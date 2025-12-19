יום שישי, 19.12.2025 שעה 13:02
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"תתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון"

המשטרה הודיעה שסיימה את ההכנות להפועל ת"א נגד ריינה מחר ב-15:00: "שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”. ההנחיות המלאות בפנים

|
קהל אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
קהל אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

לא מעט מתח יש לקראת המשחק בין הפועל תל אביב למכבי בני ריינה מחר (שבת, 15:00), כשדווקא רוב המתח לא הולך לכיוון של מה שיהיה על הדשא, אלא מה שיהיה ביציעים. אחרי שבבג”ץ קבעו עם צו ביניים שאין על המשטרה לאסור על הקהל האדום להגיע עם החולצות המדוברות, המשטרה הודיעה שסיימה את ההכנות שלה לקראת ההתמודדות.

בהודעה נרשם: “משטרת ישראל השלימה היערכותה לקראת משחק הכדורגל, שייערך ביום שבת בשעה 15.00, באצטדיון בלומפילד בתל אביב. במסגרת ההיערכות יתפרסו ביום שבת, החל משעות הבוקר, שוטרים רבים של משטרת מחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור. שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 13.00 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון”. 

הסדרי התנועה: “משעה 11.00 יסגרו רחובות: אמץ, שארית ישראל, התחיה. להלן מספר דגשים והנחיות לקהל האוהדים: יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים. חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. 

החולצה המדוברת (אורן בן חקון)החולצה המדוברת (אורן בן חקון)

“ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים בריונית במקומות אסורים. הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים פירוטכנים עלולה לגרור קנס ע"ס 3,000 ₪ והליך פלילי. לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב500 שח ותיאסר כניסתו לאצטדיון

לסיכום: “אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.

