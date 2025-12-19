יום שישי, 19.12.2025 שעה 09:33
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

לאפורטה: יש מי שמנסה להרוס אותנו, לא יצליחו

נשיא ברצלונה בנאום חריג לשחקנים לקראת החג: "יש להם כלי תקשורת שמרעיל עם שקרים. פרס? מותח את נגריירה כמו מסטיק". הקטלוני דיבר אפילו על מסי

|
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, נשא נאום חריג ותקיף במיוחד במהלך ארוחת חג המולד המסורתית של המועדון עם שחקני הקבוצה והצוותים המקצועיים, כשהוא מכוון חיצים ישירות לעבר ריאל מדריד, פלורנטינו פרס וערוץ ריאל מדריד TV.

בנאום נלהב, הדגיש לאפורטה את גאוותו במועדון הקטלוני: “בכל פעולה ספורטיבית, חברתית, מוסדית ואפילו כלכלית, אנחנו משאירים חותם כמועדון מוערך, מוכר ואהוב. אבל המעמד הזה מייצר קנאה, ויש מי שפועל בדרכים לא הוגנות כדי לפגוע בסמל ובמהות שלנו. לא ניתן לזה לקרות”.

נשיא בארסה החריף את הטון והוסיף: “יש מי שמבלבל בין כוח לעריצות, מי שפועל בציניות וביהירות, ויש לו כלי תקשורת שמרעיל את האוויר בשקרים בלי הפסקה. שיידעו: ברצלונה שוב חזקה, על המגרש ומחוצה לו. בזמן שהם מנסים למחוק או לעוות את ההיסטוריה, אנחנו בונים תקופה מפוארת נוספת במועדון, וזה בזכותכם”, אמר לשחקנים.

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)

לאפורטה גם התייחס ליחסיו עם פלורנטינו פרס ולפרשת נגריירה: “הוא מותח את הסיפור הזה כמו מסטיק, למרות שהתהליך מראה שאין שם כלום. יש לו ברסלוניטיס כרונית, באסיפות שלו מדברים רק על בארסה. אנחנו היחידים שהבאנו הוכחות. לריאל מדריד, לעומת זאת, היה במשך 72 שנה ועד שופטים שמורכב משחקני עבר שלה”.

בדרך למתחם החדש של קאמפ נואו, השווה לאפורטה בין תאי הכבוד של שני המועדונים: “אצלם מרגישים כוח, אצלנו מרגישים חופש”. לצד הביקורת, נשיא ברצלונה הפתיע גם בטון אישי יותר כשהתייחס לליאו מסי: “זה נושא שמעציב אותי. ליאו נתן כל כך הרבה לבארסה ובארסה נתנה כל כך הרבה לליאו. אני מקווה שניפגש שוב”.

