתיישר ולמצוא חלופות. עד ינואר אי אפשר למצוא חלופות ואני מאמין שאנחנו בסופו של דבר נתחזק כי אנחנו חייבים את זה. צריך להסתכל על זה שתוך עונה וחצי, שחקן שהגיע לק"ש הופך להיות ליגיונר ב-MLS וזו מראה למרבית השחקנים הצעירים שיש לנו פה איך מתקדמים בק”ש”, התייחס המאמן שי ברדה לעזיבתו.

סאקו בנגורה (חגסאקו בנגורה (חג'אג' רחאל)

לגבי המשחק מול הפועל ת"א: "אני מאוד גאה בשחקנים. הרבה מאוד פעמים בקריירה קורה, כולל נגד מכבי חיפה, שלפעמים אתה מקבל גול ומתפרק מנטלית. זה רק הוכיח לי עם מי יש לי עסק. היינו בלי סאקו והצלחנו לחזור מ-2:0 ל-2:2 ולא הרבה קבוצות יכולות לעשות את זה. הנקודה הזאת אמורה לתת לנו דרייב מדהים להמשך".

עוד אמר שי ברדה: "היו לנו 30 דקות מצוינות, בעיקר בסוף המשחק ונצטרך לדעת להתגבר על החיסרון של סאקו שהוא משמעותי ומצד שני להביא נקודות כי זה מה שהמועדון הזה צריך. אנחנו נמצאים בתחתית וזה המאני טיים, הזמן לקחת נקודות וכמה שיותר מהר. בלי לבכות יותר מדי, לדעת להביא את עצמנו”.

אדריאן אוגריסה חוגג (חגאדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)

על היריבה הפועל פ"ת: "גדולה של קבוצה היא לדעת להבין שאנחנו צריכים להתמודד עם מה שיש לנו כרגע ויש לנו לא מעט. אנחנו צריכים לדעת להביא את עצמנו ולשחק את אותו המשחק מול קבוצה איכותית ואני מאוד מעריך את הפועל פ"ת. ק"ש צריכה לדעת לבוא ולקחת את הנקודות שלה ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה".

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, איציק שולמייסטר, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם (אריאל שרצקי), מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי (עלי מוסא) ואדריאן אוגריסה.

