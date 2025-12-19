"קוראים למשטרה להדיר רגליה מהמשחק מחר"

אחרי הדיון שנערך אתמול (חמישי) בבג”ץ, השופטים קבעו שלמשטרה אין סמכות למנוע את לבישת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב ואין להוציא אוהדים שלובשים אותה, ואף לא לבדוק בכניסה ליציעים מי לובש את החולצה ומי לא, זאת עם צו איסור ביניים עד להכרעה בנושא.

מפקד מחוז ת”א, חיים סרגרוף, דיבר אתמול במהלך הדיון והצהיר: “אם יורשו החולצות, אמליץ שלא יהיו שוטרים ביציע. זה לא איום”. הבוקר ארגון האולטראס של הפועל תל אביב יצא בהצהרה בתגובה לכך, רגע לפני המשחק של הקבוצה מול בני ריינה מחר ב-15:00 באצטדיון בלומפילד.

בהודעה נכתב: “אנו קוראים למשטרת ישראל לממש את הבטחתה ולהדיר רגליה מהמשחק מחר. בניגוד למה שהם חושבים, הם לא האירוע המרכזי, יותר טוב ובטוח בלעדיהם. יחד נעצור את הענישה הקולקטיבית והאלימות המשטרתית, אף לא צעד לאחור! הבהרה חשובה: ‏אנחנו באים מחר להתעסק רק בכדורגל ולדחוף את הקבוצה 90 דקות. יאללה הפועל מלחמה”.