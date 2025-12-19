גורדנה, אג'יי וקימבידי יחזרו לסגל מ.ס אשדוד

אחרי ההפסד הביתי להפועל ירושלים, שקטע רצף של 9 משחקים ללא הפסד, במועדון ספורט אשדוד מבינים היטב שהמעידה לא הייתה במקום וכעת אין מקום לטעויות. מחר (שבת, 18:30), במשחק החוץ מול בני סכנין, המטרה ברורה והיא לחזור עם נקודות כדי להישאר בצמרת הטבלה ולא להיסחף אל האזור המסוכן בתחתית.

מאמן הקבוצה, חיים סילבס, על אמר מצב הסגל: "ברור שהיינו רוצים סגל מלא, אבל אלה דברים שקורים במהלך העונה. אם נעשה את הדברים נכון ננצח את המשחק, לא בגלל שחקן אחד ספציפי. אנחנו צריכים משחק קבוצתי ואגרסיבי כדי לצאת עם הנקודות בסכנין וזו המטרה שלנו".

המשימה של המאמן חיים סילבס לא פשוטה, בעיקר בשל מצבת חיסורים רחבה שמאלצת אותו לבצע לא מעט התאמות. אורי עזו ייעדר בשל קרע במפשעה, טימותי אוואני לא יהיה כשיר בעקבות זעזוע מוח, יוג'ין אנסה מושעה עקב צבירת כרטיסים צהובים, נועם מוצ'ה סובל מכאבים בבטן ובמועדון מקווים שלא יידרש ניתוח וגם ניר ביטון פצוע. כל אלו מצטרפי לטום בן זקן ואדיר לוי, הפצועים הוותיקים, שכבר סיימו את העונה.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)

מנגד, יש גם חדשות מעודדות. רועי גורדנה ועמנואל אג'יי חוזרים לסגל לאחר שריצו עונשי הרחקה וצפויים לחזור ל-11. סילבס שוקל אפשרות לפתוח במערך של שלושה בלמים, עם מאור ישילירמק, איברהים דיאקיטה ואג'יי במרכז ההגנה. בחלק הקדמי ז'אן פלורן באטום אמור לפתוח, כאשר כרגע נראה שבן הדדי יקבל עדיפות לצידו, בעוד נהוראי דבוש עשוי להיכנס כמחליף מהספסל.

בתוך כך, טום בן זקן עבר בהצלחה את הניתוח לשחזור הרצועה הצולבת בברך. הקפטן, שנפצע במשחק החוץ בטרנר נגד הפועל ב"ש בחודש שעבר, יחל בהליך שיקום בליווי הצוות הרפואי של המועדון.