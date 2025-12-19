יום שישי, 19.12.2025 שעה 14:24
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

1,629 במרוץ לתמיכה בהתמודדות עם סרטן השד

צבעו את העמק בוורוד: מספר שיא של רצים במרוץ השנתי "בשביל הגיבורות", לתמיכה להעלאת המודעות למחלה. ראש עיריית יקנעם: "מרגש, זה מעבר לספורט"

|
המרוץ המיוחד (תומר פדר)
המרוץ המיוחד (תומר פדר)

1,629 משתתפות ומשתתפים הגיעו בשעת בוקר מוקדמת היום (שישי) ליקנעם על מנת לקחת חלק במרוץ ערכי וחשוב "בשביל הגיבורות". המרוץ התקיים לראשונה ביקנעם, הוקדש כולו לנשים המתמודדות עם סרטן השד ולמאמצים להעלאת מודעות למחלה, והפך בשנים האחרונות לאחד מאירועי הספורט הקהילתיים הבולטים בישראל.

גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, משפחות שלמות הגיעו לתמוך, לחזק, לחבר ולהשתתף באירוע שכלל גם הפנינג חנוכה ססגוני כאשר העמק כולו נצבע בוורוד של תקווה. המרוץ התקיים בהובלת "בשביל הגיבורות" ועיריית יקנעם, בשיתוף מועצה מקומית עמק יזרעאל, מועצת מגידו, גלבוע ורמת ישי לצד המרכז הרפואי העמק. המשתתפים לקחו חלק במגוון מסלולים החל ממשפחתי של 1 ק"מ, דרך מסלול עממי של 3.5 ק"מ ועד למקצים תחרותיים של 2, 5 ו-10 ק"מ, כל זאת מול נופי הרי יזרעאל עוצרי נשימה.

גלית תמיר, מייסדת המרוץ ריגשה את המשתתפים ואמרה: "וואו, פעם חמישית שאני עומדת על הבמה הזו ורואה את החלום הוורוד מתגשם. כשהתמודדתי עם הסרטן עברתי חודשים לא פשוטים של בדידות, כאבים והמון פחד. היו אלו חברות קבוצת הריצה שלי שרצו עבורי ברחבי העולם והוכיחו לי שאני אהובה ויקרה לליבן, זאת הייתה התרופה החזקה ביותר שקיבלתי. נשבעתי אז שאעשה הכל כדי שהרפואה המשלימה תהיה נגישה לכל אחת כחלק מהטיפול במערך האונקולוגי.  הכספים של המרוץ הנם למטרה זו. תודה על התמיכה, השמחה, על הרגע הזה. ועוד מילה אחת - לכו להיבדק”.

הרצים מחכים למרוץ (תומר פדר)הרצים מחכים למרוץ (תומר פדר)

ראש העיר יקנעם, רומן פרס, אמר: "זו זכות גדולה עבורנו ביקנעם לארח את המרוץ החשוב והמרגש הזה ולהוביל מהפכה של ספורט בעיר שלנו. החיבור המדהים בין קהילה, ספורט ומשמעות כל כך גדולה, יצר השראה אדירה ותקווה גדולה לנשים המתמודדות עם המחלה. תודה לכל ראשי המועצות והרשויות שהתגייסו למען האירוע. נשים יקרות, כולנו איתכן, בוורוד של תקווה".

מנהל המרכז הרפואי העמק ד"ר מאור ממן הוסיף: "אנחנו, כולנו, כאן למען הגיבורות שלנו שנלחמות בסרטן השד, למענם הקמנו לפני חודש פתחנו את "בית שולמית"- מרכז הסרטן החדש והמיוחד שהקמנו בעמק. האירוע הזה מעניק תקווה לכל כך הרבה נשים. תודה רבה ליקנעם והעומד בראשה שאפשרו לנו לצבוע את העמק בוורוד של תקווה, זה לא מובן מאליו כמו גם השותפות המדהימה עם ראשי הרשויות כאן. גיבורות יקרות- אנחנו כאן בשבילכם”.

המרוץ המיוחד (תומר פדר)המרוץ המיוחד (תומר פדר)
העמק נצבע בוורוד (תומר פדר)העמק נצבע בוורוד (תומר פדר)
מרוץ "בשביל הגיבורות" בצפון (תומר פדר)מרוץ "בשביל הגיבורות" בצפון (תומר פדר)

במקביל למרוץ פעל גם מתחם אקספו מיוחד שכלול טיפולי רפואה משלימה, מתחם קהילתי, מידע לנשים ולמשפחות ופעילויות נוספות. כל ההכנסות מהאירוע יועברו למערך האונקולוגי "בית שולמית" במרכז הרפואי העמק, למימון טיפולים משלימים ותמיכה במטופלות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */