הפרטים שנותרו לסגירת השאלתו של אנדריק לליון

ליון פתחה במגעים עם ריאל מדריד במטרה להשלים את השאלתו של אנדריק עד תום העונה, במהלך שעשוי לצאת לפועל כבר ב-1 בינואר. החלוץ הברזילאי בן ה-19 כבר הגיע להסכמה עקרונית עם המועדון הצרפתי, אך כעת נדרש סיכום בין הקבוצות, כאשר על פי דיווח של 'לאקיפ', השיחות בין ריאל מדריד לליון כבר החלו וצפויות להימשך כמה ימים.

אנדריק ניהל שיחות עם מאמן ליון פאולו פונסקה כבר בתחילת נובמבר, ובמהלכן הסכים להצטרף בינואר לקבוצה. הברזילאי סובל ממיעוט דקות בריאל מדריד, והוא מעוניין לא רק להחזיר את הקריירה שלו למסלול, אלא גם לשפר את סיכוייו להיכלל בסגל נבחרת ברזיל לקראת מונדיאל 2026. בריאל פתוחים להשאלה, כל עוד לא תכלול אופציית רכישה, אך אחת הסוגיות המרכזיות במשא ומתן נוגעת לשכרו הגבוה, כ-400 אלף אירו בחודש, סכום שליון מתקשה לשאת לבדה.

על רקע ההתקדמות להשאלה, השימוש של צ'אבי אלונסו באנדריק עורר לא מעט סימני שאלה. עד המשחק מול מנצ'סטר סיטי, החלוץ שותף במשך 11 דקות בלבד בכל המסגרות, ובכל זאת מצא את עצמו לפתע בתוכניות המאמן. התחושה סביבו הייתה של חוסר היגיון, בדומה למצב של רודריגו בקיץ, אז אלונסו לא העניק לו אפילו דקה אחת בגביע העולם למועדונים, למרות פציעתו של קיליאן אמבפה והעובדה שפרנקו מסטנטואונו עדיין היה בריבר פלייט.

אנדריק (IMAGO)

הפעם הראשונה שבה אנדריק נכנס כמחליף הייתה מתוך מצוקה, בהפסד 2:1 לסיטי, כשאמבפה לא היה כשיר. גם אז, בתוך 6 דקות בלבד, הוא הצליח לזעזע את הקורה של ג’אנלואיג’י דונארומה בנגיחה עוצמתית. שוב עלתה התחושה שמדובר בשחקן שמסוגל להפיק הרבה ממעט. הוא לא כבש מול טלאברה, אך בלט ברצון להוביל ולקחת אחריות, דבר שבלט במיוחד לנוכח העובדה שבמשחקים קודמים המאמן כמעט שלא התחשב בו, ואף לא ניצל את כל החילופים שעמדו לרשותו.

הרצון של אנדריק ניכר היטב גם בגביע. הוא יכול היה להתייחס למשחק כנטל שעלול לסכן את ההשאלה לליון ערב המונדיאל, אך בחר אחרת. "הוא היה חד מאוד", הודה אלונסו לאחר המשחק. אנדריק אף העיר לאמבפה, לאחר טעות של הכוכב, שהיה צריך להקפיץ מעל השוער, מחווה קטנה שהמחישה את הביטחון והאופי שלו.

למרות זאת, הוא לא יזכה למשחק פרידה נוסף בברנבאו. אנדריק החל להיפרד כבר ברשתות החברתיות עם מסר שנשמע כמעט סופי: "תודה על הכל, אלוהים". הוא צירף תמונות מהמשחק מול טלאברה, מבלי לציין דבר על עתידו. את משחק הפרידה מול סביליה, שינעל את שנת 2025, הוא יחמיץ בשל הכרטיס האדום שספג על הספסל מול סלטה ויגו. מדובר בפרידה זמנית בלבד, שכן חזרתו למדריד מתוכננת ליולי, ובינתיים היא פותחת את הדלת להזדמנות עבור גונסאלו גארסיה.