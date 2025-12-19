יום שישי, 19.12.2025 שעה 10:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"קוראים למשטרה להדיר רגליה מהמשחק מחר"

באולטראס הפועל הגיבו להמלצה של מפקד מחוז ת"א שלא יהיו שוטרים ביציע: "בניגוד למה שהם חושבים, הם לא האירוע המרכזי, יותר טוב ובטוח בלעדיהם"

|
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אחרי הדיון שנערך אתמול (חמישי) בבג”ץ, השופטים קבעו שלמשטרה אין סמכות למנוע את לבישת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב ואין להוציא אוהדים שלובשים אותה, ואף לא לבדוק בכניסה ליציעים מי לובש את החולצה ומי לא, זאת עם צו איסור ביניים עד להכרעה בנושא.

מפקד מחוז ת”א, חיים סרגרוף, דיבר אתמול במהלך הדיון והצהיר: “אם יורשו החולצות, אמליץ שלא יהיו שוטרים ביציע. זה לא איום”. הבוקר ארגון האולטראס של הפועל תל אביב יצא בהצהרה בתגובה לכך, רגע לפני המשחק של הקבוצה מול בני ריינה מחר ב-15:00 באצטדיון בלומפילד.

בהודעה נכתב: “אנו קוראים למשטרת ישראל לממש את הבטחתה ולהדיר רגליה מהמשחק מחר. בניגוד למה שהם חושבים, הם לא האירוע המרכזי, יותר טוב ובטוח בלעדיהם. יחד נעצור את הענישה הקולקטיבית והאלימות המשטרתית, אף לא צעד לאחור! הבהרה חשובה: ‏אנחנו באים מחר להתעסק רק בכדורגל ולדחוף את הקבוצה 90 דקות. יאללה הפועל מלחמה”.

