יום שישי, 19.12.2025 שעה 08:09
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2613-275523דטרויט פיסטונס
70%2221-237820ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2642-266823טורונטו ראפטורס
55%2581-263022מיאמי היט
54%2828-284224אטלנטה הוקס
54%2791-282424קליבלנד קאבלירס
48%2432-245921אורלנדו מג'יק
45%2653-259022שיקגו בולס
38%2820-269524מילווקי באקס
35%2687-265323שארלוט הורנטס
27%2551-242522ברוקלין נטס
22%2758-254623אינדיאנה פייסרס
14%2640-235821וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2229-256321אוקלהומה ת'אנדר
82%2560-278222דנבר נאגטס
71%2467-248121לוס אנג'לס לייקרס
70%2241-244420יוסטון רוקטס
70%2288-238620סן אנטוניו ספרס
65%2659-274623מינסוטה טימברוולבס
55%2505-253122פיניקס סאנס
50%2687-275024גולדן סטייט ווריורס
43%2654-261423ממפיס גריזליס
42%2773-269624דאלאס מאבריקס
41%2778-267722יוטה ג'אז
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
25%2949-274524ניו אורלינס פליקנס
17%2662-251123לוס אנג'לס קליפרס

טריפל דאבל ו-45 נק' לדונצ'יץ' בניצחון הלייקרס

הכוכב הוביל ל-135:143 על יוטה, לברון הוסיף 28 ו-10 אס'. ברונסון העניק לניקס ניצחון על אינדיאנה עם שלשה, גם סן אנטוניו ואוקלהומה חזרו לנצח

|
לוקה דונצ'יץ' בפעולה (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' בפעולה (רויטרס)

אחרי הזכייה של ניו יורק ניקס בגביע ה-NBA, הליגה המשיכה הלילה (בין חמישי לשישי) בחזרתה לפעילות עם משחקים נהדרים, כשבמוקד, הניקס ניצחו עם שלשת ניצחון של ג’יילן ברונסון. לוקה דונצ’יץ’ הוביל את הלייקרס לניצחון ביוטה עם טריפל דאבל, אוקלהומה וסן אנטוניו חזרו לנצח, פיניקס גברה על גולדן סטייט ודאלאס וניו אורלינס רשמו ניצחונות בתום הארכה. יוקיץ’ הוביל את דנבר לניצחון על אורלנדו עם טריפל דאבל, כאשר גם טורונטו ושארלוט יצאו עם ידם על העליונה.

יוטה ג’אז – לוס אנג'לס לייקרס 143:135

יוטה חסרה את לאורי מרקאנן, הלייקרס נאלצו להסתדר בלי אוסטין ריבס ודיאנדרה אייטון, אך זה לא מנע מאיתנו לקבל משחק ענק, שהסתיים בניצחון של החבורה מלוס אנג’לס בעיקר בזכות הצגה של איש אחד – לוקה דונצ’יץ’, שהפציץ עם טריפל דאבל של 45 נקודות, 11 ריבאונדים, 14 אסיסטים לצד 5 חטיפות. לברון ג'יימס עזר לו עם משחק נהדר של 28 נקודות, 10 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. מנגד, 34 ו-8 אסיסטים של קיונטה ג'ורג' לא עזרו למפסידה.

אינדיאנה פייסרס – ניו יורק ניקס 114:113

אדי השמפניות עוד לא התייבשו מחגיגות הזכייה בגביע ה-NBA, אך הניקס לא עוצרים. בשחזור גמר המזרח מהעונה שעברה, הקבוצה מניו יורק ניצחה את אינדיאנה ועשתה זאת בצורה הכי מתוקה שיש – עם שלשת ניצחון של ג’יילן ברונסון, שסיים עם 25 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. מייקל ברידג’ס הוסיף 22 נקודות, ג’ורדן קלרקסון 18, או ג’יי אנונובי וטיילר קולק (11 ריבאונדים) 16 כל אחד. בצד השני, אנדרו נימהרד הוביל את הפייסרס עם 31 נקודות, בעוד פסקל סיאקם הוסיף 26.

סן אנטוניו ספרס – וושינגטון וויזארדס 94:119

אחרי ההפסד הכואב בגמר גביע ה-NBA, סן אנטוניו חזרה הביתה ומול הקהל התומך התפוצצה על הוויזארדס, שחזרו להפסיד אחרי הניצחון המפתיע באינדיאנה. דילן הארפר הוביל את הספרס עם 24 נקודות, דווין וסל קלע 18, סטפון קסטל 17, בעוד ויקטור וומבניאמה קלע 15 נקודות, 8 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו-4 חסימות ב-17 דקות בלבד. מנגד, אלכסנדר סאר הוביל עם 18 וקרלטון קרינגטון הוסיף 15.

אוקלהומה סיטי ת’אנדר – לוס אנג’לס קליפרס 101:122

לאחר ההדחה המפתיעה בחצי גמר גביע ה-NBA, האלופה חזרה אל הליגה וחזרה גם להציג את היכולת שאנחנו רגילים לראות ממנה. מנגד, הקליפרס התקשו ללא ג’יימס הארדן באולם הקשה ביותר בליגה. שיי גילג’ס אלכסנדר הוביל את המנצחת עם 32 נקודות, צ’יט הולמגרן קלע 22 וג’יילן וויליאמס הוסיף 20. בצד השני, קוואי לנארד קלע 22 אצל המפסידה, ג’ון קולינס הוסיף 20.

פיניקס סאנס – גולדן סטייט ווריורס 98:99

בתום משחק צמוד בפיניקס, קליעת עונשין של ג'ורדן גודווין בשנייה האחרונה העניקה לסאנס ניצחון דרמטי, שקטע רצף של שני הפסדים. מנגד, הווריורס עם הפסד שלישי ברציפות. דווין בוקר הוביל את המנצחת עם 25 נקודות, דילון ברוקס הוסיף 24 נקודות. מנגד, ג'ימי באטלר קלע 31 וסטף קרי הסתפק ב-15 בלבד לצד 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים.

דנבר נאגטס – אורלנדו מג’יק 115:126

ניצחון שישי ברציפות של הנאגטס על המג’יק, שהתקשו ללא האחים ואגנר. ניקולה יוקיץ’ רשם טריפל דאבל של 23 נקודות, 13 אסיסטים ו-11 ריבאונדים, בעוד ג’מאל מארי קלע 32 נקודות וקמרון ג’ונסון הוסיף דאבל דאבל של 19 נקודות ו-11 ריבאונדים. מנגד, טריפל דאבל של פאולו באנצ’רו (16 נקודות, 16 ריבאונדים ו-10 אסיסטים) לא הספיקו למפסידה, בשורותיה בלטו גם וונדל קרטר עם 26 ואנתוני בלאק עם 22.

ניו אורלינס פליקנס – יוסטון רוקטס 128:133

הפליקנס המשיכו בריצה החיובית עם ניצחון שלישי ברציפות ומפתיע במיוחד. מנגד, הרוקטס עם הפסד חוץ שני ברציפות בתום הארכה. סאדיק ביי הוביל את המנצחת עם 29 נקודות, טריי מרפי הוסיף 27. מנגד, 32 נקודות של קווין דוראנט ודאבל דאבל של אלפרן שנגון (28 נקודות ו-11 ריבאונדים) לא עזרו למפסידה.

דאלאס מאבריקס – דטרויט פיסטונס 114:116

אחרי שנכנעו ליוטה בהארכה, המאבריקס נקלעו פעם נוספת לתוספת זמן, אך הפעם יצאו עם ידם על העליונה. מנגד, הפיסטונס נעצרו אחרי ארבעה ניצחונות רצופים. הבחירה הראשונה בדראפט, קופר פלאג, הוביל את המנצחת עם 23 נקודות ו-10 ריבאונדים, כאשר אנתוני דייויס הסתפק ב-15 נקודות ו-14 ריבאונדים. בצד השני, קייד קנינגהאם היה רחוק אסיסט אחד מטריפל דאבל כשרשם 29 נקודות, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים. ג’יילן דורן הוסיף דאבל דאבל של 17 נקודות ו-13 ריבאונדים.

מילווקי באקס – טורונטו ראפטורס 111:105

הבאקס המשיכו להתקשות ללא יאניס אנטטוקומפו, בעוד הראפטורס ניצלו זאת כדי לרשום ניצחון חוץ שני ברציפות. ברנדון אינגרם הוביל את המנצחת עם 29 נקודות, סקוט בארנס הוסיף דאבל דאבל של 24 נקודות ו-11 ריבאונדים. בצד השני, בובי פורטיס הוביל את מילווקי עם 24 נקודות, כאשר קווין פורטר רשם דאבל דאבל של 22 נקודות ו-13 אסיסטים ומיילס טרנר קלע 21.

שארלוט הורנטס – אטלנטה הוקס 126:133

טריי יאנג חזר אחרי למעלה מחודש וחצי, אך הסתפק ב-8 נקודות ו-10 אסיסטים וקבוצתו נכנעה להורנטס, שרשמו ניצחון שני ברציפות. לאמלו בול הוביל את המנצחת עם דאבל דאבל של 28 נקודות ו-13 אסיסטים, קון קניפל קלע גם הוא 28, בעוד ברנדון מילר הוסיף 26. מנגד, שיא קריירה של ג'יילן ג'ונסון (43 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים) לא עזרו למפסידה, אצלה ניקלי אלכסנדר ווקר הוסיף 28 נקודות.

 

