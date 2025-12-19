יום שישי, 19.12.2025 שעה 14:24
ספורט אחר  >> מרוצים

טרגדיה: ביפל ומשפחתו נהרגו בהתרסקות מטוס

אבל כבד בעולם המרוצים: הנהג, שנבחר לאחד מ-75 הכי גדולים בתולדות NASCAR, נהרג יחד עם אשתו, בתו ובנו, יחד עם 3 בני אדם נוספים. הפרטים מהטרגדיה

|
גרג ביפל (IMAGO)
גרג ביפל (IMAGO)

עולם המרוצים האמריקאי בהלם: נהג ה-NASCAR לשעבר גרג ביפל נהרג הלילה (בין חמישי לשישי) בהתרסקות מטוס קטלנית בשדה התעופה האזורי סטייטסוויל שבצפון קרוליינה. יחד איתו נהרגו אשתו כריסטינה, בתו אמה, בנו ריידר ושלושה בני אדם נוספים, בסך הכול שבעה הרוגים.

האירוע התרחש בסביבות השעה 10:15 בבוקר (שעון מקומי), כאשר מטוס פרטי מסוג Cessna C550, שבבעלות חברת התעופה של ביפל, התרסק בקצה המזרחי של מסלול ההמראה, זמן קצר לאחר שניסה לשוב לנחיתה. על פי נתוני מעקב הטיסה, המטוס המריא, הגיע לגובה של כ-1,300 מטרים, אך החל לאבד גובה וניסה לחזור לשדה, ללא הצלחה.

סמל ראשון כריס נוקס ממשטרת הכבישים של צפון קרוליינה אישר את מותם של כל הנוסעים וציין: “זהו אחד ממראות ההתרסקות הקשים ביותר שראיתי בקריירה שלי”. מי שהביא לאישור הראשוני לגבי זהות ההרוגים היה יוטיובר המרוצים קליטוס מקפרלנד, חבר קרוב של ביפל, שכתב ברשתות החברתיות: “גרג, אשתו וילדיו היו בדרכם לפגוש אותנו. אנחנו שבורים וכואבים”.

גם ארגון ה-NASCAR פרסם הודעת אבל רשמית: “גרג ביפל היה הרבה יותר מאלוף. הוא היה דמות אהובה, לוחם על המסלול ואדם עם לב גדול. תרומתו לספורט ולקהילה תיזכר לעד”. ביפל, בן 55 במותו, זכה באליפות סדרת ה-Busch (כיום Xfinity) בשנת 2002 ובאליפות סדרת המשאיות ב-2000, ורשם 19 ניצחונות בסדרת הגביע הבכירה. בשנת 2023 נבחר לאחד מ-75 הנהגים הגדולים בתולדות ה-NASCAR.

בשנים האחרונות התפרסם גם בזכות פעילות פילנתרופית רחבה, בעיקר בתחום רווחת בעלי חיים וסיוע לנפגעי אסונות טבע. לאחר הוריקן הלן ב-2024 אף השתמש במסוקו האישי כדי להעביר ציוד מציל חיים לאזורים מוכי אסון בצפון קרוליינה. חקירת נסיבות ההתרסקות הועברה לידי רשות התעופה הפדרלית (FAA), כאשר תנאי מזג אוויר קשים, גשם כבד וראות נמוכה, נבדקים כאחד הגורמים האפשריים לאסון. שדה התעופה נסגר עד להודעה חדשה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */