כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2613-275523דטרויט פיסטונס
70%2221-237820ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2642-266823טורונטו ראפטורס
55%2581-263022מיאמי היט
54%2828-284224אטלנטה הוקס
54%2791-282424קליבלנד קאבלירס
48%2432-245921אורלנדו מג'יק
45%2653-259022שיקגו בולס
38%2820-269524מילווקי באקס
35%2687-265323שארלוט הורנטס
27%2551-242522ברוקלין נטס
22%2758-254623אינדיאנה פייסרס
14%2640-235821וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2229-256321אוקלהומה ת'אנדר
82%2560-278222דנבר נאגטס
71%2467-248121לוס אנג'לס לייקרס
70%2241-244420יוסטון רוקטס
70%2288-238620סן אנטוניו ספרס
65%2659-274623מינסוטה טימברוולבס
55%2505-253122פיניקס סאנס
50%2687-275024גולדן סטייט ווריורס
43%2654-261423ממפיס גריזליס
42%2773-269624דאלאס מאבריקס
41%2778-267722יוטה ג'אז
39%2817-275323פורטלנד בלייזרס
26%2820-258523סקרמנטו קינגס
25%2949-274524ניו אורלינס פליקנס
17%2662-251123לוס אנג'לס קליפרס

"השריקה על אבדיה? כל מה שאגיד אקבל קנס"

מאמן סקרמנטו, דאג כריסטי, התייחס לעבירה על דני שהכריעה ניצחון עבור פורטלנד: "כדי להכריע משחק? יש לי הרבה מה לומר, מה שאומר שעדיף שלא אגיד"

|
דמאר דרוזן (רויטרס)
דמאר דרוזן (רויטרס)

דרמה גדולה הלילה (בין חמישי לשישי) במשחק בין פורטלנד לסקרמנטו. דמאר דרוזן קבע הארכה עם שלשה גדולה ובהארכה עצמה כבר חשב שהוא ניצח את המשחק כשקלע מחצי מרחק כארבע שניות לסיום, אבל דני אבדיה רץ מגרש שלם, קיבל שריקה לעבירה של ראסל ווסטברוק עליו, קלע מהקו וקבע 133:134 לטרייל בלייזרס.

הצביעו לדני אבדיה כדי שישחק במשחק האולטסאר ב-NBA!

תחילה לא נשמעה שריקה לעבירה על הכוכב הישראלי ושחקני סקרמנטו כבר חגגו ניצחון, אך פתאום שופט אחד שרק, הלכו למסכים כדי לראות כמה זמן נשאר ואבדיה תפר שתי קליעות דרמטיות מהעונשין 1.5 שניות לסיום, ולבסוף האורחת החטיאה מחצי מגרש. השריקה מיד עוררה מחלוקת בארה”ב, כשלא מעט טענו שלא היה מקום לקבוע פאול.

מי שלא אהב את ההחלטה בוודאות הוא מאמן סקרמנטו קינגס, דאג כריסטי, שנשאל על כך בסיום וענה בצורה מבוקרת: “כדי להכריע משחק? כל דבר שאני אגיד כאן עכשיו אני אקבל קנס בגללו. יש לי הרבה דברים לומר, אז כנראה שעדיף לי לא לומר כלום”.

