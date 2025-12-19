רבע 3, 02:48: ראשל"צ - אליצור נתניה 52:57

המחזור העשירי של ליגת ווינר סל יוצא לדרך היום (שישי), כאשר בשעה זו מארחת מכבי ראשון לציון את אליצור נתניה למאבק חשוב בתחתית. הכתומים מדורגים כרגע במקום ה-12 עם מאזן 7:2 שלילי, ואילו הצהובים-שחורים נועלים את הטבלה עם ניצחון בודד בתשעה משחקים.

בהופעת הבכורה של גיא קפלן על הקווים, חניכיו החדשים קטעו השבוע רצף של חמישה הפסדים בעזרת ניצחון על עירוני נס ציונה, 73:92, בבית מכבי. כעת, הם ינסו לחבר רצף חיובי בליגה הבכירה לראשונה מאז מאי 2021.

שחקניו של אריס ליקויאניס, שעדיין מחפש ניצחון בכורה בישראל, ספגו במחזור האחרון הפסד ליגה שביעי ברצף, הפעם להפועל העמק 79:59 בגן נר וראו את ממוצע הנקודות שלהם לערב צונח למקום האחד לפני האחרון בליגה, עם 76.8.

נתניה ניצחה בחמישה מששת המפגשים האחרונים של הקבוצות בליגה הבכירה, וצימקה בכך את מאזן כל הזמנים ביניהן ל-8:7. ניצחון החוץ האחרון שלה על ראשון לציון הושג ב-25 באפריל 2013, אז יצאה מבית מכבי עם 61:83 אחרי רבע שני חריג במיוחד של 4:27 לטובתה. מי שהוביל אותה באותו ערב עם 16 נקודות הוא יהוא אורלנד, כיום מאמנה של בני הרצליה.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, גולן גוט, ג’יי ג’יי קפלן ודי ג’יי ברנס.

חמישיית אליצור נתניה: ג’יילן ריילי, שאק ביוקנן, ניק אונגנדה, אור קורנליוס ואוטיס פרייז’ר.

# 10:00-05:00: קצב טוב בחמש הדקות הראשונות במשחק, כאשר הקבוצות התעסקו בעיקר בהחלפת סלים, כשאף אחת לא הצליחה לברוח וראשל”צ הובילה 8:9.

# 05:00-00:00: ריילי קלע את השלשה הראשונה במשחק, הקבוצות המשיכו להחליף, כאשר הכתומים הצליחו לשמור על היתרון שלהם גם בחמש הדקות האחרונות של הרבע, 19:23.

רבע שני: 35:47 למכבי ראשל”צ

# 10:00-05:00: ראשל”צ הגדילה את ההפרש לשש הפרש, אך אז האורחת השלימה ריצת 0:9, הפכה את התוצאה ועלתה ליתרון משלה, גרשון וסטיבנס החליפו סלים וזה 29:31 לנתניה אחרי חמש דקות.

# 05:00-00:00: ביוקנן קלע שתי נקודות, אך אז ראשל”צ הגבירה קצב, השלימה ריצת 0:13 אדירה ועלתה ל-33:42. ריילי דייק פעם אחת מהעונשין, וויליאמס צלף שלשה, עשה דו ספרתי, גרנט הוסיף לייאפ וחתם את המחצית, 35:47 למארחת.