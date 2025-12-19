יום שישי, 19.12.2025 שעה 14:24
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

מארסקה: אלו ספקולציות, יש לי חוזה עד 2029

המאמן של צ'לסי, שקושר באנגליה להחליף את פפ גווארדיולה בסיטי, הגיב לשמועות ואמר: "אני נשאר פה גם בעונה הבאה, גאה להיות כאן וזה לא משפיע עליי"

|
פפ ומארסקה (IMAGO)
פפ ומארסקה (IMAGO)

בתקופה האחרונה פורסמו דיווחים באנגליה שמאמן צ’לסי, אנצו מארסקה, הוא אחד המועמדים הבולטים שמנצ’סטר סיטי שוקלת למקרה שפפ גווארדיולה יעזוב את המועדון בקיץ הקרוב. לצד כל זה, המאמן האיטלקי הגיב לשמועות.

“בהחלט, כן”, ענה מארסקה כשנשאל על האם יהיה בצ’לסי בעונה הבאה והמשיך: “אני יש לי חוזה עד שנת 2029, אלו ספקולציות, 100 אחוזים. אין לי מה להוסיף, אני לא שם לב”.

על השמועות ששמו קושר עם מנצ’סטר סיטי בתקופה אחרונה, המאמן האיטלקי אמר: “זה לא משפיע עליי כי אני יודע שזו ספקולציה ב-100 אחוז ואין לי זמן לדברים האלה. יש לי חוזה כאן עד 2029, המיקוד שלו הוא רק על המועדון הזה (צ’לסי) ואני גאה להיות כאן.

“לפני שבוע באיטליה, זה היה אותו הדבר עם יובנטוס. אני לא שם לב. חשוב להבין למה החדשות האלו היו שם, אבל רק ספקולציות. המשחק נגד ניוקאסל חשוב וקשה מאוד”.

