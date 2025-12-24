יום רביעי, 24.12.2025 שעה 13:47
שונות  >> הווינרים של השנה

"הפקתי את הדלק לניצחון מהתחושות מהמלחמה"

פרויקט ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של 2025. הספורטאי, שזכה ב-2 מדליות זהב בג'יוג'יטסו במשחקי העולם: "אי אפשר היה להתעלם ממה שעברנו"

נמרוד ריידר (התאחדות אילת)

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. גם נמרוד ריידר נבחר לווינר של השנה.

נמרוד ריידר מענף הג'יוג'יטסו היה בין הספורטאים הבולטים ביותר בארץ, לאחר שזכה בשתי מדליות זהב – הן בתחרות האישית והן במשקל החופשי – במשחקי העולם, התחרות הגדולה ביותר לענפים שאינם אולימפיים.

נמרוד ריידר אמר: "השנה האחרונה הייתה עבורי שנה מאוד אינטנסיבית, מקצועית ואישית. מהצד הספורטיבי הצלחתי להגיע להישגים משמעותיים, לזכות בתחרויות חשובות ולהתקדם צעד נוסף בדרך הארוכה שאני בונה לעצמי. כל הישג כזה הוא תוצאה של שנים עבודה ומשמעת".

ריידר המשיך והוסיף כי "מהצד השני, אי אפשר היה להתעלם ממה שהמדינה ואנחנו עברנו. אני יכול לומר שהמלחמה השפיעה עליי מאוד מבחינת אימונים והחיים האישיים, אבל לאחר הרבה עבודה עצמית לא פשוטה הצלחתי לתעל את התחושות והרגשות שבאו עם התקופה הזו, ולשמחתי גם הצלחתי להפיק מהן את הדלק שהביא אותי לניצחון".

