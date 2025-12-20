יום שבת, 20.12.2025 שעה 10:38
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1626-1617ולנסיה16
1520-1416אוססונה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

האמונה הטפלה שתעזור לריאל לזכות באליפות?

לצ'אבי אלונסו והקבוצה שלו יש אס בשרוול בדרך לזכייה באליפות ה-37, והוא נמצא בחבל הבאסקים וקשור לרצף שקרה 6 פעמים בעבר, 5 מהן רק בעשור האחרון

|
רודריגו, בלינגהאם ו-ויניסיוס (IMAGO)
רודריגו, בלינגהאם ו-ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד חילצה 3 נקודות בוויטוריה לאחר שניצחה 1:2 את אלאבס במחזור האחרון של לה ליגה, כשהייתה צריכה לסבול לא מעט. בזכות הניצחון הזה, לקבוצה של צ'אבי אלונסו יש מאזן מושלם של 3 מ-3 בחבל הבאסקים העונה, אחרי שניצחה גם את ריאל סוסיאדד ואת אתלטיק בילבאו במחזורים קודמים.

הרצף המושלם הזה בצפון לא רק הבטיח נקודות יקרות, אלא גם הפעיל נתון שגורם לאוהדי ריאל מדריד לשפשף ידיים ולחלום על החזרת תואר האליפות. אם ריאל מדריד מנצחת את שלושת המשחקים בחבל הבאסקים, זה בדרך כלל שם נרדף לזכייה באליפות. זו לא אמונה טפלה, זו היסטוריה.

מאז שהמועדון הלבן ניצח בחוץ את אלאבס, ריאל סוסיאדד ואת אתלטיק בילבאו לראשונה בעונת 1932/33, בכל פעם שבה השלים שלישיית ניצחונות כזו, הוא סיים בהנפת תואר האליפות. זה קרה חמש פעמים: 1932/33, 2016/17, 2019/20, 2021/22 ו-2023/24.

שחקני ריאל מדריד מאושרים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד מאושרים (IMAGO)

תוצאות היסטוריות:
1932/33: אלאבס 0:1, אתלטיק בילבאו 0:2, ריאל סוסיאדד 1:2
2016/17: אלאבס 1:4, אתלטיק בילבאו 1:2, ריאל סוסיאדד 0:3
2019/20: אלאבס 1:2, אתלטיק בילבאו 0:1, ריאל סוסיאדד 1:2
2021/22: אלאבס 1:4, אתלטיק בילבאו 1:2, ריאל סוסיאדד 0:2
2023/24: אלאבס 0:1, אתלטיק בילבאו 0:2, ריאל סוסיאדד 0:1

לכן, הצלחה בחבל הבאסקים הייתה היסטורית כהקדמה להנפת הגביע, והעונה הזו לא הייתה אמורה להיות יוצאת דופן: 1:2 על ריאל סוסיאדד ועל אלאבס ו-0:3 על בילבאו. אם ההיסטוריה תחזור על עצמה, ריאל מדריד בדרך לאליפות נוספת, והסיכויים בהחלט מפתים. נכון לעכשיו, הקבוצה של צ'אבי אלונסו נמצאת במרחק של 4 נקודות מהמוליכה.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

לראות כדי להאמין?

לפני פתיחת המחזור ה-17, ריאל מדריד מפגרת ב-4 נקודות אחרי ברצלונה, מוליכת לה ליגה. זהו פער שהקבוצה הלבנה יודעת להתמודד איתו. היא כבר חוותה קאמבקים של עד 7 נקודות בליגה הספרדית. זה קרה בעונת 2002/03, אז הקבוצה של ויסנטה דל בוסקה פתחה בפיגור של 5 נקודות אחרי ריאל סוסיאדד, וסיימה את הליגה ביתרון של 2 נקודות.

החדשות הטובות הן שלריאל מדריד הזו יש מרחב תמרון גדול יותר. היא שיחקה רק 16 משחקים, שלושה פחות מאותה קבוצה בסיום הסיבוב הראשון של העונה. ואם כבר מדברים על קאמבקים זכורים, אוהדי ריאל מדריד יכולים להביט גם בדוגמאות מקומיות וגם בין-לאומיות.

בספרד, ברצלונה הוכיחה שאין דבר בלתי אפשרי. בעונת 1998/99, הקבוצה של לואיס ואן חאל מחקה פיגור של 9 נקודות מול מיורקה, שהובילה אז את הטבלה. מחוץ לגבולות המדינה, הנתונים אפילו מרשימים יותר. ב-2009 וולפסבורג חזרה מפיגור של 11 נקודות כדי לזכות בבונדסליגה, בעוד שמנצ'סטר יונייטד של סר אלכס פרגוסון מחקה פיגור של לא פחות מ-12 נקודות בדרך לאליפות הפרמייר ליג בעונת 1995/96.

