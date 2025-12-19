ממשיכה להסתבך: 1:1 לבני יהודה עם ראשל"צ

משחקי המחזור ה-16 בליגה הלאומית נפתחו היום (שישי) עם חמישה משחקים שנערכו. בני יהודה המשיכה להסתבך ורשמה משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון כשסיימה ב-1:1 בעשרה שחקנים עם הפועל ראשון לציון, בעוד מכבי הרצליה הופתעה ונכנעה 1:0 להפועל עפולה. במשחקים נוספים, הפועל נוף הגליל חגגה עם 0:3 על עירוני מודיעין, מ.ס קריית ים גברה 0:2 על הפועל רעננה והפועל כפר סבא ניצחה 1:2 את מכבי יפו.

בני יהודה – הפועל ראשון לציון 1:1

חלוקת נקודות במשחק הקצוות. הכתומים של אלי לוי ממשיכם להסתבך ורושמים משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון שמשאיר אותם תקועים תחתית. זה התחיל טוב עבורם עם שער של שגיא דרור בפתיחה, אך דור ג’אן איזן לאחר מסירה נהדרת של אמיר ברקוביץ’.

המארחת ניסתה לחזור להוליך, אך ספגה מכה לשאיפותיה עם הרחקתו של ויקטור סטינה בצהוב שני. ראשל”צ לא הצליחה לנצל את היתרון המספרי, והמשחק הסתיים ללא הכרעה. כאמור, בני יהודה נותרה עמוק בתחתית, בעוד יריבתה שמרה על מקומה בצמרת.

יש לציין כי במהלך המשחק הקוון ספג יריקות וההתמודדות הופסקה לכשתי דקות.

דקה 8, שער! בני יהודה עלתה ליתרון 0:1: שגיא דרור השתחרר מעולה על סך הרחבה, חתך למרכז וברגל ימין שחרר בעיטה נהדרת שהכניעה את האורחת וקבעה יתרון לבני יהודה.

דקה 27, שער! הפועל ראשון לציון השוותה ל-1:1: צ’יפ נהדר של אמיר ברקוביץ’ הגיע לדור ג’אן בתוך הרחבה, והאחרון לא התבלבל וקבע שוויון במהלך נהדר.

דקה 58, כרטיס אדום: ויקטור סטינה מעד ברחבה, השופט לא קנה את ההצגה שלו ושלף לו כרטיס שני על התחזות ואיתו כרטיס אדום. בני יהודה נשארה בעשרה שחקנים.

הפועל עפולה – מכבי הרצליה 0:1

הפתעה אדירה במשחק הקצוות. האורחת הגיעה מהמקום השני בעוד המנצחת מתחתית הליגה. הרצליה באה למשחק בכושר אדיר של שלושה ניצחונות רצופים וידיעה שניצחון יעלה אותה למקום הראשון, אך היא נכנעה לפנדל מדויק של עודד צוקול בפתיחת המחצית השנייה.

עפולה מנגד, רושמת ניצחון שני ברציפות שנותן לה הרבה אוויר, והיא רשמה סנסציה גדולה.

דקה 51, שער! הפועל עפולה עלתה ליתרון 0:1: עודד צוקול הוכשל ברחבה ותרגם את הפנדל לשער.

הפועל נוף גליל – עירוני מודיעין 0:3

שתי הקבוצות הגיעו ברצפים שליליים להתמודדות, ומי שהצליחה לשים לו סוף היא המארחת, שרשמה ניצחון חלק על העולה החדשה. זה נפתח עם שער מוקדם של שחר הירש, שהשלים צמד לקראת סוף המחצית הראשונה. על השלישי היה אחראי דולב אזולאי, אך המנצחת עדיין במקום האחרון בטבלה. מנגד, מודיעין נמצאת במרכז הטבלה ותנסה להתאושש ולצאת לדרך חדשה במשחק הבא.

דקה 4, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ל-0:1: קו הגנה גבוה אפשר לשחר הירש לקבל את הכדור בחצי המגרש של היריבה, לדהור מול השוער ולגלגל את הכדור כדי לקבוע יתרון מוקדם.

דקה 41, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ל-0:2: הגבהה מהאגף הימני פגשת את ראשו של שחר הירש פנוי ברחבה, והשחקן השלים צמד.

דקה 66, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ל-0:3: כדור קרן נחת על ראשו של דולב אזולאי שהיה פנוי לחלוטין ברחבה, והוא נגח פנימה את השלישי.

הפועל רעננה – מ.ס קריית ים 2:0

שתי הקבוצות הגיעו צמודות בטבל הלמפגש ביניהן ולאחר מחזור בהן לא ניצחו, ומי שיצאה לדרך חדשה היא האורחת, שכבשה פעמיים מרגליהם של רוזין בלה ולידור כהן (פנדל). רעננה נשארה במרכז הטבלה אך היא פוזלת לחלק התחתון שלה, והיא תרצה לחזור לתלם במשחקה הבא.

דקה 35, שער! קריית ים עלתה ליתרון 0:1: רוזין בלה קיבל את הכדור בתוך הרחבה בצידה הימני, חתך למרכז, היטל בשחקני ההגנה וגלגל את הכדור לפינה השמאלית.

דקה 66, כרטיס אדום: טארק בושנאק השאיר את חבריו בעשרה שחקנים לאחר שנגע בידו ומנע ממסירה מסוכנת של האורחת להגיע ליעדה.

דקה 78, שער! קריית ים עלתה ליתרון 0:2: לידור כהן שלח פנדל מדויק אל הפינה השמאלית.

מכבי יפו – הפועל כפר סבא 2:1

מפגש קצוות נוסף בבלומפילד, כאשר האורחת היא המרוויחה הגדולה מההפסד של הרצליה, שכן היא צימקה ממנה את הפער. המארחת מצידה, סופרת כבר ארבעה הפסדים רצופים והיא נשארת בתחתית.

השער הראשון הגיע בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, שם חוליו סזאר שלח בעיטת עונשין אל השער. במחצית השנייה יפו השוותה כשסאלי גינון כבש, אך לקראת הסיום מהלך קבותי נפלא של המנצחת העלה אותה ליתרון מחדש לאחר שער של ניב טובול.

דקה 45+2, שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 0:1: כדור עונשין מדויק של חוליו סזאר העלה את האורחת ליתרון בתוספת הזמן של המחצית.

דקה 77, שער! מכבי יפה השוותה ל-1:1: כדור ניתז לעבר סאלי גינון, ששלח ממרכז הרחבה כדור נהדר שנכנס פנימה וקבע שוויון.

דקה 88 שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 0:2: מהלך כדורגל נהדר של האורחת הסתיים בשער השני. ניב טובול קיבל כדור נהדר לאחר מסירה נפלאה של חברו לקבוצה, והוא שלח בעיטה שנכנסה לרשת.